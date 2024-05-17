Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пользу веганской диеты для собак поставили под сомнение
Веганство, то есть сбалансированное растительное питание, неоднократно называли не менее полезным для собак, чем рацион, включающий в себя продукты животного происхождения. Ученые из Великобритании перепроверили данные, на основе которых был сделан этот вывод, и не согласились с ним.
Люди, которые отказываются от мяса, рыбы, молока, яиц и других продуктов животного происхождения (а также предметов быта, для производства которых эксплуатируют животных), иногда переводят на такое же питание своих домашних питомцев. В связи с этим в последние годы вышло несколько исследований о влиянии веганства на организм животных. Одна группа ученых тестировала веганские диеты на собаках две недели, другая — год. Согласно первой работе, рацион без продуктов животного происхождения способен полностью удовлетворить все потребности организма собаки в питательных веществах. Согласно второй — веганство безвредно, а иногда и более полезно для собаки, чем употребление мяса.
Исследователи из Ливерпульского университета в Великобритании дополнительно изучили данные работы, в которой их австралийские и британские коллеги назвали веганство «самым полезным и наименее опасным» для собак рационом. Соответствующую научную статью опубликовал журнал PLOS One.
Авторы исходной работы делали выводы, исходя из того, как хозяева описывали самочувствие собак, не употребляющих продукты животного происхождения. Согласно ей, те собаки, которые ели обработанное мясо и другую привычную пищу, чувствовали себя хуже, чем те, кого кормили сырым мясом или только растительной пищей.
Ученые из Ливерпульского университета выявили, что связь между веганством и тем, как владелец собаки оценивает ее состояние, минимальна. Во-первых, в основе работы были наблюдения владельцев собак. Из-за этого, по мнению команды нового исследования, допустимо предполагать только возможную корреляцию, а не причинно-следственную связь. Во-вторых, статистический анализ не учитывал другие факторы, которые могли повлиять на результат исследования: возраст и породу собак, а также возраст, пол, образование и рацион хозяев.
В Ливерпульском университете тоже провели статистический анализ. Однако модели, которые построили исследователи, включали в себя все вышеперечисленные данные о животных и их владельцах, а также информацию о том, когда и по каким причинам собака была у ветеринара и какие лекарства принимала.
Мнение хозяина о здоровье питомца оказалось наиболее тесно связано с возрастом собаки. Имели значение и такие факторы, как размер собаки, возраст и образование владельца. При этом веганство собаки и мнение хозяина о состоянии ее здоровья были связаны минимально.
«Важно отметить, что мы не можем сделать однозначный вывод о том, какой тип рациона на самом деле лучше всего подходит для собак. Это было невозможно, учитывая характер исходного набора данных и дизайн исследования. Однако мы можем сделать вывод, что другие переменные более тесно связаны с мнением владельца о здоровье собаки, чем ее рацион».
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Несколько лет назад ученые открыли белый карлик, вращающийся вокруг солнцеподобной звезды в системе KIC 8145411. После ряда спектроскопических исследований выяснилось, что этот объект очень «легкий». В свою очередь, компьютерное моделирование показало, что маломассивные белые карлики в такого рода системах существовать не могут. После нового анализа американские астрономы, наконец, объяснили этот феномен.
Долгое время динозавров считали неповоротливыми холоднокровными животными, наподобие ныне живущих рептилий. Однако современная наука установила близость динозавров к птицам, которые, как и млекопитающие, относятся к эндотермным (теплокровным) организмам. Теперь новое исследование показало, когда именно некоторые динозавры могли приобрести способность поддерживать постоянную температуру тела.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Десятки лет назад ученые выдвинули гипотезу, что облик рода Homo возник под действием специфической задачи: добычи дичи с помощью бега. Несмотря на общую логичность этой версии, против нее выдвигали ряд контраргументов: бег энергозатратен, да и примеров «беговой охоты» в XX веке не столь много. Похоже, теперь оба эти возражения снимаются.
У Марса и Солнца есть сходство: условия в ионосфере планеты, особенно над областями сильных остаточных магнитных полей, похожи на условия в короне светила. Ученые предполагали, что это может приводить к объемным выбросам на Красной планете вроде корональных выбросов на Солнце. И вот впервые им удалось засечь следы такого события.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Космический субботник: проекты по защите Земли от орбитального мусора
Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?
Пояс Койпера в деталях: как много вы знаете об области Солнечной системы за орбитой Нептуна?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии