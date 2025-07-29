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Инфографика: уровни дохода населения стран в 2025 году
Всемирный банк ежегодно в середине лета обновляет рейтинги доходов, ранжируя экономики по валовому национальному доходу (ВНД) на душу населения. Обновление за 2025 год охватывает 223 экономики (включая десятки небольших территорий) и формирует новую картину мирового процветания.
Данные для инфографики взяты из публикации Всемирного банка о классификации доходов. В целом 40% экономик теперь относятся к классу стран с высоким уровнем дохода, тогда как доля стран с низким уровнем дохода сократилась до всего лишь 12%. Европа остается эпицентром богатства: более двух третей ее стран входят в верхнюю группу. Далее следуют Восточная Азия и Тихоокеанский регион — благодаря таким державам, как Япония, Южная Корея, Сингапур и растущему числу тихоокеанских территорий.
Коста-Рика — новейшее дополнение к категории стран с высоким уровнем дохода. Для справки: статус высокого дохода в этом году предполагает, что ВНД на душу населения превышает 13 936 долларов США (более одного миллиона ста тысяч рублей по текущему курсу). И хотя этот порог ежегодно повышается из-за инфляции, долгосрочная тенденция демонстрирует устойчивый рост. В 1987 году только 25% экономик мира соответствовали этой планке, тогда как сегодня этот показатель составляет 40%.
Страны со средним уровнем дохода — разделенные на группы с доходом выше среднего (55 стран) и ниже среднего (50 стран) — составляют чуть менее половины списка. В эту категорию входят Китай, Индонезия, Индия, Бразилия и Турция, что отражает ее значительное внутреннее разнообразие. В совокупности на эти страны приходится большая часть населения и производственной мощности мира, однако доход на душу населения в них колеблется от 1100 до 13 900 долларов США.
Внутри этой группы наблюдается высокая динамика. Несколько стран-экспортеров сырьевых товаров, включая Алжир и Монголию, в прошлом цикле перешли в категорию стран с более высоким средним уровнем дохода благодаря росту номинального ВНД. В этом году Кабо-Верде и Самоа также вошли в эту группу, тогда как Намибия скатилась обратно в категорию стран с доходом ниже среднего на фоне более слабого роста горнодобывающей промышленности.
Лишь 25 стран по-прежнему классифицируются как государства с низким уровнем дохода — большинство из них расположены в странах Африки к югу от Сахары, а несколько находятся в нестабильных или затронутых конфликтами регионах.
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Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц
Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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