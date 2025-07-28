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Астрономы впервые установили размер ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS
Согласно недавно опубликованным снимкам, полученным обсерваторией имени Веры К. Рубин и проанализированным группой из более чем 200 исследователей, размер ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS составляет 11,2 километра (с погрешностью около 0,7 километра) в ширину, что делает ее крупнейшим межзвездным объектом, когда-либо обнаруженным.
Напомним, что комету 3I/ATLAS открыли 1 июля с помощью системы роботизированных телескопов ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System — Система последнего предупреждения об астероидном ударе). Сейчас она стремительно приближается к Солнцу на скорости более 210 000 километров в час.
До недавнего времени ученым было известно только, что ее кома — окружающее комету облако льда, пыли и газа — достигала 24 километров в диаметре. Однако размер ледяного ядра оставался загадкой, пока специалисты не использовали снимки, сделанные крупнейшей из когда-либо созданных цифровых камер Legacy Survey of Space and Time (LSST), установленной в обсерватории имени Веры К. Рубин в чилийских Андах.Камера получила первые снимки в июне. На них запечатлены более 10 миллионов галактик, тысячи неизвестных ранее астероидов и новый межзвездный объект 3I/ATLAS.При этом исследователи отметили, что LSST сделала снимки 3I/ATLAS за 10 дней до официального открытия межзвездной кометы. Именно они и позволили определить точный размер ее ядра.
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В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
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Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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