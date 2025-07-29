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Лекция
16+
Правда и мифы о СДВГ

Слушатели узнают, почему возникает СДВГ и можно ли его вылечить.

Курилка Гутенберга
31 июля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Врач невролог, сомнолог и популяризатор науки Ирина Галеева посвятит свою лекцию развенчанию мифов о СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), обсуждению его диагностики, причин и лечения. Будут рассмотрены распространенные заблуждения, диагностические критерии, роль генетических факторов и особенности работы мозга в развитии расстройства.

Слушатели узнают:

  •  Правда ли, что СДВГ бывает только у детей?
  •  Какие симптомы характерны для СДВГ и когда стоит заподозрить у себя этот диагноз? 
  •  Почему возникает СДВГ и можно ли его вылечить?
Расписание
31
Четверг
Июль 2025
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

29 июля, 11:47
Александр Речкин
1
# биология
# гиперактивность
# Психология
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Психология
# возрастные изменения
# деменция
# деньги
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# пожилые
# старение
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Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
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В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.

Технологии
# IT-технологии
# искусственный интеллект
# Искусство
# музыка
# нейросети
# творчество
28 июля, 12:46
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Физика
# магноны
# нанотехнологии
# спин-волны
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У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
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Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

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# животноводство
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# корм
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# молоко
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ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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red
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