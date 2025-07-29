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Проживание у соленой воды удлинило жизнь, а у пресной — укоротило
Исследователи из США установили, что у морского побережья люди живут заметно дольше даже в десятках километрах от берега. Но вот у внутренних озер ситуация оказалась сложнее: чаще всего они «укорачивали» жизнь тех, чей дом стоял рядом.
В последние годы продолжительность жизни в Штатах стагнирует, что побуждает местных ученых искать какие-то ключи к тому, что может сделать ее дольше. Во время подобных поисков группа из Университета штата Огайо проанализировала огромный набор статистических данных о средней продолжительности жизни тех, кто селится рядом с крупными водными бассейнами. Такими выступали не только моря, но и озера крупнее 10 квадратных километров. Результаты опубликовали в журнале Environmental Research.
Всего в работе использовали 66 тысяч участков переписи органами национальной статистики США. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Штатах в целом за этот период была около 79 лет. При этом те, кто жили у морского побережья, показали длительность жизни примерно на год больше, чем жившие вдали от него. Эта закономерность наблюдалась и для зоны непосредственно на берегу, и для тех, что отстояли от него на 30 и 50 километров.
В то же время для живших у озер далеко от морского берега закономерность была обратной: они жили примерно на год меньше, чем население США в целом. Это было верным и для водоемов площадью в 20 и более квадратных километров, и для водоемов от 10 до 20 квадратных километров. Однако когда исследователи разбили «негативный эффект» внутренних вод на городской и сельский секторы, то обнаружили, что в сельской местности проживание у внутренних водоемов тоже удлиняло жизнь, а в городе — напротив, существенно сокращало.
Авторы исследования попытались разобраться, из-за чего так происходит. С их точки зрения, наиболее вероятные причины — более высокие максимумы температур, более частые жаркие дни и более высокая средняя температура у внутренних водоемов. Проблема этого подхода в том, что в городских условиях все эти температуры выше, чем в сельской местности. Значит, влияние крупных озер (10 квадратных километров и более — это достаточно крупный водоем), смягчающее высокие температуры, должно быть сильнее. То есть, по такой логике, горожане, живущие у пресной воды, должны жить дольше тех, кто дальше от нее. И дольше тех, кто живет у таких же водоемов, но в сельской местности. На практике же наблюдалось обратное.
Другое вероятное объяснение: в США водоемы достаточно редко нормально зарегулированы, нечасто встречаются и защитные береговые сооружения у крупных озер. От этого серьезные дожди могут вызвать подтопления. Поэтому жилье у берега, который часто затапливает, стоит дешевле остального. Естественно, более дешевое жилье выбирают люди с более низкими доходами, а их продолжительность жизни в Штатах существенно меньше, чем у обеспеченных слоев. Жилье у морского берега, напротив, дороже, отчего там живут более богатые. На это объяснение косвенно указывает и зафиксированный в новом исследовании факт: люди, живущие в кварталах с большим числом чернокожих, жили меньше популяции в среднем. Чернокожие там тоже устойчиво бедны (в среднем).
Менее понятным фактом остается более высокая продолжительность жизни сельских жителей у пресноводных водоемов. Видимо, они реже строят свои дома в зоне регулярного затопления. Сходные исследования проводили в других западных странах ранее, но только в отношении морского берега, где показали похожие результаты. В России на сегодня таких работ, к сожалению, нет, поэтому как обстоит дело у нас — понять сложнее.
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