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Ученые проследили за колебаниями «гормона любви» у пар до и после секса в естественных условиях
У мужчин и женщин обнаружили признаки синхронизации в уровне окситоцина после интимных утех. Но результаты эксперимента не подтвердили, что оргазм сам по себе ведет к всплеску гормона.
Гормон окситоцин играет важную роль в формировании социальных связей и эмоциональной привязанности, романтических отношениях и репродуктивном поведении, за что его часто называют «гормоном любви». Вырабатываемый в гипоталамусе, этот нейропептид можно обнаружить в слюне, крови и моче. Выделением окситоцина сопровождаются объятия, проявления доверия и сексуальная удовлетворенность.
Хотя прошлые исследования показывали, что уровень окситоцина повышается во время близости и после оргазма, зачастую подобные эксперименты проходили в лабораториях или медучреждениях на небольших, однородных выборках. Колебания гормона во время реальных сексуальных контактов двух людей в естественных условиях изучали редко. Восполнить пробел взялась группа специалистов из нескольких американских вузов. Ученые проследили за изменениями уровня окситоцина у пар до и после секса в домашней обстановке. Статья об этом вышла в журнале Archives of Sexual Behavior.
Для нового исследования привлекли 49 пар мужчин и женщин, состоящих в моногамных отношениях не менее трех месяцев, но неженатых. Возраст участников варьировался от 18 лет до 31 года. Большинство были белокожими, однако выборка включала представителей разных этнических групп (чернокожих, латиноамериканцев, азиатов и смешанных). К эксперименту допустили людей без проблем с физическим и психическим здоровьем, не имевших эндокринных нарушений и не принимавших лекарств, влияющих на гормональный фон (за исключением противозачаточных средств).
Перед экспериментом пары заполнили анкеты в лаборатории, где им также дали необходимые инструкции и комплекты для сбора слюны. Участников попросили дома собрать по четыре образца: непосредственно до, сразу после, спустя 20 и 40 минут с момента сексуальной активности. К последней отнесли любые действия «ниже пояса», в том числе половой акт, ручную стимуляцию и оральный секс. Эти и другие детали контакта участники раскрыли в отдельном опросе. Пробы слюны на анализ передавали в замороженном виде.
С помощью высокочувствительного метода измерения концентрации окситоцина исследователи установили, что у женщин пиковые значения гормона отмечались до секса и по прошествии 40 минут. У мужчин уровень увеличивался по нарастающей и достигал максимума в образцах, взятых через 40 минут после контакта.
Кроме того, ученые обнаружили признаки синхронизации в уровне окситоцина у партнеров после интимных утех: подъем у обоих происходил спустя 20 и 40 минут. Такой согласованный гормональный всплеск может способствовать усилению чувства близости и взаимной привязанности в паре. Прошлые исследования также показывали, что проявления нежности между партнерами после секса коррелируют с удовлетворенностью отношениями.
Одной из целей исследования авторы ставили проверить, влияет ли уровень окситоцина до близости на вероятность достичь оргазма. Такая связь, хоть и незначительная, наблюдалась у женщин: более высокие значения гормона немного увеличивали шансы испытать экстаз. Но у мужчин этой корреляции не оказалось. Плюс ученые не нашли подтверждений того, что оргазм сам по себе ведет к всплеску окситоцина после секса, чем поставили под сомнение выводы некоторых предыдущих работ о прямой взаимосвязи между ними.
Специалисты также отметили, что у мужчин объятия и получение оральных ласк сопровождались более высокими средними значениями окситоцина. Среди женщин аналогичная тенденция наблюдалась у принимавших противозачаточные средства и участниц с большим индексом массы тела.
Подводя итог, авторы предупредили о ряде ограничений исследования. В их числе — самостоятельный сбор образцов слюны, неполная информация об участниках и происходившем между ними, возможное влияние социокультурных факторов и другие.
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