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В ПНИПУ запатентовали рецепт мази против ожогов и ран с белком крови человека
Занимаясь работой и бытовыми делами, человек часто получает микротравмы: ожоги, порезы, ссадины. Чтобы не допустить воспаления и ускорить процесс заживления, применяют специальные мази, гели, медицинский клей. Гели быстро впитываются, а клей только закрывает рану от инфекции, в то время как мазь за счет своей консистенции питает сухую кожу и долго остается на ее поверхности, воздействуя на травму. Ученые ПНИПУ разработали рецепт мази против ожогов и ран с альбумином (белком крови) человека – она проста в изготовлении, легко наносится и оказывает антибактериальное и заживляющее действие.
На разработку выдан патент. Ученые ПНИПУ изучили единственный существующий рецепт мази с альбумином для лечения ожогов и выявили его недостатки: сложность приготовления и использование спиртового экстракта прополиса, хотя его нежелательно наносить на открытые раны. Политехники разработали собственные состав и метод изготовления мази.
Действующим веществом ученые выбрали двадцатипроцентный раствор альбумина человека – одного из базовых белков плазмы крови. У него высокая связывающая способность, благодаря которой он является основным транспортным белком крови и важным переносчиком многих молекул, в том числе лекарственных препаратов. Альбумин также служит источником азота при дефиците белка в организме и проявляет заживляющие свойства при локальном нанесении.
В качестве мазевой основы ученые использовали стеариновую кислоту – она формирует консистенцию, выступая загустителем. Цитрат серебра как консервант помог достичь антимикробных свойств, полисорбат 80 играл роль вещества, образующего эмульсию. Глицерин обеспечивал влагоудерживающую способность, а карбонат калия – легкость при нанесении на кожу (за счет образования пенистой структуры).
Политехники продезинфицировали оборудование и подготовили ингредиенты: растворили карбонат калия в минимальном объёме стерильной дистиллированной воды, расплавили стеариновую кислоту на водяной бане при температуре 70 градусов Цельсия. После этого, помешивая, ввели в нее глицерин, цитрат серебра, полисорбат 80 и раствор карбоната калия (его вносили по частям, чтобы не вызвать бурное пенообразование). После остывания основы до 40 градусов внесли альбумин, перемешали и разлили в стерильные емкости.
«Путем внесения изменений в технологический процесс и в компонентный состав мази было изготовлено несколько рецептур. Испытания полученных составов показали, что они соответствуют стандартам Государственной фармакопеи России для лекарственных форм наружного применения и обеспечивают эффективный контакт действующего вещества с раневой поверхностью», – рассказывает автор разработки, магистрант направления «Биотехнология» ПНИПУ Татьяна Аблина.
«Альбумин в разработанном составе остается стабилен: основа и вспомогательные компоненты не расслаиваются от действующего вещества при производстве и механических воздействиях во время упаковки и транспортировки. Мазь сохраняет свои физико-химические свойства при длительном хранении, легко наносится на кожу и поверхность раны», – отмечает доктор медицинских наук, профессор кафедры окружающей среды ПНИПУ Лариса Волкова.
Разработка ученых ПНИПУ расширяет арсенал противоожоговых и ранозаживляющих средств и обладает рядом преимуществ. Представленная политехниками мазь не содержит спирта, что исключает раздражение и обеспечивает бережное заживление тканей, а также будет отличаться доступностью за счет упрощенного способа приготовления и недорогих компонентов в составе.
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