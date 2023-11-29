  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Василий Парфенов
2
131

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

2.7

Существующая разведывательная спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски баллистических ракет по всему миру. Но ее разрешающей способности достаточно только для отслеживания активных участков траектории — пока работают двигатели ускорителей. Если ракета имеет маневрирующую или гиперзвуковую головную часть, определить, куда именно летят боеголовки, пока затруднительно. Новые спутники, которые недавно заказал Пентагон, исправят этот недочет.

Космонавтика
# баллистическая ракета
# военный спутник
# гиперзвуковое оружие
# малые спутники
# США
Спутники для отслеживания гиперзвукового оружия
Концепт микроспутников, разработанных для программы Missile Track Custody. Компания Millennium Space Systems принадлежит корпорации Boeing и специализируется на малых спутниках / © Millennium Space Systems

В минувший понедельник, 27 ноября, Космические силы США (USSF) «дали добро» компании Millennium Space Systems на старт производства первой партии новых спутников. Как сообщило издание SpaceNews, в нее войдут шесть аппаратов, предназначенных для работы на средней околоземной орбите — это область пространства вокруг нашей планеты, в диапазоне от двух до 20 тысяч километров высоты. Точные характеристики спутников не раскрывают.

Известно, что они будут построены на проверенной платформе Altair. К сожалению, из-за того, что это модульная архитектура, практически никаких подробностей о финальном изделии эта информация не несет.

В портфолио Millennium Space Systems есть аппараты на платформе Altair массой от шести до 50 килограммов, располагающие электрической мощностью для полезной нагрузки от 16 до 90 ватт. Уверенно можно сказать только, что это будут не самые дорогие аппараты — в производстве своих изделий компания активно использует готовые коммерческие решения (доступную на рынке промышленную электронику, типовые двигатели, системы ориентации) и аддитивные технологии для элементов конструкции.

Стоимость заказанных шести спутников не уточняется, известно лишь общее запрошенное USSF финансирование программы Missile Track Custody (MTC) на 2024 год — 500 миллионов долларов. Но это только плановый бюджет и только на один год, а весь проект будет длиться как минимум до 2026 года. Кроме того, в рамках MTC будут заказаны не только спутники Millennium Space Systems. Эта программа покрывает полноценную сеть размещенных на средней околоземной орбите сенсоров для обнаружения и отслеживания ракетных запусков. То есть в ее бюджет должны войти дополнительные аппараты от других производителей, разработка необходимой инфраструктуры и затраты на эксплуатацию всего этого богатства.

На своем сайте Millennium Space Systems хвастается, что прошла все перипетии государственного оборонного заказа с рекордной скоростью. Это подтверждает ранее объявленный Пентагоном тренд на ускорение разработки критически важных для страны перспективных технологий. Что любопытно, еще двум компаниям повезло меньше: Raytheon и L3Harris пока не получили одобрения от Командования космических систем США (SSC), которое отвечает за ревизию предложенных подрядчиками проектов. Обе эти именитые компании также стремятся участвовать в Missile Track Custody, и на их долю выпадет создание еще трех спутников, запланированных для первой очереди нового разведывательного «созвездия».

В общей сложности на среднюю околоземную орбиту Космические силы собираются вывести 27 спутников для отслеживания запусков самого разного ракетного вооружения. Первая очередь Epoch 1 — девять аппаратов, которые должны быть запущены в конце 2026 года. Остальные появятся позднее и обеспечат глобальное покрытие инфракрасными «глазами».

