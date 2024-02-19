Виагра помогла новорожденным с повреждениями головного мозга 

Авторы нового исследования сделали то, что не удавалось никому ранее, — они оценили возможность и безопасность применения силденафила, действующего вещества виагры, в лечение младенцев с неонатальной энцефалопатией средней и тяжелой степеней. Это комплексное заболевание, зачастую смертельное, встречается в трех случаях из тысячи.

Асфиксия при рождении и последующая неонатальная энцефалопатия (как у недоношенных, так и доношенных младенцев) — серьезная проблема, связанная с различными поражениями центральной нервной системы и становящаяся причиной высокой заболеваемости и смертности у детей. По разным данным, в странах Европы и Северной Америки этот синдром встречается у одного-восьми новорожденных из тысячи, в России — примерно у каждого четвертого.

Неонатальная энцефалопатия может развиться в силу множества причин, среди ее признаков — изменение уровня сознания, судороги, нарушения мышечного тонуса и дыхания. Долгое время единственным методом лечения оставалась терапевтическая (или искусственная) гипотермия — воздействие на температуру тела, позволяющее предотвратить развитие повреждений головного мозга. Тем не менее 29% младенцев, получавших такое лечение, все равно сталкиваются с тяжелыми последствиями, поэтому медики продолжают искать способы борьбы, которые можно было бы сочетать с терапевтической гипотермией.

Команда докторов медицинских наук из Детской больницы Монреаля при Научно-исследовательском институте Центра здоровья Университета Макгилла (провинция Квебек, Канада) решила проверить, можно ли применять в лечении новорожденных с неонатальной энцефалопатией силденафил — действующее вещество виагры, которую врачи рекомендуют мужчинам с эректильной дисфункцией. Исследование опубликовано в рецензируемом журнале The Journal of Pediatrics.

Помимо импотенции, силденафил назначают при легочной гипертензии, в том числе у детей, и синдроме Рейно. В экспериментах на грызунах он также продемонстрировал нейровосстановительные свойства, снизив степень повреждений головного мозга после инсульта. Аналогичные благоприятные эффекты силденафила ученые выявили в опытах с доклиническими моделями младенческой гипоксии-ишемии. Однако целесообразность и безопасность применения этого препарата в лечении неонатальной энцефалопатии до сих пор не проверяли.

Авторы нового исследования с 2016 по 2019 год проводили двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое испытание в отделении интенсивной терапии новорожденных. В итоговую выборку вошли 11 младенцев с неонатальной энцефалопатией и гипоксически-ишемическим повреждением головного мозга. Эти дети появились на свет как минимум на 36-й неделе беременности в весе более чем 1800 граммов и получали терапевтическую гипотермию.

Пациентов распределили на две группы: на протяжении недели первая (восемь человек) каждые 12 часов получала силденафил (два миллиграмма на килограмм массы тела), вторая (три ребенка) — плацебо. Медики учитывали такие данные, как гестационный возраст, вес при рождении, пол, вид родов, оценка по шкале Апгар, уровни лактата, тропонина I, креатинкиназы, креатинина, С-реактивного белка, лейкоцитов и прочее.

«Для каждой введенной дозы мы записывали жизненно важные показатели детей — каждые 15 минут в течение часа до и в течение четырех часов после в дополнение к регулярному клиническому мониторингу. Мы следили за тем, какую терапию получают участники, включая инотропные и противосудорожные препараты, а также вазопрессоры (используют для повышения кровяного давления. — Прим. ред.). Взаимосвязь исследуемого препарата с нежелательными побочными эффектами оценивали исследователи, не имеющие информации о лечении», — добавили медики.

Один новорожденный из восьми, принимавших силденафил, умер на восьмой день жизни. Он получил 13 из 14 доз препарата, побочных эффектов экспериментаторы не наблюдали. В группе плацебо смертельных случаев не было.

Еще у одного младенца из экспериментальной группы исходный уровень креатинина составлял 206 микромолей на литр, через 24 часа он поднялся до 262 микромолей на литр и достиг пика в 325 микромолей на литр на седьмой день жизни. Ребенку назначили гемодиализ, а прием силденафила отменили из соображений безопасности (пациент успел получить лишь одну дозу). Что касается артериального давления, то оно снизилось у двух новорожденных спустя полчаса после получения дозы лекарства.

«У младенцев с измененной функцией печени до приема исследуемого препарата со временем наблюдалось улучшение показателей ее ферментов. На контрольных МРТ мы не обнаружили новых внутрижелудочковых либо интрапаренхиматозных кровоизлияний, кроме новорожденного, которому назначили гемодиализ и у которого произошла геморрагическая трансформация повреждений головного мозга. Ни у одного ребенка не обнаружили признаков васкулопатии сетчатки», — подчеркнули исследователи.

На 30-й день эксперимента после очередной магнитно-резонансной томографии у пяти из семи новорожденных, которым давали силденафил, было заметно частичное восстановление, меньшее количество кистозных поражений и меньшая потеря объема мозга. В группе плацебо таких улучшений не было. До возраста 18 месяцев дожили четыре ребенка из первой группы (57%) и трое из группы плацебо (100%).

Таким образом, авторы статьи пришли к выводу, что силденафил безопасен для лечения младенцев с неонатальной энцефалопатией. Однако необходимо отрегулировать дозировку и улучшить оценки эффективности препарата — это собираются сделать во время второй и третьей фаз клинического испытания, в котором будет участвовать большее число детей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.