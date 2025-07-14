О мероприятии

Со времени своего появления компьютеры изменились до неузнаваемости. И все-таки некоторые основные принципы их работы остаются неизменными по сей день. Участники мероприятия проследят за тем, как менялась вычислительная техника, какие неожиданные решения находили подчас инженеры, каких удивительных результатов достигали на скромных по нынешним меркам машинах. Экскурсанты увидят «Урал-1» — первую крупносерийную отечественную ЭВМ, БЭСМ-6 — некогда самый быстрый компьютер Европы, «Агат» — первую советскую персоналку и многие другие интереснейшие экземпляры. А после экскурсии разберутся, как работает транзистор — основа современной электроники, и соберут схему, способную хранить один бит информации.

Расписание Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10 Москва 15:00 Купить