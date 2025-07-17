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Слушатели узнают, как современные технологии позволяют изучать и моделировать сложные механизмы работы клеток головного мозга.
О мероприятии
Головной мозг обладает уникальным свойством – пластичностью, которое позволяет ему постоянно развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, обеспечивает способность организма к обучению, запоминанию, социальным взаимодействиям, определяет устойчивость мозга к развитию заболеваний и старению.
Изучение нейропластичности – сложная задача, решение которой зависит от работы междисциплинарных исследовательских команд. Еще больший вызов для ученых – воспроизведение ключевых структурных модулей и активности клеток головного мозга в моделях in vitro, которые нужны для понимания фундаментальных основ работы центральной нервной системы в норме и при патологии, тестирования новых лекарственных соединений. Доктор медицинских наук Алла Борисовна Салмина и доктор физико-математических наук Станислав Олегович Юрченко расскажут, как современные технологии позволяют изучать и моделировать сложные механизмы работы клеток головного мозга, проницаемости тканевых барьеров, и почему для этого важно учитывать то, что мозг является самой мягкой материей организма, а потоки трех видов жидкостей в нем контролируют его пластичность.
ул. Варварка, 6/1
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