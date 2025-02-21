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15 минут назад
МТУСИ
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Ученые узнали, как последствия аварии на Чернобыльской АЭС влияют на калужские продукты

5.1

В МТУСИ выяснили, как авария на Чернобыльской АЭС до сих пор влияет на овощи и фрукты, выращиваемые в Калужской области. Оказалось, что уровень стронция-20 превышает допустимые значения. В местном картофеле он был выше в два раза.

МТУСИ
# Калуга
# Овощи
# стронций-90
# фрукты
# цезий-137
# ЧАЭС
Чернобыльская АЭС. Четвертый энергоблок / © Arne Müseler, ru.wikipedia.org

Чернобыльская трагедия 1986 года до сих пор напоминает о себе жителям Калужской области. Особенно актуальна эта проблема для Ульяновского района, расположенного в 100 километров южнее Калуги.

Жители Ульяновского района преимущественно занимаются ведением личных подсобных хозяйств, выращивая овощи и фрукты для продажи на местных ярмарках и рынках. В соответствии с постановлением Правительства России от 8 октября 2015 года, территориям 14 населенных пунктов в трех районах Калужской области присвоен статус «зона проживания с правом на отселение», а территориям 284 населенных пунктов в девяти районах — «зона проживания с льготным социальным статусом».

В сентябре 2023 года ученые из Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы совместно с учеными МТУСИ, организовали экспедицию в Ульяновский район Калужской области. Целью экспедиции стал отбор проб пищевых продуктов растительного происхождения для анализа содержания радионуклидов и сравнения полученных данных с гигиеническими нормативами. Особое внимание уделялось двум наиболее опасным радионуклидам — цезию-137 и стронцию-90, которые служат индикаторами радиоактивного загрязнения. Эти радионуклиды представляют собой значительную угрозу из-за их длительного периода полураспада (до 30 лет) и способности накапливаться в тканях животных и растений.

Измерение удельной активности гамма-излучения цезия-137 и бета-излучения стронция-90 в двух пробах картофеля и моркови проводилось в лаборатории кафедры «Экология» МТУСИ на спектрометрической установке МКС-01А «МУЛЬТИРАД» с гамма-спектрометрическим трактом «МУЛЬТИРАД-гамма» и бета- спектрометрическим трактом «МУЛЬТИРАД-бета» с программным обеспечением «Прогресс».

Результаты исследования показали, что содержание цезия-137 во всех пробах примерно в 20 раз ниже нормативного значения (СанПиН 2.3.2.1078-01). Однако ситуация со стронцием-90 неоднозначна: во всех исследованных образцах его содержание превышало допустимый уровень (40 Бк/кг).

«Удельная активность содержания стронция-90 в исследованных образцах картофеля превышает установленный норматив (40 Бк/кг) примерно в два раза. В одной из проб максимальное значение достигло 165,8 ±5 Бк/кг, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень, установленный СанПиН 2.3.2.1078-01», — отмечает Виктория Ерофеева кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой «Экология» факультета КиИБ МТУСИ.

Исследование показывает, что даже спустя десятилетия после катастрофы нельзя ослаблять контроль за качеством сельхозпродукции в регионах, пострадавших от чернобыльской аварии. Цезий-137 имеет период полураспада около 30 лет, а стронций-90 — около 28,8 лет, что приводит к их длительному сохранению в окружающей среде

Для оптимизации радиационной обстановки в районе специалисты предлагают внедрение комплексных мер защиты, направленных на снижение содержания радионуклидов в почве и продуктах. Например, использовать современные агрохимические методы: внесение фосфорных и калийных удобрений, применение микроэлементов, корректировка азотного питания растений и известкование почв. Важно также применение микроэлементов (бор, молибден) и известкование почв также эффективно ограничивает поступление радионуклидов в растения. Эти методы помогают уменьшить поглощение радионуклидов растениями и способствуют восстановлению плодородия земель.

Ученые также предлагают механическое удаление верхнего слоя почвы (трудоемкий и дорогостоящий способ) или как альтернатива: проведение глубокой вспашки загрязненных участков. Глубокая вспашка&nbsp;с заделкой верхнего, наиболее загрязненного слоя почвы на глубину 40–60 сантиметров и глубже, позволяет переместить радионуклиды из верхнего слоя в нижележащие горизонты, куда проникают только единичные корни растений.

Необходим и регулярный контроль радиационного фона урожая и обеспечение населения актуальной информацией о состоянии окружающей среды и безопасности выращиваемых продуктов. Каждая из этих мер требует системного подхода и долгосрочных усилий со стороны государства, научного сообщества и местных жителей.

Статья ученых вышла в журнале «Инновационные технологии в АПК: теория и практика».

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МТУСИ
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Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.
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МТУСИ
# Калуга
# Овощи
# стронций-90
# фрукты
# цезий-137
# ЧАЭС
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# галактические нити
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