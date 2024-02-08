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«Ошибки учли»: академик РАН рассказал о будущем лунной программы России
Научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук и первого этапа отечественной лунной программы Лев Зеленый рассказал, какие уроки вынесли из неудавшейся миссии «Луна-25» и как в ближайшие годы Россия собирается покорять естественный спутник Земли.
Лев Зеленый — советский и российский физик, академик РАН и ее бывший вице-президент, научный руководитель Института космических исследований — в интервью «Российской газете» сообщил, что сегодня российская лунная программа находится на стадии уточнения, в нее вносят коррективы после гибели межпланетной автоматической станции «Луна-25».
«Я хотел бы подчеркнуть: Россия первой, еще в 2010 году, решила, что на новом этапе исследований будет изучать не экваториальную Луну, о которой мы уже кое-что знаем благодаря советским аппаратам и американским астронавтам, а полярную, на которой никто никогда еще не был. Никто тогда об этом не думал. Называя свой новый проект „Луной-25“, мы хотели показать, что „стоим на плечах“ гигантов советского времени и ведем нумерацию от последнего аппарата „Луна-24“, который был запущен в 1976 году», — отметил ученый.
Рассуждая об успехе индийской миссии «Чандраян-3», Зеленый напомнил, что России удалось опередить коллег на день («Луна-25» оказалась на 50 километров ближе к спутнику Земли, чем индийский аппарат, изначально стартовавший раньше), тем не менее главной цели — мягкой посадки — добиться не удалось. Официальной причиной крушений «Луны-25» стало то, что станции дали слишком сильный тормозной импульс для перехода с круговой на эллиптическую, предпосадочную окололунную, орбиту. В итоге вместо 84 секунд двигатель проработал 127 секунд, торможение оказалось слишком сильным, и «Луна-25» врезалась в поверхность спутника Земли.
Тем не менее, по словам Зеленого, все ошибки учли. Теперь на очереди — запуск орбитального аппарата «Луна-26» в 2027 году и посадка «Луны-27» в 2028-м.
«„Луна-26“ — это орбитальный аппарат, у которого большой спектр задач. Прежде всего более точное картографирование Луны, более прицельный выбор пригодного места. „Луна-26“ будет проводить эксперименты по исследованию магнитных и гравитационных аномалий Луны, окололунного пространства. И, в принципе, станет прототипом будущей орбитальной лунной системы», — рассказал академик.
В рамках миссии «Луна-27» планируют запускать не один аппарат, а два, с разницей в полгода, — они будут дублировать, то есть полностью повторять, друг друга. Но прилунение планируют в разных регионах спутника: на южном и на северном полюсах (чтобы сравнить их) либо на южный полюс и обратную сторону Луны. Место посадки можно будет выбрать с точностью до километров, подчеркнул Зеленый.
«На „Луне-27“ будет более надежная и проверенная система посадки. Лучше будет отработана система управления аппаратом. Будет больше научного оборудования. Аппарату предстоит исследовать реголит, тепловой поток в месте посадки, сейсмичность и экзосферу — пылевую оболочку Луны. Электропитание — от солнечных панелей, а во время лунной ночи — от радиоизотопного источника. Станция рассчитана на год работы», — уточнил ученый.
Следующий этап российской программы покорения Луны — непродолжительная миссия межпланетной станции «Луна-28» после 2027 года, которая должна привезти на Землю (в замороженном состоянии) образцы грунта из полярной области естественного спутника. Затем собираются запустить орбитальный аппарат «Луна-29», посадочный модуль «Луна-30» с луноходом (рабочее название «робот-геолог») и «Луну-31» — многоразовую посадочную платформу. Однако это уже в более дальней перспективе, предупредил Зеленый.
«Могу сказать одно: планы обсуждаются, работа идет. <…> Речь идет не просто об отдельных миссиях, а о создании полноценной высокотехнологичной инфраструктуры для освоения нашего естественного спутника. В перспективе, я надеюсь, будет построена международная лунная база. И частью ее станет лунная обсерватория — астрофизическая станция. Когда на Луне появятся постоянные базы, можно построить там космодром для старта на Марс и другие планеты», — подытожил он.
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Научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук и первого этапа отечественной лунной программы Лев Зеленый рассказал, какие уроки вынесли из неудавшейся миссии «Луна-25» и как в ближайшие годы Россия собирается покорять естественный спутник Земли.
Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.
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