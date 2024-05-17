Пользу веганской диеты для собак поставили под сомнение

Веганство, то есть сбалансированное растительное питание, неоднократно называли не менее полезным для собак, чем рацион, включающий в себя продукты животного происхождения. Ученые из Великобритании перепроверили данные, на основе которых был сделан этот вывод, и не согласились с ним.

Люди, которые отказываются от мяса, рыбы, молока, яиц и других продуктов животного происхождения (а также предметов быта, для производства которых эксплуатируют животных), иногда переводят на такое же питание своих домашних питомцев. В связи с этим в последние годы вышло несколько исследований о влиянии веганства на организм животных. Одна группа ученых тестировала веганские диеты на собаках две недели, другая — год. Согласно первой работе, рацион без продуктов животного происхождения способен полностью удовлетворить все потребности организма собаки в питательных веществах. Согласно второй — веганство безвредно, а иногда и более полезно для собаки, чем употребление мяса.

Исследователи из Ливерпульского университета в Великобритании дополнительно изучили данные работы, в которой их австралийские и британские коллеги назвали веганство «самым полезным и наименее опасным» для собак рационом. Соответствующую научную статью опубликовал журнал PLOS One.

Авторы исходной работы делали выводы, исходя из того, как хозяева описывали самочувствие собак, не употребляющих продукты животного происхождения. Согласно ей, те собаки, которые ели обработанное мясо и другую привычную пищу, чувствовали себя хуже, чем те, кого кормили сырым мясом или только растительной пищей.

Ученые из Ливерпульского университета выявили, что связь между веганством и тем, как владелец собаки оценивает ее состояние, минимальна. Во-первых, в основе работы были наблюдения владельцев собак. Из-за этого, по мнению команды нового исследования, допустимо предполагать только возможную корреляцию, а не причинно-следственную связь. Во-вторых, статистический анализ не учитывал другие факторы, которые могли повлиять на результат исследования: возраст и породу собак, а также возраст, пол, образование и рацион хозяев.

В Ливерпульском университете тоже провели статистический анализ. Однако модели, которые построили исследователи, включали в себя все вышеперечисленные данные о животных и их владельцах, а также информацию о том, когда и по каким причинам собака была у ветеринара и какие лекарства принимала.

Мнение хозяина о здоровье питомца оказалось наиболее тесно связано с возрастом собаки. Имели значение и такие факторы, как размер собаки, возраст и образование владельца. При этом веганство собаки и мнение хозяина о состоянии ее здоровья были связаны минимально.

«Важно отметить, что мы не можем сделать однозначный вывод о том, какой тип рациона на самом деле лучше всего подходит для собак. Это было невозможно, учитывая характер исходного набора данных и дизайн исследования. Однако мы можем сделать вывод, что другие переменные более тесно связаны с мнением владельца о здоровье собаки, чем ее рацион».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.