В отличие от работающих сейчас аналогов, эти спутники будут расположены существенно ниже геосинхронной орбиты, а значит, ближе к потенциальным объектам наблюдения. Благодаря этому они смогут засекать и наблюдать в режиме реального времени не только яркие факелы ракетных двигателей, но и гораздо более холодные цели. Например, маневрирующие в верхних слоях атмосферы гиперзвуковые головные части.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# баллистическая ракета
# военный спутник
# гиперзвуковое оружие
# малые спутники
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Ноя
400
Ян Оорт: о кометах и галактиках
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Беспозвоночные животные как биоиндикаторы озерных экосистем
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Дек
500
Generative AI: тренд, который затронет каждого
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Дек
500
Социальная организация и культурные традиции китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
01 Дек
500
Между быком и леопардом: исток европейской цивилизации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Растительный мир Камчатки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о породах собак
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о содержании попугаев
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
02 Дек
700
Тело в котором я живу
Лекторий Достоевский
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:39
Мария Азарова

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания из популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы «достигли высочайшего уровня интеграции» в язык — главным образом благодаря тому, что со временем стали независимыми от вселенной «Звездных войн».

Офтоп
# «Звездные войны»
# английский язык
# культура
# лингвистика
# фильмы
6 часов назад
Ольга Иванова

Привязанность домашнего питомца к хозяину связали с невротизмом владельца

Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.

Психология
# домашние питомцы
# кошки
# невроз
# невротизм
# собаки
# хозяева
Позавчера, 12:34
Кирилл Отавин

Тест: какая специальность в атомной отрасли вам больше подходит?

Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# инженер
# математика
# профессии
# физика
# химия
Выбор редакции
24 ноября
Ольга Иванова

В своем будущем финансовом успехе оказались уверены лишь те, кто обладают низким интеллектом

Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.

Психология
# интеллект
# когнитивные способности
# оптимизм
# пессимизм
# успех
# финансы
Позавчера, 12:34
Кирилл Отавин

Тест: какая специальность в атомной отрасли вам больше подходит?

Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# инженер
# математика
# профессии
# физика
# химия
Выбор редакции
Позавчера, 16:33
Игорь Байдов

Движения хвоста сперматозоида объяснили математикой Алана Тьюринга

Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.

Биология
# математика
# паттерны Тьюринга
# сперматозоиды
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
5 ноября
Александр Березин

Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?

Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?

С точки зрения науки
# авиация
# Ил-96-400М
# транспорт
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария

Sam Dowson
Sam Dowson
4 минуты назад
-
0
+
Сколько сейчас у США запускается спутников военного и двойного назначения, "развалившая СССР" СОИ Рейгана даже рядом не стоит.
Ответить
-
0
+
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
36 минут назад
-
0
+
Отличная новость, Василий! Чуть уточнений, если позволишь.) "еще двум компаниям повезло меньше: Raytheon и L3Harris пока не получили одобрения от Командования космических систем США" - не думаю, что это сильно огорчило L3Harris и Raytheon, ведь они получили намного бОльший заказ на аналогичные спутники для низкоорбитальной сети от SDA, которая будет на порядки многочисленнее: SDA закупила уже 211 спутников, в планах ещё несколько сотен спутников. Впрочем, это долгий рассказ, не на комментарий к новости) но первые спутники этой сети уже выведены на орбиты в пробную эксплуатацию двумя пусками в этом году. Millennium Space Systems отстаёт от этой сети на три года (пока). "существенно ниже геосинхронной орбиты" - вернее, геостационарной, на которой сидят шесть спутников SBIRS (плюс четыре контейнера на других высокоэллиптических спутниках ещё выше) - основной американской инфракрасной системы предупреждения о ракетном нападении. "...не только яркие факелы ракетных двигателей, но и гораздо более холодные цели" - вернее сказать, более тусклые гиперзвуковые цели. Они могут быть и такими же горячими, как факел выхлопа; но размеры этой горячей излучающей области на порядок-два меньше (только носовая часть и передние кромки, а нижнего, под корпусом, основного гиперзвукового сжатия, сверху со спутника не видно). Что делает гиперзвуковую цель даже равной температуры с факелом намного более тусклой - с меньшей светимостью. И, наконец, для боевой эффективности такой инфракрасной сети нужен ещё один ключевой элемент - быстрая передача измеренных данных о гиперзвуковых целях в удалённые локальные тактические боевые радиосети для оперативного уничтожения. Без этого элемента средневысотная сеть, о которой новость, уподобится геостационарной SBIRS с её отсутствием маловысотного спутникового звена. Для передачи данных нужен свой сегмент, и именно он делает спутниковую сеть не просто следящей, а боевой спутниковой системой. Впрочем, это тоже долгая история, ограничусь этим.)
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Сидячий образ жизни связали с вдвое повышенным риском миомы матки 

    35 минут назад

  2. Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

    1 час назад

  3. Открыта редкая система с шестью «резонансными» экзопланетами

    3 часа назад

  4. Удаленка в науке снизила частоту прорывных открытий

    3 часа назад
Выбор редакции

Тест: какая специальность в атомной отрасли вам больше подходит?

