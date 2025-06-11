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Сахар из морских огурцов назвали перспективным средством от рака
Существа, сами практически не страдающие от онкологических заболеваний, содержат сахара, с которыми очень сложно совладать поверхности раковых клеток человека. Это может объяснять и то, почему сами морские огурцы, в отличие от нас, избегают частых злокачественных опухолей.
Морские огурцы, также известные как голотурии — это беспозвоночные, принадлежащие к типу иглокожих, чьи ближайшие родственники — морские ежи. Их более 1100 видов, в том числе около сотни обитают в российских водах. Во многих странах их едят, обычно называя трепангами. Питаются они в основном планктоном, при этом сами малоподвижны. Данных о том, что они страдают от рака (злокачественных опухолей, ведущих к гибели), практически нет, что, впрочем, относится и к медузам, и к морским ежам. Многие биохимические соединения, которые они синтезируют при жизни, не имеют аналогов.
Попытки использовать их для борьбы с раковыми клетками предпринимали уже несколько лет, но до сих пор далеко не все важные компоненты их биохимии исследованы до конца. Ученые из США опубликовали в журнале Glycobiology работу, в которой показали серьезный антираковый потенциал гепаран-6-О-эндосульфатаза 2.
Человеческие клетки — как здоровые, так и опухолевые — снаружи покрыты множеством микроскопических выступов. Они состоят из гликанов. Это полимеры моносахаридов (простых сахаров, например глюкозы), соединенных особыми гликозидными связями. Работу гликанов могут серьезно изменять некоторые ферменты организма. Так, фермент сульфатаза-2 существенно изменяет работу гликанов на поверхности клетки, делая возможным ее «переход» в опухолевое состояние. Без такого изменения у людей раковые клетки стабильно распространяться не могут.
Столь большую роль модификации гликанов играют потому, что они позволяют клеткам регулировать иммунный ответ. Пока он работает нормально, человеческий иммунитет будет атаковать опухолевые клетки. Именно поэтому по мере роста опухоли раковые клетки способствуют повышенной выработке сульфатазы-2.
Сахар гепаран-6-О-эндосульфатаза 2, как показали лабораторный эксперимент и моделирование, эффективно блокирует внеклеточный фермент сульфатазу-2. Это не уникальная возможность: традиционная фармакология ранее уже нашла соединения, способные на то же самое. Проблема в том, что они очень серьезно влияли на сворачиваемость крови. То есть достаточно сильное воздействие на этот фермент создавало угрозу для здоровья пациента и помимо рака. Высокая доза подобных соединений означала возможность неостановимого кровотечения даже при небольшом порезе.
Другая особенность нового соединения из морских огурцов: оно уже широко распространено в природе. Теоретически его можно и производить, но пока средства, активно подавляющие фермент сульфатазу-2, не синтезируют в значительных масштабах, поскольку для таких сложных веществ синтез обошелся бы очень дорого. Трепанг распространен в прибрежных морях, что делает получение из них нужных сахаров сравнительно простым процессом.
И все же в перспективе исследователи намерены получать его синтетически, чтобы не быть ограниченными естественными источниками. Как уже писал Naked Science, рак — не только ведущая причина смерти в развитых странах, но и еще все более частая. Современный образ жизни способствует его развитию, поэтому энтузиазм ученых по поиску новых средств противодействия несложно понять.
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