Инфографика: уровни дохода населения стран в 2025 году

Инфографика: уровни дохода населения стран в 2025 году / © Visualcapitalist

Данные для инфографики взяты из публикации Всемирного банка о классификации доходов. В целом 40% экономик теперь относятся к классу стран с высоким уровнем дохода, тогда как доля стран с низким уровнем дохода сократилась до всего лишь 12%. Европа остается эпицентром богатства: более двух третей ее стран входят в верхнюю группу. Далее следуют Восточная Азия и Тихоокеанский регион — благодаря таким державам, как Япония, Южная Корея, Сингапур и растущему числу тихоокеанских территорий.

Коста-Рика — новейшее дополнение к категории стран с высоким уровнем дохода. Для справки: статус высокого дохода в этом году предполагает, что ВНД на душу населения превышает 13 936 долларов США (более одного миллиона ста тысяч рублей по текущему курсу). И хотя этот порог ежегодно повышается из-за инфляции, долгосрочная тенденция демонстрирует устойчивый рост. В 1987 году только 25% экономик мира соответствовали этой планке, тогда как сегодня этот показатель составляет 40%.

Страны со средним уровнем дохода — разделенные на группы с доходом выше среднего (55 стран) и ниже среднего (50 стран) — составляют чуть менее половины списка. В эту категорию входят Китай, Индонезия, Индия, Бразилия и Турция, что отражает ее значительное внутреннее разнообразие. В совокупности на эти страны приходится большая часть населения и производственной мощности мира, однако доход на душу населения в них колеблется от 1100 до 13 900 долларов США.

Внутри этой группы наблюдается высокая динамика. Несколько стран-экспортеров сырьевых товаров, включая Алжир и Монголию, в прошлом цикле перешли в категорию стран с более высоким средним уровнем дохода благодаря росту номинального ВНД. В этом году Кабо-Верде и Самоа также вошли в эту группу, тогда как Намибия скатилась обратно в категорию стран с доходом ниже среднего на фоне более слабого роста горнодобывающей промышленности.

Лишь 25 стран по-прежнему классифицируются как государства с низким уровнем дохода — большинство из них расположены в странах Африки к югу от Сахары, а несколько находятся в нестабильных или затронутых конфликтами регионах.