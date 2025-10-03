Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока
Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.
Один из самых известных журналистов космической отрасли нашей эпохи Эрик Бергер опубликовал статью, во многом отражающую не только его взгляды, но и мнение ряда высокопоставленных администраторов NASA и других представителей космической отрасли США. В ней он повторил ранее высказанную точку зрения о том, что Штаты якобы проигрывают новую лунную гонку КНР и что Пекин высадит астронавтов на Луне до американцев (в 2029-2030 годах). По его мнению, SpaceX к этому моменту может не иметь готового к доставке людей на Луну Starship HLS.
Обозреватель переговорил с десятками анонимных источников в местной космической индустрии, чтобы собрать варианты плана «Б» — действий на случай, если SpaceX не справится с задачей вовремя. Среди них упоминают, например, «урезанный Starship HLS», чтобы его можно было использовать для доставки людей на Луну без орбитальной дозаправки. Бергер расценил вариант как рабочий, но отметил, что Маск его проигнорирует, поскольку Луна ему неинтересна, а для колонизации Марса урезанный Starship — лишь трата сил и средств на посторонние задачи.
Затем журналист упомянул вариант воссоздания лунного посадочного модуля NASA из 1960-х. Однако сам же пришел к выводу, что им могут заняться только традиционные игроки американской космической отрасли, бесполезные в нынешней гонке. Если в 1960-х они работали дорого, но быстро, то сегодня, в силу потери опытных кадров, действуют очень медленно, отчего явно не успеют что-то изменить.
Единственным реалистичным вариантом Бергер и его источники считают другой: экстренно поручить создание нового лунного посадочного модуля компании Blue Origin. Она основана раньше SpaceX, в 2000 году, и принадлежит более бедному конкуренту Маска Джеффу Безосу. То есть не относится к американскому «старому космосу» с его коррумпированностью и умеренно талантливыми кадрами управленцев.
Ее лунный модуль для доставки людей Бергер полагает возможным создать на основе грузового посадочного аппарата Blue Moon Mark 1 (MK1), который Blue Origin разрабатывала для доставки на Селену луноходов и иной полезной роботизированной нагрузки. Полная масса MK1 — 21,35 тонны, полезная нагрузка на лунной поверхности у него 3,0 тонны. То есть этот аппарат на 40 процентов массивнее лунного посадочного модуля программы «Аполлон».
Правда, его не разрабатывали для доставки астронавтов на Луну и обратно на окололунную орбиту. Поэтому на него надо добавить систему жизнеобеспечения на несколько суток и возможность взлета с лунной поверхности обратно на орбиту. Поскольку полезная нагрузка при этом снизится, сажать астронавтов придется на одном модуле, а забирать — вторым.
И это не просто нетривиальные идеи одного журналиста. Бергер упоминает, что неназываемый представитель Blue Origin заявил об уверенности инженеров компании в том, что такой подход к высадке на Луне сработает. То есть обозреватель озвучил точку зрения игрока, желающего занять место SpaceX.
С технической точки зрения попытка замены Starship HLS на Blue Moon Mark 1 вызывает ряд вопросов. Последний использует кислород-водородное топливо. Температура кипения водорода намного ниже, чем у метана. Поэтому обеспечить нужное количество жидкого топлива в баках сложно (еще один аргумент в пользу двух модулей вместо одного).
Но чтобы воспользоваться вторым модулем для эвакуации, астронавтам придется пройти не один километр. Из опыта прежних посадок на Луну известно, что прилуняющийся посадочный модуль покрывает свои окрестности приличным слоем лунной пыли, угрожающей работе самых разных устройств — от солнечных батарей до скафандров (те травили воздух от лунной пыли).
Ограниченные возможности MK1 по полезной нагрузке означают, что луномобилей на его борту может и не быть, а пешее путешествие по Луне при существующем технологическом уровне американских скафандров — серьезная проблема даже для выносливых астронавтов.
Ранее Naked Science подробно разбирал, почему, вопреки сомнениям американской космической отрасли, Starship окажется на Луне до китайских космонавтов.
Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.
Планетологи заново проанализировали снимки поверхности луны Урана Ариэля, сделанные «Вояджером-2». На них видны признаки сравнительно недавней внутренней активности. Ученые смоделировали вероятное развитие событий в системе ледяного гиганта за последние пару миллиардов лет и пришли к выводу, что внутри Ариэля мог образоваться слой подледного океана толщиной как минимум 170 километров.
Самцов пауков из рода черных вдов голодные самки после спаривания часто съедают. Поэтому, чтобы привлечь их, нужны серьезные ухищрения. Ученые выявили важнейший феромон, используемый для этих целей, и выяснили, что выделяют его самки с изменяющейся силой.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Битва за небо Европы: Tempest против Next Generation Fighter
Starship — тропою летных испытаний
Совершит ли Украина танковую революцию?
«Москвич» представил свой электромобиль. Что с ним не так?
Что такое цифровая личность, как получить контроль над ней и можно ли стать анонимом
Самые дорогие картины в мире
Стоит ли прогревать двигатель в холодную погоду
Страшная сила
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии