  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 минуты назад
Полина Меньшова
3

Психологи объяснили, почему люди замечают «лица» у неодушевлённых предметов

5.3

Люди часто видят сходство неодушевленных предметов с человеческими лицами: замечают детали, похожие на глаза, нос, брови. Облака на небе могут напоминать акварельные портреты, розетка на стене — растерянный, удивленный или недовольный смайлик. Американский режиссер Дэвид Линч в сериале «Твин Пикс» одной из важных деталей сделал «улыбающийся» мешок, расстегнутая молния которого похожа на рот человека. Как возникают такие образы и как мозг реагирует на «лица» предметов, разобрались психологи из Австралии.

Психология
# восприятие
# восприятие лиц
# лицо
# парейдолия
Люди видят «лица» неодушевленных предметов так же, как человеческие
Люди видят «лица» неодушевленных предметов так же, как человеческие / © yadich, LiveJournal

Парейдолия, то есть нахождение в облике неодушевленных предметов сходств с человеческим лицом, — распространенное свойство психики. Подобные иллюзии могут возникать как у здоровых людей, так и у имеющих психические отклонения. Согласно одному из недавних исследований, с парейдолией чаще других сталкиваются женщины, у которых недавно родился ребенок.

Исследователи из Квинслендского и Квинслендского технологического университетов (оба — в Австралии) выяснили, что иллюзорные лица неодушевленных предметов распознаются по тем же принципам и с использованием тех же механизмов, что и реальные человеческие. Более того, эти образы существенно влияют на восприятие пола и эмоций. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Emotion.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 85 студентов старших курсов (в основном это были девушки). Их средний возраст составил 19 лет. Участникам исследования показали изображения с предметами, в облике которых другие люди ранее уже увидели мужские и женские лица, выражающие радость или гнев. Студентам нужно было описать эмоцию, классифицировать эмоции, которые они видят на картинках, и оценить по шкале Ликерта, насколько лица приятны и женственны.

Участники эксперимента быстрее и точнее узнавали выражение радости на лицах, которые воспринимали как женские, чем на «мужских». Сердитое же выражение с меньшим количеством ошибок выявляли на изображениях, которые напоминали лицо мужчины. Точно такую же связь между воспринимаемыми эмоциями и воспринимаемым полом показали предыдущие исследования, в которых рассматривалась реакция людей на реальные мужские и женские лица.

Кроме того, так называемое преимущество счастливого лица (более быстрое распознавание счастливых лиц по сравнению с выражающими другие эмоции) действовало только для тех изображений, которые респонденты классифицировали как женские лица. Это, по словам ученых, указывает на более сильную склонность считать лицо счастливым, если оно женское. Такая закономерность тоже согласуется с результатами исследований, в которых рассматривались реальные человеческие лица.

Счастье быстрее считывалось на «женских» лицах, а гнев — на «мужских» / © Ottmar V. Lipp et al., Emotion

Авторы новой публикации предположили, что человеческий мозг применяет к иллюзорным лицам те же механизмы, обрабатывающие и оценивающие значимую информацию, что и к реальным. В частности, он ассоциирует положительные эмоции с положительно оцениваемыми социальными категориями.

По словам исследователей, полученные результаты помогут точнее «расшифровать» основные механизмы распознавания и оценки лиц. Эта информация играет важную роль в понимании, как мозг работает в нормальных условиях и как эти процессы могут нарушаться при нейродегенеративных и психических заболеваниях:

«Текущие результаты согласуются с гипотезой о том, что неодушевленные объекты с иллюзорными чертами лица, которые были ошибочно распознаны как лица, активируют те же механизмы, которые отвечают за распознавание выражения лица и определение пола по человеческому лицу. Необходимо будет охарактеризовать нашу поведенческую реакцию как на реальные, так и на иллюзорные лица, чтобы получить полное представление о механизмах, лежащих в основе социального интеллекта человека».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# восприятие
# восприятие лиц
# лицо
# парейдолия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Июл
500
Элементарные частицы спешат на помощь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Июл
Бесплатно
История типографий Санкт-Петербурга
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
29 Июл
Бесплатно
Новые профессии в медиа: как меняются современные журналисты
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Июл
500
Новости астрономии
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
30 Июл
600
Вкус
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Дело техники: солнечная энергетика
Политехнический музей
Москва
Лекция
31 Июл
Бесплатно
Физика Дюны
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
31 Июл
Бесплатно
Крылатые быки и бруталистские башни. Архитектура армянского модернизма
Армянский музей Москвы
Москва
Лекция
01 Авг
Бесплатно
Искусственный интеллект в науке: от персонального ассистента до цифровых биотехнологий
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:02
Андрей

Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.

Биология
# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
# птицы
Позавчера, 11:59
Татьяна

Физики проникли в тайну замерзания воды благодаря «нулевому льду»

Несмотря на то что вода практически всегда у нас на виду, процесс ее кристаллизации все еще загадочен. Известно примерно два десятка структурных разновидностей льда. Из них только одна — лед-I — образуется при обычных для Земли условиях. Японские физики выяснили, что образование льда у поверхности жидкой воды может начаться с крошечного прекурсора со структурой, похожей на «нулевой» лед.

Физика
# вода
# водный лед
# кристаллизация
# Япония
Позавчера, 12:55
Игорь Байдов

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
# Фараоны
Вчера, 13:02
Андрей

Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.

