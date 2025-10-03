  • Добавить в закладки
3 октября, 12:40
Александр Березин
12

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

❋ 5.3

Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# лунная гонка
# США
Джим Брайндестайн, лоббист и бывший глава NASA, стоит на фоне рендера посадочного лунного модуля Blue Origin на Луне. Это вторая версия посадочного аппарата от этой компании и она не будет готова ранее 2030-х годов. Теперь люди, с сомнением относящиеся к SpaceX, предлагают первую, еще грузовую и более компактную версию той же платформы для высадки на земном спутнике людей. Как в ближайшие три года можно будет достигнуть ее готовности, пока неясно ни для кого за пределами Blue Origin / © NASA

Один из самых известных журналистов космической отрасли нашей эпохи Эрик Бергер опубликовал статью, во многом отражающую не только его взгляды, но и мнение ряда высокопоставленных администраторов NASA и других представителей космической отрасли США. В ней он повторил ранее высказанную точку зрения о том, что Штаты якобы проигрывают новую лунную гонку КНР и что Пекин высадит астронавтов на Луне до американцев (в 2029-2030 годах). По его мнению, SpaceX к этому моменту может не иметь готового к доставке людей на Луну Starship HLS.

Обозреватель переговорил с десятками анонимных источников в местной космической индустрии, чтобы собрать варианты плана «Б» — действий на случай, если SpaceX не справится с задачей вовремя. Среди них упоминают, например, «урезанный Starship HLS», чтобы его можно было использовать для доставки людей на Луну без орбитальной дозаправки. Бергер расценил вариант как рабочий, но отметил, что Маск его проигнорирует, поскольку Луна ему неинтересна, а для колонизации Марса урезанный Starship — лишь трата сил и средств на посторонние задачи.

Затем журналист упомянул вариант воссоздания лунного посадочного модуля NASA из 1960-х. Однако сам же пришел к выводу, что им могут заняться только традиционные игроки американской космической отрасли, бесполезные в нынешней гонке. Если в 1960-х они работали дорого, но быстро, то сегодня, в силу потери опытных кадров, действуют очень медленно, отчего явно не успеют что-то изменить.

Единственным реалистичным вариантом Бергер и его источники считают другой: экстренно поручить создание нового лунного посадочного модуля компании Blue Origin. Она основана раньше SpaceX, в 2000 году, и принадлежит более бедному конкуренту Маска Джеффу Безосу. То есть не относится к американскому «старому космосу» с его коррумпированностью и умеренно талантливыми кадрами управленцев.

Ее лунный модуль для доставки людей Бергер полагает возможным создать на основе грузового посадочного аппарата Blue Moon Mark 1 (MK1), который Blue Origin разрабатывала для доставки на Селену луноходов и иной полезной роботизированной нагрузки. Полная масса MK1 — 21,35 тонны, полезная нагрузка на лунной поверхности у него 3,0 тонны. То есть этот аппарат на 40 процентов массивнее лунного посадочного модуля программы «Аполлон».

Правда, его не разрабатывали для доставки астронавтов на Луну и обратно на окололунную орбиту. Поэтому на него надо добавить систему жизнеобеспечения на несколько суток и возможность взлета с лунной поверхности обратно на орбиту. Поскольку полезная нагрузка при этом снизится, сажать астронавтов придется на одном модуле, а забирать — вторым.

Полноразмерный макет Blue Moon Mark 1. Первый летный экземпляр такого аппарата должен быть запущен уже зимой 2026 года. Если, конечно. его не отложат, как многие другие испытания Blue Origin до того / © Eric Berger

И это не просто нетривиальные идеи одного журналиста. Бергер упоминает, что неназываемый представитель Blue Origin заявил об уверенности инженеров компании в том, что такой подход к высадке на Луне сработает. То есть обозреватель озвучил точку зрения игрока, желающего занять место SpaceX.

С технической точки зрения попытка замены Starship HLS на Blue Moon Mark 1 вызывает ряд вопросов. Последний использует кислород-водородное топливо. Температура кипения водорода намного ниже, чем у метана. Поэтому обеспечить нужное количество жидкого топлива в баках сложно (еще один аргумент в пользу двух модулей вместо одного).

Но чтобы воспользоваться вторым модулем для эвакуации, астронавтам придется пройти не один километр. Из опыта прежних посадок на Луну известно, что прилуняющийся посадочный модуль покрывает свои окрестности приличным слоем лунной пыли, угрожающей работе самых разных устройств — от солнечных батарей до скафандров (те травили воздух от лунной пыли).

Ограниченные возможности MK1 по полезной нагрузке означают, что луномобилей на его борту может и не быть, а пешее путешествие по Луне при существующем технологическом уровне американских скафандров — серьезная проблема даже для выносливых астронавтов.

Ранее Naked Science подробно разбирал, почему, вопреки сомнениям американской космической отрасли, Starship окажется на Луне до китайских космонавтов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
