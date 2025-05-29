Новая разработка российских ученых ускорит добычу нефти

В промышленности для охлаждения различных газов и жидкостей (воды, масел и растворов) до оптимальных температур применяют специальный аппарат, работающий за счет обдува воздухом. Особенно это востребовано при переработке сырой нефти, где такая система помогает поддерживать необходимые температуры и обеспечивать стабильную работу всего оборудования. Однако с каждым годом требования к выходу готовой нефтяной продукции растут, из-за чего нагрузка на аппарат воздушного охлаждения увеличивается. Ученые Пермского Политеха предложили способ модернизации конструкции, который улучшает процесс теплообмена на 17%. Идея позволяет снизить энергозатраты и адаптировать оборудование к возросшим производственным нагрузкам.

Статья опубликована в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика». Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Основной элемент аппарата воздушного охлаждения – это оребренные трубки, через которые проходит горячая жидкость. Вентиляторы создают поток воздуха и прогоняют его через ребра, тем самым забирая основное тепло. После чего охлажденное вещество возвращается обратно. Такая система позволяет снизить температуру нефтяного сырья до 5-50 градусов.

В стандартной конструкции аппарата трубы оснащены гладкими ребрами, которые расположены по всей длине и выполняют главную теплообменную функцию. Однако даже самое сильное оребрение труб не отличается достаточным коэффициентом теплоотдачи, обычно не превышающим 90 Вт/м2.

Ученые Пермского Политеха выяснили, что повысить теплоотдачу и скорость охлаждающего воздуха возможно за счет модернизации формы ребер. Политехники предложили использовать лепестковые охлаждающие элементы, выполненные в виде пространственной спирали с углом наклона 10 градусов.

Технологию исследовали на теоретически смоделированном аппарате воздушного охлаждения ЕС-101, установленном на оборудовании гидрокрекинга (процесса интенсивной очистки нефти). Сначала ученые рассчитали теплоотдачу на действующей конструкции с гладкими ребрами, она составила всего 64,6 Вт/м2, что недостаточно для текущих технологических требований. После их заменили на трубы с лепестковым оребрением и провели перерасчет.

– Наше решение выполнить ребра в виде спиралей позволяет сохранить рифление поверхности трубок, увеличивая площадь контакта теплоносителя с окружающей средой, а также создает турбулентный режим течения воздуха вдоль оси труб, тем самым повышая интенсивность теплообмена. Моделирование такого исполнения показало увеличение значений параметров теплоотдачи 17%, по сравнению с первоначальными. Это говорит об эффективности нашей идеи, – поделился Евгений Шестаков, старший преподаватель кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ.

Улучшения, предложенные учеными Пермского Политеха, позволяют увеличить эффективность охлаждения продукта и приблизить работу аппарата к требуемым технологическим параметрам. Так внедрение особой лепестковой формы оребрения представляет собой перспективное решение для повышения производительности работы оборудования на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1111 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.