Временное вегетарианство замедлило старение

Наука о старении все больше интересуется диетой. Ученые пытаются понять, как продукты, которые мы потребляем, и шире — наши пищевые привычки влияют на продолжительность жизни. Предполагают, что влияние это не прямое, а опосредованное, например через эпигенетические механизмы. Ученые из США протестировали эту гипотезу в исследовании на близнецах, питавшихся растительной пищей.

Все инструкции о формировании и развитии нашего организма заложены в ДНК. Но и окружающая среда накладывает свой отпечаток. Сегодня известно множество внешних механизмов, влияющих на экспрессию генов. Их изучает эпигенетика. Один из них — метилирование ДНК. Под этим понимают химические метки (метильные группы), присоединяющиеся к одному из строительных блоков макромолекулы — цитозину.

Метилирование ДНК запускается в раннем возрасте и может сохраняться всю жизнь. Этим некоторые исследователи объясняют, к примеру, отсроченные последствия детских травм. На метилирование влияет много чего, включая диету. Этот аспект сейчас особенно активно изучают. Но сравнивают, как правило, обычные стили питания или близкие им. Об эпигенетических свойствах чисто растительной диеты известно несравнимо меньше. Ученые из нескольких американских организаций и институтов во главе со Стэндфордским университетом решили внести ясность и провели контролируемое рандомизированное исследование с близнецами. Результаты опубликованы в BMC Medicine.

К эксперименту, длительностью два месяца, привлекли 22 пары здоровых однояйцевых близнецов старше 18 лет. Все пары разделили: один из близнецов вошел в группу веганов, второй, для контроля, — в группу всеядных. Первые четыре недели им давали готовые меню, вторые четыре недели они питались сами, согласно рекомендациям. Контроль осуществляли путем анкетирования и в приложении.

Дизайн исследования на близнецах / © Dwaraka et al. BMC Medicine, 2024

В начале эксперимента, в середине и в конце у всех взяли кровь, чтобы определить длину теломер, вычислить биологический возраст по эпигенетическим часам и оценить степени метилирования ДНК. Через четыре недели одна пара покинула эксперимент. Всего проанализировали данные 21 пары близнецов. Их средний возраст — 40 лет, из них 77,3 процента — женщины.

Ученые применили внушительный арсенал подходов для анализа данных, включая подсчет возраста разных органов, оценку иммунной системы, рисков развития диабета второго типа.

«Мы увидели явные различия в реакции организма на веганскую и всеядную диеты, что подтверждается научной литературой. Примечательно, что в группе веганов заметно замедлилось эпигенетическое старение, что показали разные эпигенетические часы, настроенные на клинические и фенотипические показатели», — пояснили авторы.

Метилирование ДНК — эпигенетический механизм, необходимый для нормального развития и дифференциации клеток. Считается, что он связан со старением и образованием рака / © NIH Common Fund

В частности выяснилось, что в крови участников, временно ставших веганами, снижено содержание воспалительных биомаркеров, признаков заболеваний сердца, печени, метаболической и эндокринной систем. Веганы также потеряли в среднем на два килограмма веса больше, чем всеядные.

В работе показан положительный эффект от кратковременного перехода к чисто растительной диете, однако вред от дефицита питательных веществ проявляется спустя годы, заметил профессор Том Сандерс из Королевского колледжа в Лондоне в комментарии британскому Science Media Center. К примеру, если не восполнять нехватку витамина B12, это приведет к нарушению нервной системы. Из длительных наблюдений за веганами известно, что у них снижается плотность костей, с возрастом сильнее теряется мышечная масса.

«Это продолжение исследования, опубликованного в ноябре 2023 года. Там тоже показали, как дефицит калорий у веганов ведет к потере веса, что, вероятно, и служит причиной более здорового метилирования ДНК», — прокомментировала работу Диана Меллор, представитель Британской ассоциации диетологов. Впрочем, преимущества от управления метилированием ДНК пока рассматриваются лишь в теории и напрямую не ведут к долголетию, а различия, полученные в эксперименте, по мнению эксперта, можно свести к тому, что веганы просто ели больше растительной пищи.

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