Разработчики создадут компьютерную игру по мотивам рассказа Михаила Шолохова

Команда под руководством студента РТУ МИРЭА разрабатывает компьютерную игру «Нахаленок», основанную на одноименном рассказе М. А. Шолохова. Современная игровая интерпретация помогает привлечь внимание молодежи к осмыслению того, как гражданская война 1920-х годов расколола российское общество и навсегда изменила судьбы миллионов.

Проект представляет собой приключение от первого лица с реалистичной 3D-графикой на движке Unreal Engine 5, где игроки смогут прожить историю семилетнего Мишки — от беззаботного мальчишества и деревенских забав до столкновения с жестокой реальностью Гражданской войны. Разработчики кропотливо воссоздают атмосферу донского хутора и быта казачества, уделяя особое внимание исторической достоверности: архитектуре, одежде, предметам быта, фольклору. Вместе с тем, в игре есть и эпизоды, основанные на фантазиях и снах героя, в которых реальность переплетается с детским восприятием происходящего.

«Нашим проектом мы хотим дать возможность погрузиться в ту переломную эпоху, осмыслить важный, но слабоосвещенный период российской истории, а также показать, насколько мощным инструментом для передачи важных смыслов могут быть игры», — отмечает Эдуард Еленский, автор идеи, студент Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА.

Выбор именно Шолохова и рассказа «Нахаленок» не случаен. «В 11 классе я прочитал Тихий Дон, — рассказывает Эдуард. — Эта книга произвела на меня сильное впечатление. А вскоре у меня появился компьютер, и я смог поиграть в Red Dead Redemption 2, о которой давно мечтал. Эпоха в игре и проблематика были близки к моему ощущению Тихого Дона — провинция, смена старых порядков, рассказ об историческом периоде через судьбы простых людей. Тогда я и задался вопросом — почему в России до сих пор нет такой же сильной сюжетной игры, когда у нас есть такая мощная литературная основа?»

Скриншот из демо-версии компьютерной игры «Нахаленок» / © Пресс-служба РТУ МИРЭА

Первоначально была идея сделать игру по «Тихому Дону», но быстро стало ясно — для дебюта это слишком амбициозно. Тогда Эдуард обратился к ранним рассказам писателя и увидел потенциал для игровой адаптации в «Нахаленке». «Михаил Александрович ведь тоже не с эпопеи начал. Поэтому и мы решили последовать его примеру — начать с малой формы».

Актуальность проекта особенно высока: на фоне релизов с фокусом на монетизацию, все меньше игр делают ставку на глубокий сюжет, ярких персонажей и достоверную передачу истории. «Нахаленок» предлагает альтернативу — диалог с игроком на серьезные темы, в который он погружается от лица ребенка, который пытается понять, что происходит вокруг, когда он непроизвольно оказывается участником исторических событий.

Конечно, путь к реализации оказался непростым. «Проще перечислить, что было просто, чем сосчитать количество сложностей», — говорит Эдуард. — «Первое и самое сложное — войти в индустрию, не снизу, через работу в ней, а сбоку, из другой сферы. Геймдев сильно отличается от разработки бизнес-приложений, которой я занимаюсь. Вначале у нас не было ни команды, ни связей. Методом проб и ошибок постепенно начал собирать костяк, знакомиться с людьми, которые видят в нашем проекте нечто большее, чем просто игру».

Как отмечает Глеб Долматов, соруководитель проекта, — сложности возникали и на стадии адаптации литературного текста в интерактивный формат. Рассказ и игра — разные жанры, по-разному воздействующие на человека. То, что в литературе трогает одной фразой, в игре нужно передать игровой механикой, интонацией, анимацией. Команда консультируется Музеем М.А.Шолохова в аспектах достоверности игрового мира, а также с психологом, ведь половина игры построена на снах и восприятии сюжетных событий главным героем.

Проект получил поддержку на « Акселераторе » РТУ МИРЭА и выиграл университетский грант, который помог покрыть часть расходов на разработку демо-версии. Сейчас команда сосредоточена именно на ней — эта версия должна показать потенциал игры, привлечь инвесторов и заинтересовать медиа.

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РТУ МИРЭА 70 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».