От прыщей до морщин: эксперты ПНИПУ рассказали, как преодолеть проблемы с кожей

Каждый из нас хоть раз сталкивался с высыпаниями на коже, рубцами после них и пигментными пятнами. Эксперты Пермского Политеха рассказали о самых популярных проблемах кожи и как их устранить, из-за чего возникают прыщи и в плохой ли гигиене дело, почему не нужно избавляться от сальных нитей, как убрать постакне, когда стоит показаться онкологу, что за компоненты предотвратят пигментацию, поможет ли коллаген в косметике и БАДах против морщин и что такое купероз.

Считается, что обладатели жирной кожи более склонны к появлению акне. Связывают это с жизнедеятельностью пропионебактерий (Propionebacterium Acne), обитающих в протоках сальных желез. В состав сала (или себума) входят триглицериды жирных кислот. Микробы выделяют фермент липазу, разрушающий их. Так образуется глицерин, которым питаются микробы, и смесь высокомолекулярных жирных кислот.

Она-то и закупоривает проток желез. Запускается гиперкератоз — процесс нарастания мертвых клеток эпидермиса. Некоторые жирные кислоты, например, линолевая и арахидоновая, дополнительно стимулируют выработку сала. А некоторые другие соединения под действием кожных ферментов превращаются в сигнальные молекулы, запускающие воспалительный процесс. Тогда к месту возникновения акне с током крови поступают кровяные тельца и другие клетки. Все эти причины создают на коже припухлость, покраснение, нагноение.

«Усугубляют гиперкератоз длительное воздействие ультрафиолета, неподходящая уходовая косметика, агрессивное очищение кожи. Все это нарушает целостность гидро-липидной мантии эпидермиса, служащей защитным барьером», — отмечает Юлия Рожкова, косметический химик, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат технических наук.

Вторая причина появления акне — изменения концентрации в организме половых гормонов. Прежде всего — эстрогена, влияющего на репродуктивную функцию. Когда тестостерона становится больше, он под действием фермента кожи 5α-редуктазы превращается в дигидротестостерон — молекулу, которая стимулирует жизнедеятельность клеток, вырабатывающих кожное сало. Объемы себума увеличиваются, и запускается ранее описанный механизм с участием пропионебактерий.

Стоит отметить, что обусловленная гормонами причина образования акне может быть вызвана не только возрастными изменениями (пубертатом), но и принятием лекарственных препаратов: антибиотиков, транквилизаторов, стероидных препаратов, барбитуратов (лекарств для нервной системы) и так далее.

«Упрекать человека с акне в недостаточной гигиене не стоит, поскольку прыщи могли появиться из-за гормонального дисбаланса, приема лекарств. А вот тех, кто усердствует с умыванием агрессивными средствами, особенно спиртосодержащими (Alcohol Dennaturat), хотелось бы предупредить, что данный подход надо корректировать. Выбирайте «умывалки» с мягкими поверхностно-активными веществами на основе саркозинатов, бетаинов, глюкозидов, а также качественную уходовую косметику с церамидами», — объясняет Юлия Рожкова.

Какие компоненты помогают бороться с акне?

В домашнем уходе для профилактики прыщей, после их появления стоит приглядеться к средствам с комбинацией следующих активных компонентов: цинк, ниацинамид (витамин В3), азелаиновая и салициловая кислоты. Для умывания выбирайте продукты с мягкими кислотами — молочной, фруктовой. Для деликатного пилинга подойдет энзимная пудра (ищите в составе папаин, бромелайн).

«Популярной тенденцией становиться экстремально высокий процент ввода некоторых активных компонентов. Например, в уходовых средствах ниацинамид можно найти в концентрации 10 и даже 20 процентов. Но такие дозировки могут быть не только бесполезны, но и опасны в долгосрочной перспективе. Больше, чем кожа может принять в конкретный момент времени, она не возьмет. И какая-то часть нанесенного средства просто смоется. Делать такие продукты, на мой взгляд, — просто выбрасывать «на ветер» компоненты и деньги покупателей. Оптимальное количество витамина В3 в средстве — 3-5 процентов», — отмечает Юлия Рожкова.

Еще один нюанс — нет (или их критически мало) долгосрочных испытаний применения экстремально высоких концентраций ниацинамида на коже. Ведь пагубный эффект может быть отложенным. Он и ниацин являются составной частью кофермента НАДФ, который отвечает за окислительно-восстановительные процессы в клетках кожи. Этот витамин стимулирует метаболизм и может воздействовать как на здоровые клетки, так и злокачественные. Исследования влияния ниацинамида на раковые клетки есть разные: одни из них говорят, что витамин замедляет их рост, другие — что, наоборот, стимулирует. Пока ученые сходятся на мнении, что знаний по теме недостаточно и нужно продолжить изучение.

Если высыпания стали серьезной проблемой, нужно обратиться к дерматологу. Он назначит системное лечение:

«В таком случае применяют ретиноиды (группу веществ витамина А), например, изотретиноин. Наружная терапия предполагает применение средств с азелаиновой кислотой, бензоилпероксидом, назначают антибиотик. Самому себе такие средства прописывать нельзя — только усугубите положение. Поэтому необходима консультация врача», — добавляет Наталья Городецкая, дерматовенеролог, заместитель главврача клинического кожно-венерологического диспансера Пермского края.

Добавили в уход новое средство — появились прыщи. Это норма?

Если до нового средства у вас не было прыщей, а после они появились, то стоит прекратить применение и обратиться к специалисту для выявления причины. Но если вы лечите акне с дерматологом, это нормальная реакция:

«Терапия, особенно системная, всегда идет через обострение. Это обычная реакция организма, ее продолжительность индивидуальна: у кого-то она занимает 3-7 дней, у других — месяц-полтора», — отмечает Наталья Городецкая.

Невоспалительная форма прыщей — что это?

Есть несколько видов акне: закрытые (белые гнойные шарики на коже) и открытые (черные точки) комедоны, пустулы, папулы, узлы и кисты. Закрытые и открытые комедоны считаются невоспалительной формой акне. Для их профилактики подойдут те же средства, что рекомендованы при прыщах. Если проблема усугубляется, то решать ее нужно со специалистом-дерматологом.

Что делать с постакне?

«После высыпаний остаются следы — маленькие шрамы, пигментные пятна. В домашних условиях лучше всего помогают кислотные пилинги. Мягкие (гликолевая, салициловая) воздействуют на верхний слой кожи. Они помогают улучшить тон и текстуру, а также уменьшают пигментацию», — рассказывает Юлия Рожкова.

При серьезных рубцах можно прибегнуть к аппаратной косметологии, например, шлифовке, когда поверхность кожи обрабатывают фрикционным или СО2-лазером. Постакне сглаживаются, в коже запускается процесс регенерации.

После процедуры может наблюдаться покраснение, отечность и шелушение. Время восстановления зависит от типа лазера и глубины воздействия. Обычно реабилитационный период длится от нескольких дней до нескольких недель. Важно: к процедуре ни в коем случае нельзя прибегать, если сохранились воспаления. Это приведет к обширному распространению акне, грозит занесением инфекции в кровь.

Какие «точки» не нужно убирать?

«Сальные нити представляют собой скопление себума и мертвых клеток кожи вокруг волосяного фолликула. В основном они встречаются у людей в пубертате, с себопрофицитным или комбинированным типом кожи. Выдавливать не рекомендуется, так как это может привести к воспалению», — объясняет ученый ПНИПУ Юлия Рожкова.

Как отличить их от черных точек? Сальные нити выглядят как тонкие, белые или желтоватые волокна, которые выходят из пор.

Почему появляются пигментные пятна?

Стресс, избыточное воздействие ультрафиолета, агрессивный уход (частые концентрированные пилинги) — общие причины образования пятен на коже. Люди в возрасте более подвержены пигментации, поскольку у них ухудшается метаболизм и как следствие ослабевает собственная антиоксидантная защита. Чаще этим страдают женщины из-за изменения гормонального фона. Но пятна могут появляться у людей любых возрастов и полов как ответная реакция на прием некоторых лекарственных препаратов.

«С помощью косметических средств лучше проводить профилактику пигментации. Для этих целей подходят такие активные компоненты, как витамин С, ниацинамид, арбутин, глабридин, азелаиновая кислота и др. Есть ряд пептидов, применяемых для этих целей, но при выборе такого средства лучше проконсультироваться со специалистом», — отмечает Юлия Рожкова.

Аппаратная косметология поможет бороться с уже появившейся пигментацией. Например, фототерапия основана на использовании различных типов света для воздействия на кожу. Чаще всего используют лазеры, интенсивный импульсный свет (IPL) или LED-свет. Луч проникает в верхние слои кожи и поглощается пигментом меланином. Это позволяет разрушить его избыточные клетки, не повреждая при этом окружающие ткани. После процедуры кожа начинает восстанавливаться, что способствует выработке новых клеток и улучшению ее общего состояния. Обычно требуется несколько сеансов для достижения заметного результата.

Когда из пигментных пятен надо обратиться к онкологу?

«Родинки также являются разновидностью пигментных пятен. Они могут появляться из-за сильного воздействия солнца. Если таких отметок становится много, они странной формы, изменяют цвет, увеличиваются в размерах, то необходимо обратиться к врачу-дерматологу за процедурой, которая называется дерматоскопия. Если у специалиста возникает подозрение на рак, то он направляет пациента к онкологу, чтобы исключить, например, меланому — злокачественное образование, развивающееся из меланоцитов — клеток, производящих меланин. Считается самым агрессивным видом онкологии: опухоль стремительно растет и быстро дает метастазы в отдаленные органы», — рассказывает Наталья Городецкая.

Коллаген — принимать или нет?

Морщины — в основном возрастное изменение кожи. По мере старения мы теряем коллаген и эластин, что приводит к уменьшению упругости и гибкости. А еще замедляется обновление клеток кожи, что делает ее менее гладкой. Другая причина — транс-эпидермальная потеря влаги, в результате которой кожа становится дряблой и теряет свежий вид. Мы теряем жидкость из-за нарушения липидного барьера, что случается при чрезмерном воздействии ультрафиолета, неправильном уходе (или его отсутствии). Недостаточное потребление воды тоже этому способствует.

Кажется логичным против морщин использовать средства с коллагеном. Однако его поверхностное применение в составе косметики не восполняет утраченный белок. Размер одной молекулы слишком велик, чтобы проникнуть между чешуйками рогового слоя. Он работает на поверхности, как обычный увлажняющий агент. Для борьбы с морщинами наиболее эффективны инъекционные методы.

Стоит ли принимать коллаген в виде БАДов?

«При приеме пищи он расщепляется до аминокислот, ровно те же самые компоненты будут образовываться при поедании других белковых продуктов. Порой лучше вместо чистого коллагена выбрать привычную для нас альтернативу — костный бульон, мясо, морепродукты и так далее», — объясняет ученый Пермского Политеха Юлия Рожкова.

Что поможет при куперозе?

Купероз — это генетически обусловленное явление, при котором сеть капилляров расположена близко к поверхности кожи. Фактически невозможно решить эту проблему косметикой и процедурами. Единственное, что поможет, — применение средств с вазопротекторами, которые укрепляют сосудистые стенки и снижают риск нежелательных визуальных проявлений на коже. В косметике как компоненты-вазопротекторы используют троксерутин, экстракт конского каштана и так далее.

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ПНИПУ 846 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.