Позавчера, 12:34

Последние комментарии

Sam Dowson
4 минуты назад
Сколько сейчас у США запускается спутников военного и двойного назначения, "развалившая СССР" СОИ Рейгана даже рядом не стоит.

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

kpi
16 минут назад
Евгений Тихомиров, Если время не физическое понятие, то все наши рассуждения, включая разговоры про "скорость", становятся бессмысленными. Но это

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
17 минут назад
Лушский Котя, Вы не внимательно прочитали учебники.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
18 минут назад
Евгений Тихомиров, Евгений! Ну не так ведь все было! Проблемы со скоростью света, понятиями расстояние и интервал времени появились с развитием

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Настоящий Кот
29 минут назад
Н. Цыгикало, старшипом закинут куда захотят, у него при полной заправке 1200 (нечего тут мне пояснять что долетает 100) тонн топлива, а если не хватит то

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Николай Цыгикало
36 минут назад
Отличная новость, Василий! Чуть уточнений, если позволишь.) "еще двум компаниям повезло меньше: Raytheon и L3Harris пока не получили одобрения от

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Виктор Семенов
48 минут назад
Фотон имеет волновую природу, он может находиться в разных местах одновременно, поэтому нельзя отследить его местоположение относительно другого

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Жанна Коркина
58 минут назад
Пишут же (ибо осознать это плохо получается), что фотон сам себе свет. Он всегда там, где ему нужно, одновременно в любой точке. Поэтому они всегда

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Vasya Ber
1 час назад
А. Бочаров, не верю...да и вобще все это на лажу похоже - эфира нет, а расстояния из чего тогда формируются, на каком множестве физически метрика

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Димыч Димон
1 час назад
Алексей Цветков, да он по сути себя телепортирует в пространстве и по падает в будущее мгновенно, а будущее можно расчитать координатами

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Евгений Тихомиров, 1) Задачи "прославиться" у меня нет. Задачи "прославится любой ценой" нет ни у одного ученого - это характеристика некоторых (не

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Михаил
1 час назад
троллинг пошел)

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Димыч Димон
1 час назад
IL IV, координата времени замедляеться в 10000 раз, и пространсво в екторе движение во столько же раз сжимаеться, и учитывая такие результаты, можно

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Димыч Димон
2 часа назад
Rustem Zakirov, Да, на плоской земле четко написали)

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

John Smith
2 часа назад
A. сей Нии_pet, вот-вот только такая обиженная вата как ты называет испытательные запуски КАТАСТРОФОЙ. А Фальконы летают несмотря на твою желчь. И

Россия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт КеллиРоссия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт Келли

Sam Dowson
2 часа назад
Типичный британский учёный, весь такой учёный... Если бы при освоении Сибири и Дальнего востока в каком-нибудь 17 веке пришлые казаки стали

«Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев «Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев 

Николай Цыгикало
2 часа назад
Крутой проект. Мне он с самого начала нравился замыслом и деталями. Ядерный квадрокоптер в сочетании с винтокрылой конечной фазой посадки на Титан

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Иван Колупаев
2 часа назад
Нет а те кто покупал эти кости за фальшивые дипломы и членства были красавцы что ли? Чувак всего лишь поставлял товар который требовался богатым

«Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев «Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев 

Дмитрий GF
3 часа назад
Дичь конечно. Наверно лет через 100 из за кучки уродцев и про нас будут думать так же

«Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев «Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев 

Влад Булыжник
3 часа назад
Shelove517, есть о чем призадуматься....

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный языкЛингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить