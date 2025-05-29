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1 час назад
Полина Меньшова
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Веганство облегчило менопаузу

5.4

Веганство, то есть отказ от продуктов животного происхождения, часто становится предметом споров: кто-то считает, что такая диета подвергает здоровье риску, а кто-то — что она, наоборот, защищает от многих тяжелых болезней. Международная команда ученых обнаружила, что женщины-веганки, как минимум, меньше страдают от приливов жара во время менопаузы.

Медицина
# веганство
# климакс
# менопауза
# растительная пища
Женщины, которые придерживались веганской диеты, меньше страдали от приливов жара
Женщины, которые придерживались веганской диеты, меньше страдали от приливов жара / © Автор неизвестен, PxHere

Веганы, в отличие от вегетарианцев, отказываются не только от мяса, но и от другой пищи животного происхождения: рыбы, яиц, молочных продуктов. Одно из недавних исследований показало, что для собак такая диета вредна. При этом авторы другой научной работы обнаружили, что для людей веганство полезнее, чем популярная средиземноморская диета.

Специалисты из нескольких университетов США и Канады изучили симптомы менопаузы у женщин, которые едят все продукты, и у веганок. Результаты исследования появились в научном журнале Menopause.

В эксперименте участвовали женщины 40-65 лет, которые сообщили о наличии у них симптомов менопаузы, в частности минимум двух приливов жара средней или высокой интенсивности в день. Их случайным образом разделили на две группы: первая соблюдала веганскую диету с низким содержанием жиров, обязательно включающую в себя соевые бобы, а вторая была контрольной, то есть «всеядной». Все женщины 12 недель вели дневник питания в специальном приложении.

В начале исследования группы были сопоставимы по количеству и тяжести приливов жара. Однако спустя 12 недель у веганок число сильных приливов уменьшилось на 92%, а в контрольной группе никак не изменилось. По-разному снизилась и средняя масса тела: на 3,6 килограмма в веганской группе и на 0,2 килограмма в контрольной.

Ученые также обнаружили, что степень переработки продуктов на результат исследования не повлияла. И веганы, и «всеядные» употребляли разную пищу, в том числе ультрапереработанную. Облегчение симптомов менопаузы было связано прежде всего с происхождением продуктов — животным или растительным.

«Это исследование подчеркивает потенциальный положительный эффект растительной диеты, богатой соей (независимо от степени переработки), как для повышения аппетита, так и для снижения веса. Учитывая эти и другие известные преимущества, связанные со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака, женщинам среднего возраста следует рассмотреть возможность перехода на растительную диету», — подытожили авторы публикации.

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Полина Меньшова
369 статей
Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.
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Медицина
# веганство
# климакс
# менопауза
# растительная пища
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Комментарии

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1 Комментарий
Vasiliy Ermakov
Vasiliy Ermakov
7 минут назад
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0
+
Менопауза - последняя менструация в жизни женщины, её симптомы - кровяные выделения. Постменопауза - это период жизни после менопаузы. А приливы жара это климактерический синдром, и он может начинаться ещё до менопаузы. В исследовании же, как я понял, проявила себя именно диета с высоким содержанием сои, а не просто веганская - и дело тут в том, что в сое содержатся фитоэстрогены, которые и облегчают симптомы климактерия. Так что статья не вполне корректна, ведь дело не просто в веганской диете - без сои она будет бесполезна
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Илья
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