Следы в Канаде намекнули на «союз» разных динозавров

Динозавры некоторых видов могли образовывать совместные стада, чтобы повысить шансы на выживание, как это делают сегодня зебры, антилопы и жирафы в африканских саваннах. На такую стратегию указали следы возрастом 76 миллионов лет, обнаруженные в Канаде. Правда, некоторые исследователи скептически отнеслись к этому открытию.

Десятки миллионов лет назад по планете бродили динозавры. Одни были очень крупные, достигали длины более 30 метров и весили свыше 70 тонн (представители рода Argentinosaurus). Другие имели тяжелые костяные «бронированные» пластины (семейство Ankylosauridae). Третьи — трицератопсы (Triceratops) — носили большие костные воротники и рога на голове, вероятно, для защиты и внутривидовых боев. С тех пор как палеонтологи начали находить окаменелости, они пытаются выяснить не только внешний облик динозавров, но и особенности их поведения.

Считалось, что одни виды предпочитали одиночество, другие же собирались в стада. Однако существовали ли смешанные группы, в которые входили динозавры разных видов? Эта идея казалась смелой, но к ней относились скептически. Не хватало прямых доказательств.

В 2024 году британский палеонтолог Брайан Пиклз (Brian Pickles) из Редингского университета вместе с коллегами нашел в Канаде отпечатки ног динозавров возрастом 76 миллионов лет. Эти следы шли параллельно друг другу, почти вровень, а оставили их как минимум пять крупных существ.

Пиклз отметил, что расстояние между следами одинаковое, будто динозавры шли плечом к плечу. Ученые сперва подумали, что следы оставили цератопсы (Ceratopsia), поскольку по размеру и форме они совпадали с тем, что обычно оставляли эти рогатые динозавры. К тому же в этом районе раньше уже находили кости стиракозавра Альберты (Styracosaurus albertensis) — вида динозавра, относящегося к группе цератопсов, так что их присутствие там не вызывало сомнений.

Затем внимание исследователей привлекли другие следы, отличавшиеся по форме. Один из отпечатков, примерно того же размера, оказался трехпалым. В это время и в этом месте трехпалые следы оставляли только анкилозавры (Ankylosauria) — тяжело бронированные динозавры с массивными хвостами. Так среди следов цератопсов оказался отпечаток анкилозавра.

Место, где нашли следы, было рядом с древним руслом реки. Палеонтологи предположили, что анкилозавр просто шел к воде вместе с другими травоядными. Однако нельзя исключать и другую возможность: динозавры могли перемещаться группами — не только в рамках одного вида, но и вместе с другими.

Дополнительный интерес к находке добавили следы хищников. Рядом с травоядными нашли отпечатки двух тероподов (Theropoda). Возможно, именно угроза со стороны хищников вынуждала растительноядных динозавров объединяться в смешанные стада.

Пиклз провел аналогию с современными африканскими саваннами, где зебры, жирафы и антилопы образуют общие стада. Это повышает их шансы на выживание: разные животные видят, слышат и чуют по-разному, а объединение дает преимущество в обнаружении хищника.

Однако научное сообщество восприняло открытие неоднозначно. Основное замечание: до сих пор обнаружили единственный отпечаток, приписываемый анкилозавру. Это слабое основание для теории о совместном перемещении разных видов. Даже если след действительно оставил анкилозавр, он мог просто случайно пройти рядом с цератопсами.

В свою очередь, американский палеонтолог Энтони Мартин (Anthony Martin) из Университета Эмори признал, что версия о совместном движении разных видов звучит логично. Следы шли в одном направлении, располагались близко друг к другу, и это может указывать на согласованные действия. Ученый отметил, что даже если динозавры не были частью одного стада, они все равно могли двигаться рядом — просто потому, что шли в одну сторону или реагировали друг на друга.

Пока нельзя с уверенностью утверждать, что динозавры разных видов действительно перемещались вместе. Мало доказательств. Однако полностью исключать такую возможность ученые не спешат. Впервые палеонтологи получили свидетельства, которые могут указывать на формирование смешанных групп травоядных динозавров. Вероятно, подобного рода стратегия поведения повышала шансы динозавров на выживание в условиях угрозы со стороны хищников.

Научная работа опубликована в журнале PLOS One.

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Игорь Байдов 366 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.