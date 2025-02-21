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1 час назад
Ольга Иванова
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Диета из кофе, вина, шоколада и фруктов снизила риск нарушения обмена веществ

4.9

Бразильские ученые провели крупнейшее, по их словам, исследование, посвященное связи употребления полифенолов с развитием метаболического синдрома, а также защите от сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось, что употребление продуктов с высоким содержанием полифенолов снизило риск развития нарушения обмена веществ на 23%.

Медицина
# вино
# кофе
# обмен веществ
# полифенолы
# фрукты
# шоколад
Употребление шоколада и вина снизило риск развития метаболического синдрома / © Ali G Rashidi, unsplash.com

Полифенолы — природные химические соединения, которые содержатся в различных растительных продуктах. Особенно много их во фруктах, ягодах, орехах, овощах, семечках, кофе, какао и вине. Известно, что эти вещества обладают многочисленными полезными для организма свойствами — антиоксидантными и противовоспалительными, — а также способствуют правильному функционированию ЖКТ, контролируя кишечный микробиом.

Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) не только дополнили этот список, но и провели исследование на большой выборке, чтобы показать, что эффект от употребления в пищу полифенолов в самом деле значим. Выборка составила 6387 человек, средний возраст составил 49,8 года, 65% из них — женщины. Выводы ученых представлены в издании Journal of Nutrition.

Исследователи сделали акцент на связи употребления кофе, вина, шоколада и фруктов с метаболическим синдромом — совокупности метаболических нарушений и гормональных изменений, которые ассоциируют с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Метаболический синдром — бич современности, его распространенность растет во всем мире угрожающими темпами. Например, в той же Бразилии с 2013 по 2022 год она выросла с 29,6% до 33%. Ранее ученые уже находили корреляции между нарушением обмена веществ и диетой с низким содержанием полифенолов, но такие исследования отличались небольшой выборкой.

«Результаты нашего исследования не оставляют места для сомнений: соблюдение диеты, богатой полифенолами, может быть ценной стратегией для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращения метаболического синдрома», — поделилась мнением соавтор работы, профессор Медицинской школы Университета Сан-Паулу Изабелла М. Бенсеньор (Isabela M. Bensenor).

Из 6387 участников метаболический синдром развился у 2031 человека. Он характеризовался как минимум следующими признаками: абдоминальным ожирением, высоким артериальным давлением, повышенными уровнями сахара в крови, а также триглицеридов и липидов. Ученые сравнили рацион (информацию о нем получили во время опросов) участников и выяснили: те, кто употреблял до 469 миллиграммов полифенолов (в перерасчете на чистое вещество) в день, имел сниженные риски развития метаболического синдрома на 23% по сравнению с теми, в ежедневном рационе которых было до 177 миллиграммов полифенолов.

Употребление фенольных кислот (особый класс полифенолов, содержащихся в большом количестве в кофе, красном вине и чае) снижало риск на аналогичную величину. Диета с высоким уровнем флаван-3-олов, которых много в красном вине, понизила вероятность развития нарушения обмена веществ на 20%, а употребление шоколада — на 10%.

Независимо от других факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как пол, возраст, наличие вредных привычек и уровня физической активности, у участников, которые потребляли больше полифенолов, вероятность развития повышенного артериального давления или инсулинорезистентности была в 30 раз ниже, чем у остальных, а риск повышения уровня триглицеридов — меньше в 17 раз.

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Медицина
# вино
# кофе
# обмен веществ
# полифенолы
# фрукты
# шоколад
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