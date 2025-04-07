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43 минуты назад
ПНИПУ
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Черви, сидераты и правильная кислотность: пермские ученые рассказали, как вернуть почве плодородие

4.5

Утратившая плодородие почва — одна из причин низкого урожая, но об этом знают не все садоводы и дачники. Эксперты Пермского Политеха рассказали, какие растения использовать для оздоровления грунта, какую пользу приносят дождевые черви и как увеличить их популяцию на участке, как самостоятельно проверить кислотность земли на участке и в теплице, о способах борьбы с проволочником и улитками, а также о безопасных дозировках покупных удобрений.

ПНИПУ
# кислотность
# плодородие
# почва
# сорняки
# сорянки
# урожай
# черви
Черви, сидераты и правильная кислотность: пермские ученые рассказали, как вернуть почве плодородие – иллюстрация к материалу на Naked Science
В ПНИПУ рассказали, как вернуть почве плодородие / © markus spiske, unsplash

Истощение почвы можно распознать по нескольким характерным признакам. Заметно меняется структура земли: она либо становится чрезмерно плотной, образуя комья, либо, наоборот, превращается в пыль. Снижается плодородность, что выражается в скудном урожае предыдущего сезона, несмотря на соблюдение агротехнических правил. 

— Также следует обратить внимание на изменение оттенка почвы: она может как посветлеть, так и потемнеть. Признаком неблагополучия является активное распространение сорняков на фоне исчезновения полезных микроорганизмов. Наконец, важным сигналом служит сокращение численности дождевых червей, — рассказывает Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха и преподаватель биологии Политехнической школы.

Какие органические удобрения лучше всего восстанавливают почву?

Здоровая и плодородная почва немыслима без органических удобрений, которые не только питают растения, но и улучшают структуру грунта, повышая его влаго- и воздухопроницаемость, а также стимулируют развитие полезной микрофлоры. 

Компост, получаемый в результате перегнивания органики (листьев, травы, пищевых отходов и ботвы), является ценным источником гумуса, основы плодородия. Он делает почву рыхлой и поставляет широкий спектр питательных веществ в доступной для растений форме, а также полезные микроорганизмы, разлагающие органику и подавляющие патогены. Компост универсален и подходит практически для всех культур.

Навоз, продукт жизнедеятельности животных, обогащает почву азотом, фосфором, калием и другими жизненно важными элементами. Он также улучшает структуру почвы, повышает ее влаго- и воздухопроницаемость. Важно помнить, что свежий навоз может содержать семена сорняков и болезнетворные микроорганизмы, поэтому перед внесением его рекомендуется компостировать.

— Сидераты — это растения, выращиваемые для улучшения почвы, а не для получения урожая. После скашивания их запахивают в землю, где они, разлагаясь, обогащают ее органикой, азотом и другими полезными веществами. Сидераты также улучшают структуру грунта, препятствуют росту сорняков и предотвращают эрозию. Рожь, овес, горчица, люпин и фацелия — популярные варианты. Выбор вспомогательных культур зависит от типа почвы и целей восстановления: горчица эффективна против нематод, а люпин насыщает почву азотом и способен подавлять сорняки, — объясняет Никита Кифель.

Покупные химические удобрения: когда они действительно нужны?

Органические методы важны для улучшения структуры и оздоровления почвы, но для полного восстановления плодородия необходимо вносить удобрения, восполняющие дефицит питательных веществ.

Словосочетание «минеральные удобрения» до сих пор пугает 60-65 % огородников. Однако, несмотря на популярность экологических методов ведения хозяйства, важно понимать, что растительные способы улучшения почвы, такие как использование золы, сидератов и других природных добавок, хоть и полезны, но не способны в полной мере компенсировать тот объем питательных веществ, который растения извлекают из земли в процессе роста и плодоношения.

— Дело в том, что растения, особенно в период активного роста и плодоношения, нуждаются в большом количестве питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий. Комплексные минеральные удобрения содержат концентрированные формы этих элементов в легкодоступном виде, однако их применение требует строгого соблюдения инструкций на упаковке, — говорит ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры «Охрана окружающей среды» Мария Комбарова.

Внесение полезных микроэлементов и макроэлементов следует проводить регулярно. Некоторые опытные садоводы практикуют подкормку почвы даже перед наступлением зимы, рассыпая удобрения перед первым снегом. Весной, во время его таяния питательные вещества постепенно проникают в глубокие слои почвы вместе с талой водой.

Реанимация почвы после монокультуры

Длительное выращивание одного и того же вида растений приводит к истощению почвы и изменению ее структуры. Если, например, из года в год на одном и том же месте высаживать картофель, то в почве останется  недостаточно минеральных веществ, особенно калия. Кроме того, в почве накапливаются вредители — проволочник (личинка жука щелкуна), фитофтора, парша и другие грибковые заболевания.

— В таком случае необходимо в первую очередь разрыхлить землю и добавить структураторы — смесь соломы, щепы, опавших листьев и хвои. Последняя сильно закисляет почву, поэтому важно это учитывать. В качестве дополнительного органического питания и для улучшения почвы можно сажать сидераты, например, горчицу, козлятник или другие бобовые — вику, клевер, люцерну, фасоль. Как только культура вырастет до 10–15 см, ее запахивают в грунт, где она разлагается, обогащая почву особой микрофлорой, органическими веществами, азотом и другими полезными элементами. Повторять процедуру можно до четырех раз за сезон. После этого можно внести комплексное удобрение, — сообщает Мария Комбарова.

Стоит отметить, что органические удобрения можно вносить только в первую половину лета, до второй декады июля включительно.

