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Лекция
16+
Преодолевая барьеры: как изучают и моделируют мозг нейробиологи и физики

Слушатели узнают, как современные технологии позволяют изучать и моделировать сложные механизмы работы клеток головного мозга.

Парк «Зарядье»
31 июля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Головной мозг обладает уникальным свойством – пластичностью, которое позволяет ему постоянно развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, обеспечивает способность организма к обучению, запоминанию, социальным взаимодействиям, определяет устойчивость мозга к развитию заболеваний и старению.

Изучение нейропластичности – сложная задача, решение которой зависит от работы междисциплинарных исследовательских команд. Еще больший вызов для ученых – воспроизведение ключевых структурных модулей и активности клеток головного мозга в моделях in vitro, которые нужны для понимания фундаментальных основ работы центральной нервной системы в норме и при патологии, тестирования новых лекарственных соединений. Доктор медицинских наук Алла Борисовна Салмина и доктор физико-математических наук Станислав Олегович Юрченко расскажут, как современные технологии позволяют изучать и моделировать сложные механизмы работы клеток головного мозга, проницаемости тканевых барьеров, и почему для этого важно учитывать то, что мозг является самой мягкой материей организма, а потоки трех видов жидкостей в нем контролируют его пластичность.

Расписание
31
Четверг
Июль 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

18 июля, 02:49
Александр Речкин
2
# биология
# мозг
# нейроны
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