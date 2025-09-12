Уведомления
На Макемаке обнаружили газообразный метан
Карликовая планета Макемаке стала уже вторым после Плутона объектом за орбитой Нептуна, на котором наблюдают испарение летучих веществ. Ученые не исключают, что у нее есть внутренний источник тепла.
Макемаке ненамного крупнее спутника Плутона Харона: их диаметры составляют около 1430 и 1212 километров соответственно. Сейчас карликовая планета расположена примерно в 51-52 астрономических единицах от Солнца, то есть в 51-52 раза дальше от него, чем Земля. Плутон в самой дальней точке своей орбиты — в 49 астрономических единицах.
Поэтому на поверхности Макемаке даже холоднее, чем на Плутоне, — примерно минус 240 градусов Цельсия. Интересно, что при этом на Макемаке почему-то не прослеживается азот даже в замерзшем состоянии, хотя на Плутоне он в изобилии и образует разреженную сезонную атмосферу — начинает испаряться, когда небесное тело становится ближе к Солнцу. Отметим, что азот более летучий, чем метан: начинает переходить в газообразное состояние при меньших температурах. Поэтому наблюдать его на ближе расположенном к Солнцу Плутоне и не видеть на более далеком Макемаке довольно необычно.
Между тем метан на Макемаке есть. Ранее его наблюдали в том числе в виде снега и подозревали, что он испаряется с поверхности, снова замерзает и выпадает осадком. Недавние наблюдения карликовой планеты с помощью обсерватории «Джеймс Уэбб» укрепили эту версию: на Макемаке удалось различить именно газообразный метан. Об этом международная команда исследователей рассказала в недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.
Ученые рассматривают два возможных сценария испарения этого метана. По одному из них, он там существует в виде очень тонкой атмосферы. Как пишут ученые, при определенных условиях для этого может оказаться достаточно даже того мизерного количества солнечной энергии, какая достается Макемаке. Примечательно, что вместе с газообразным метаном на карликовой планете нашли некоторые другие углеводороды уже в виде льдов, в том числе этан и ацетилен — продукты расщепления метана под действием космической радиации.
Другой вариант предполагает некое подобие кометной активности: метан стремительно извергается из какого-то определенного региона и образует над поверхностью нечто похожее на кому. Это означает возможный криовулканизм, а для него уже никак не может быть достаточно одного только Солнца, которое оттуда выглядит яркой звездой. Кстати, ранее на Макемаке обнаруживали признаки «теплого пятна», где температура — около минус 123 Цельсия, то есть на сотню с лишним градусов выше, чем на остальной части поверхности.
Если верной окажется вторая версия, необходимо будет установить, откуда у Макемаке для этого достаточно тепла. Самый вероятный его источник — распад радиоактивных элементов в недрах.