Маленькие труженики: как черви делают почву плодородной?

Наряду с традиционным навозом существует превосходное удобрение, создаваемое неутомимыми тружениками — дождевыми червями. Речь идёт о биогумусе — продукте, получаемом из растительных остатков, прошедших через пищеварительный тракт невидимого садовника. Биогумус содержит легкоусвояемые формы азота, фосфора, калия, микроэлементов, а также гуминовые кислоты, которые стимулируют рост и развитие растений, улучшают структуру почвы, делая ее более рыхлой, влагоёмкой и воздухопроницаемой.

Кроме того, перемещаясь в почве, черви проделывают ходы, которые улучшают ее аэрацию и дренаж. Это способствует проникновению воды и кислорода к корням растений.

— Чтобы за лето вырастить червей на участке, а затем переселить в нужные участки, можно выкопать канаву глубиной около 50 см и застелить дно пластиковой сеткой, чтобы защитить их от кротов, которые будут рады полакомиться маленькими животными. Далее следует заполнить канаву органическими материалами, такими как опавшие листья, скошенная трава, пищевые отходы и подсушенные сорняки. Непременно нужно добавить в предлагаемый субстрат немного песка, который служит червям «зубами» для перетирания растительных остатков. Затем нужно заселить подготовленное место червями, например, выкопав около 20 штук в лесу. Если регулярно добавлять новую органикуи поддерживать влажность субстрата, то черви будут активно размножаться и к концу сезона их станет около двух тысяч, — рассказывает Мария Комбарова, ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

В качестве альтернативы можно использовать бочку или ящик с перфорацией на дне. В этом случае важно обеспечить защиту от прямых солнечных лучей и регулярно увлажнять содержимое, чтобы поддерживать необходимую влажность для червей.

Простой способ самостоятельно проверить pH почвы

pH почвы — это показатель кислотности или щелочности грунта, влияющий на доступность питательных веществ для растений. Регулярная проверка pH необходима для создания оптимальных условий для роста и развития различных культур, обеспечивая их полноценное питание.

Чтобы самостоятельно оценить pH почвы с помощью лакмусовой бумаги, вам понадобится дистиллированная вода и пробы земли, взятые в разных местах участка для получения более достоверного результата.

— Сначала в нескольких точках на глубине 10–15 см возьмите небольшое количество грунта (около 2–3 ложек) и тщательно перемешайте образцы, чтобы получить объединённую пробу. Затем в чистой посуде смешайте часть земли с пятью частями дистиллированной воды, перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы твердые частицы осели на дно. После этого аккуратно погрузите индикаторную полоску в прозрачную жидкость, не касаясь осадка. Через 5 секунд достаньте полоску и сравните ее цвет со шкалой эталонов, указанной на упаковке, — объясняет Никита Кифель.

Если полученное значение pH меньше 7, почва кислая; 7 — нейтральная; больше 7 — щелочная.Для нормализации pH почвы при перекопке в кислую среду добавляют известь(гашеную или негашеную) или доломитовую муку. В щелочную почву вносяткислый торф, компост, серу или сульфат железа. Они повышают кислотность. Дозировку определяют в зависимости от типа почвы и желаемого уровня pH. 

Как спасти огород от вредителей в почве?

Существует множество способов борьбы с почвенными вредителями. Если говорить о проволочнике (личинки жука щелкуна), который проделывает ходы в клубнях картофеля, то, сколько бы дачники ни покупали инсектицидов, вывести его не получится. Этот вредитель предпочитает кислую почву, поэтому создание щелочной среды на участке поможет эффективно бороться с ним.

— Луковичная нематода, которая так сильно досаждает огородникам, может съесть любые посеянные семена. С ней прекрасно борются даже самые маленькие всходы бархатцев. Их можно посадить рядом с любой культурой или между грядками. Таким образом будет происходить естественная санация почвы, — добавляет Мария Комбарова.

Бактерии и грибки, вызывающие «черную ножку» и поражающие, в частности, молодые крестоцветные растения, активно размножаются в плотной почве. Заражение часто происходит на участках, где земля недостаточно рыхлая. Для борьбы с этим заболеванием рекомендуется опудривать растения золой. Чтобы защитить капусту от улиток, можно посыпать грядку песком. Чтобы уберечь растения от тли, можно использовать раствор любого зеленого мыла.

Мульчирование: защита, питание и комфорт для ваших растений

Мульчирование — незаменимый прием для поддержания здоровья сада и огорода. Покрывая почву, добавка существенно снижает испарение влаги, что особенно ценно в засушливые периоды. Она также защищает грунт от эрозии, предотвращая его размывание и выветривание. Органические виды мульчи постепенно разлагаются, обогащая землю питательными элементами и улучшая ее структуру. Данная процедура сдерживает рост сорняков, создавая барьер для их прорастания, и поддерживает оптимальную температуру почвы, защищая корни растений от резких колебаний. 

—В качестве мульчи часто используют солому, которая удерживает влагу и подавляет рост сорняков. Опилки, обогащая почву органикой, могут поглощать азот, поэтому их рекомендуется смешивать с другими материалами или компостировать. Прошлогодняя листва содержит ценные питательные вещества, но требует проверки на наличие вредителей и болезней, — говорит Никита Кифель.

Шишки, хотя и подходят для мульчирования, могут повредить нежные растения из-за острых краев и неудобны в распределении. Сосновые иголки подкисляют почву, что благоприятно для некоторых растений, например, для голубики, рододендроны и азалии, гортензии, клюквы, брусники, хвойных растений.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# кислотность
# плодородие
# почва
# сорняки
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