Биология
# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
# птицы
25 июля
ПНИПУ

В Перми придумали, как сократить время и затраты на производство авиадвигателей

В производстве авиадвигателей самая большая сложность — в изготовлении деталей газовых турбин. Особенно это касается дисков и лопаток, отвечающих за вращение турбины. Они соединены между собой с помощью елочных пазов — углублений в форме елочек. Сейчас они обрабатываются методом протягивания специальными блоками из быстрорежущих сталей, которые прорезают диски и формируют по окружности елочный профиль. Но в современных реалиях возникают трудности с зарубежными поставками заготовок для процесса протягивания. Это влечет за собой простои производства и серьезные финансовые затраты. Ученые Пермского Политеха предложили более эффективный способ прорезки елочных пазов в дисках газовых турбин. Он позволит почти в два раза сократить время и затраты на изготовление протяжек из дорогостоящих быстрорежущих сталей.

ПНИПУ
# авиадвигатели
# газовая турбина
# газотурбинные двигатели
# елочные пазы
Позавчера, 11:59
Татьяна

Физики проникли в тайну замерзания воды благодаря «нулевому льду»

Несмотря на то что вода практически всегда у нас на виду, процесс ее кристаллизации все еще загадочен. Известно примерно два десятка структурных разновидностей льда. Из них только одна — лед-I — образуется при обычных для Земли условиях. Японские физики выяснили, что образование льда у поверхности жидкой воды может начаться с крошечного прекурсора со структурой, похожей на «нулевой» лед.

Физика
# вода
# водный лед
# кристаллизация
# Япония
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Психологи объяснили, почему люди замечают «лица» у неодушевлённых предметов

    4 минуты назад

  2. Влияние пестицидов на организм сравнили с последствиями курения

    4 часа назад

  3. Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

    Вчера, 13:02

  4. Ученые доказали, что биомаркеры могут сохраняться на поверхности ледяных спутников, несмотря на радиацию

    Вчера, 10:01
Выбор редакции

Репортаж: куда рвется проект «Прорыв» и кому нужен технеций из Карповки

24 июля

Последние комментарии

Fedro Efirium
9 минут назад
Андрей, АфроЛуники - афролунатики

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Alex
17 минут назад
Sonya, внизу в комментарии написано, что работает goodbye dpi

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Джимми Хопкинс
20 минут назад
gold, ты по-моему, совсем дурачок, если не в курсе, что современные телевизоры используются просто для вывода контента из разных источников. Ты можешь

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Gamby Israel
27 минут назад
Вячеслав, не знаю что будет,но что-то будет. Не знаю когда будет, но когда-то будет. Не знаю как будет, но как-то будет. Не знаю с кем будет, но с кем-то

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Иван Колупаев
1 час назад
Артем, "очевидно" любимое ваше слово? Вот уже почти два месяца вы его повторяете, в ситуации когда даже специалисты НАСА полны сомнений 🙄 и никак не

50 дней после запуска: экипаж Starliner все еще не знает, когда вернется на Землю50 дней после запуска: экипаж Starliner все еще не знает, когда вернется на Землю

Иван Колупаев
1 час назад
Evgeny, к туалетам очередь 😁 Старлайнер занимает стыковочный узел и потребляет энергию. До кучи постоянные "эксперименты" и "тестирования" мешают

50 дней после запуска: экипаж Starliner все еще не знает, когда вернется на Землю50 дней после запуска: экипаж Starliner все еще не знает, когда вернется на Землю

Иван Колупаев
1 час назад
Анатолий, парочка моих знакомых работают программистами. И судя по довольным лицам на фоточках очень даже неплохо зарабатывают. Да и как бы они

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Федор
2 часа назад
Зачем изобретать ,создавать ,если человечество все это прошло или проходить,Дарвин был прав,естественный отбор,не смещение рас,все решает

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Samurai Shrek
2 часа назад
Да, в штатах много проектов начинались именно так. Неизвестные инвесторы, благие намерения. Да только почему то, потом эти наработки оказывались в

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Ryan Connelly
2 часа назад
Алексей, они его создадут..то есть синтезируют искусственно..

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Анатолий Чупин
2 часа назад
Владимир, а когда у них рабство отменили в южных штатах куклусклан у них по сей день существует негры пахали на их и строили а почему мигранты так

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Анатолий Чупин
2 часа назад
Роман, конечно купить не можем мы за вторую мировую долги отдали только недавно а потом еврейская приватизация и денег нет и не будет ну а вообще

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Анатолий Чупин
3 часа назад
Владимир, а причём тут северная Корея я имел в виду что изначально страна строилась ворами и бандитами и после второй мировой все предатели

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Sonya Sever
3 часа назад
Mew, оно не работает с этим блокировщиком, об этом написал сам создатель гудбай дипиай в своем твиттере ( VladikSS который). У меня он стоял, начал

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Матвей Кунгурцев
3 часа назад
Немного не понял. Это касается тех, кто работает с пестицидами или имеется в виду обычный потребитель?

Влияние пестицидов на организм сравнили с последствиями куренияВлияние пестицидов на организм сравнили с последствиями курения

Ирина Лебедева
3 часа назад
Rafis, лучше украинцев...они и чёрное море выкопали и вообще весь человеческий род с них начался

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Василий Шаманов
4 часа назад
Иван, и все же Ирландия это часть Британского королевства, которая отделилась уже в 20 веке, так что разделять англичан и ирландцев в контексте

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

gold rifenson
4 часа назад
Макс, безграмотные люди с «тиливизирами» должны страдать. Смотреть, что подадут — на лопате.

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Виталий Смирнов
4 часа назад
Люди даже не понимают,для чего мог пригласить американец и чем такие эксперименты чреваты. Наивность и невежество народа видны.

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Алексей Нахимов
4 часа назад
Владимир, я скажу просто человек такое же живое существо как и другие млекопитающие. Все мутируют с течением времени. Ученые пошли путем ускорения

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в СШАКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, получил предложение работать в США

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно