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5 минут назад
Юлия Трепалина
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Ученые проверили влияние каннабиса на тренировки

Курение марихуаны перед тренировкой не помогает добиться лучших результатов. Более того, нагрузка в этом случае может показаться интенсивнее. Вместе с тем употребление каннабиса способно поднять настроение и повысить уровень удовольствия от физических упражнений, выяснили американские ученые.

Медицина
# бег
# каннабис
# конопля
# марихуана
# наркотики
# тренировки
# физические нагрузки
конопля
© Shutterstock

Торговля и употребление марихуаны как в медицинских, так и в рекреационных целях узаконены во многих штатах США. Теме воздействия конопли на организм человека посвящено много научных работ, но каким образом каннабис влияет на ощущения во время тренировок, ранее не изучалось. Первое лабораторное исследование по этому поводу провели специалисты в области психологии и нейронаук из Колорадского университета в Боулдере (США). В 2014 году Колорадо стал первым американским штатом, где полностью легализовали выращивание, продажу и употребление марихуаны не только для лечения.

В новом исследовании участвовали 42 добровольца в возрасте от 21 до 39 лет, практикующих пробежки и регулярно употребляющих каннабис. До эксперимента им доводилось курить марихуану перед тренировками.

Перед началом испытаний ученые оценили физическую форму участников с помощью анкетирования, а также 15-минутного теста на беговой дорожке. Во время пробного забега у добровольцев измерили пульс.

После предварительных процедур участники получили смесь марихуаны с преобладанием тетрагидроканнабинола (ТГК) либо каннабидиола. Оба вещества присутствуют в конопле и влияют на эндоканнабиноидную систему человека, которая играет важную роль в поддержании гомеостаза. При этом ТГК принадлежит к психотропным соединениям и считается более токсичным. Каннабидиол не обладает наркотическими свойствами и не вызывает измененных состояний сознания. В странах, где использование каннабидиола в медицине легализовано, его обычно применяют для лечения нейродегенеративных и психиатрических заболеваний.

Эксперимент колорадских ученых состоял в том, что испытуемые бежали на тренажере в умеренном темпе в течение 30 минут, периодически отвечая на вопросы. Исследователи спрашивали добровольцев о настроении и самочувствии, мотивации тренироваться, впечатлении от нагрузки (насколько тяжелой она казалась), болевых ощущениях и так далее. Процедуру повторяли дважды, в разные дни: перед одной из тренировок участники употребляли марихуану, а перед другой — нет. В первом случае на бегунов надевали страховочный пояс.

Эксперимент на беговой дорожке, с помощью которого ученые выясняли, каким образом каннабис влияет на тренировки / © Patrick Campbell/CU Boulder

Хотя после каннабиса испытуемые сообщали о более выраженных положительных эмоциях и «эйфории бегуна», эксперимент выявил и негативные последствия. В частности, по сравнению с пробежкой, перед которой участники не курили «травку», тренировка после марихуаны казалась более утомительной. Сильнее всего эффект ощутили участники, употреблявшие коноплю с преобладанием ТГК.

По словам ученых, это может быть связано с действием тетрагидроканнабинола — он повышает частоту сердечных сокращений. Кроме того, в предыдущей работе авторы установили, что после курения марихуаны испытуемые бежали медленнее: им требовалось на 31 секунду больше времени, чтобы преодолеть одну милю (1,6 километра). Это означает снижение темпа бега примерно на 19 секунд на километр — значительная величина.

Отдельно отметим, что исследователи работали с испытуемыми на беговой дорожке. Бег на улице радикально отличается от дорожки тем, что на любом уличном покрытии все время присутствуют много мелких неровностей и изменений угла наклона. Иными словами, снижение внимательности, типичное для людей, только что употребивших марихуану, для среднестатистического бегуна может быть куда опаснее, чем для участника исследования. Кроме того, работа затрагивала бег в аэробном режиме. Известно, что в случае бега на пороге анаэробного режима и тем более чисто анаэробного бега нагрузки на бегуна и его сердце резко растут. Далеко неочевидно, что каннабис, тоже повышающий нагрузку на сердце, в принципе безопасен перед тренировкой такого рода.

«Из наших исследований совершенно ясно, что каннабис не повышает спортивные результаты», — подчеркнула профессор психологии и нейронаук Анджела Брайан (Angela Bryan).

Она добавила, что содержащиеся в конопле каннабиноиды воздействуют на те же рецепторы, что и эндоканнабиноиды, которые человеческий мозг вырабатывает естественным путем и использует в качестве нейромедиаторов. Поэтому после употребления марихуаны бегуны могут ощутить «кайф» от более короткой тренировки или усилить его во время продолжительной.

Однако Анджела Брайан призвала не забывать о рисках: марихуана способна вызывать головокружение и потерю равновесия, что небезопасно во время пробежек.

«Употребление каннабиса перед тренировкой может усилить как положительные, так и отрицательные субъективные ощущения от физнагрузки. Для обобщения выводов по этому поводу необходимы дополнительные исследования, в том числе плацебо-контролируемые», — подытожили авторы.

На фоне нарастающей тенденции к легализации каннабиса американские ученые активно публикуют исследования о потенциальных преимуществах применения конопли в лечебных целях. Однако немало научных статей посвящено и негативным последствиям употребления марихуаны. Среди них — стойкие когнитивные нарушения, а при внутриутробном воздействии — необратимые изменения в мозге потомства. Также коноплю называли вероятным виновником попадания тяжелых металлов в организм и связывали с развитием астмы.

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Медицина
# бег
# каннабис
# конопля
# марихуана
# наркотики
# тренировки
# физические нагрузки
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