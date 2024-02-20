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В тканях крупнейших акул нашли микропластик и целлюлозное волокно
Новое исследование стало первым, в котором изучили присутствие микропластика и различных волокон в тканях крупнейших акул — серой бычьей, тигровой, белой и бронзовой молотоголовой.
Австралийские ученые из Университета Гриффита в Юго-Восточном Квинсленде рассказали о наличии микропластика и волокон, используемых человеком в производстве различных товаров и упаковки, в кишечнике и мышцах четырех крупных видов акул. Статья об этом опубликована в журнале Chemosphere.
Пластиковый мусор доминирует в морях и океанах нашей планеты. Частицы микропластика (размером менее пяти миллиметров) и волокон, например на основе целлюлозы, находят повсеместно в Мировом океане и его экосистемах различных уровней, от зоопланктона до крупных млекопитающих.
Но, несмотря на множество исследований, до сих пор не столь много известно о присутствии микропластика и микроволокон в организмах представителей морской мегафауны. Недавно микропластик обнаружили в тканях китов и дельфинов, для небольших акул это тоже предполагали, а теперь австралийским ученым удалось подтвердить и дополнить предыдущие выводы.
Участницами нового исследования стали акулы четырех видов, входящих в список крупнейших: серая бычья, или тупорылая (Carcharhinus leucas), бронзовая акула-молот (Sphyrna lewini), тигровая (Galeocerdo cuvier) и белая (Carcharodon carcharias). Рыб вылавливали у берегов Юго-Восточного Квинсленда (Австралия) с марта 2019-го по декабрь 2020-го в рамках Квинслендской программы контроля акул.
Затем ученые собирали материал для исследования: всего удалось получить 38 образцов кишечника и 19 образцов мышц. Их очищали ножом либо скальпелем, тщательно промывали, нарезали на фрагменты, замораживали и подвергали остальным манипуляциям — в частности, инкубации и фильтрации. Наконец, пробы изучали под стереомикроскопом.
Микропластик и другие волокна обнаружили в 31 из 38 образцов кишечника: в 10 из 11, принадлежащих серой бычьей акуле; в шести из семи, принадлежащих белой акуле; в 12 из 15, принадлежащих тигровой акуле; в трех из пяти, принадлежащих бронзовой акуле-молоту. В среднем на одну особь приходилось 3,1 ± 2,6 частицы, или 0,03 ± 0,02 частицы на грамм ткани кишечника. Всего в пробах кишечника акул выявили 128 частиц, 92% из которых были волокнами, а 10 — фрагментами микропластика из полиэтилена и полипропилена.
«Размер волокон составлял от 190 до 4860 микрометров в длину и от восьми до 47 микрометров в ширину. Все фрагменты имели размер от 34 до 306 микрометров. Большинство волокон (70%), найденных в образцах кишечника, представляли собой целлюлозные волокна (то есть натуральные, такие как хлопок, или регенерированные целлюлозные волокна вроде вискозы). Остальные 30% (35 из 118) идентифицированы как пластиковые, преимущественно полиэтилентерефталатные, волокна», — рассказали ученые.
В мышцах акул выявили меньше частиц микропластика и других волокон: в 12 из 20 образцов обнаружили 19 частиц, то есть от 0,02 до 0,04 частицы на грамм мышечной ткани у четырех видов. Как и в кишечнике, преобладали именно волокна (95%, 18 штук), а фрагмент микропластика был всего один — из полиэтилена. Размер волокон варьировался от 125 до 3850 микрометров в длину и от 11 до 39 микрометров в ширину.
«Вполне возможно, что частицы микропластика попадают в мышечные ткани акул несколькими путями, включая всасывание в кишечнике, кровообращение и инфильтрацию эпидермиса. Также вероятно, что мелкие волокна проникают в ткани, подобно микроскопической игле. Однако точный механизм перемещения микропластика между органами до сих пор неизвестен. Для разгадки потребуются дополнительные исследования», — отметили авторы научной работы.
Они напомнили, что в той же Австралии люди употребляют мышцы акулы в пищу. Следовательно, наличие микропластика и прочих волокон может представлять риск и для человека, хотя, несомненно, степень воздействия в таком случае низка по сравнению с основными источниками — воздухом и водой.
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