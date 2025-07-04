Слушатели узнают, в чем разница между аркебузой, мушкетом и фузеей.

О мероприятии

Действительно ли огнестрел уничтожил рыцарство? В чем разница между аркебузой, мушкетом и фузеей? Почему нарезное оружие было редкостью до XIX века?

Ружья и пистолеты решили больше проблем в этом мире, чем любой другой аргумент. Мушкетеры, стрельцы и сипаи грохотом залпов и клубами дыма создали для своих повелителей огромные империи. Стремительное освоение фронтира американцами было бы немыслимо без столь же стремительного прогресса револьверов и карабинов.

От пищали к пистолю, от фитиля к капсюлю, от Кольта к Томпсону — выпускник МГИМО Кирилл Буренок проследит эволюцию ручного огнестрела.

Расписание Камергерский пер., 6/5с3 Москва 19:30 Купить