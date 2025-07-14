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Участники мероприятия узнают, как менялась вычислительная техника.
О мероприятии
Со времени своего появления компьютеры изменились до неузнаваемости. И все-таки некоторые основные принципы их работы остаются неизменными по сей день. Участники мероприятия проследят за тем, как менялась вычислительная техника, какие неожиданные решения находили подчас инженеры, каких удивительных результатов достигали на скромных по нынешним меркам машинах. Экскурсанты увидят «Урал-1» — первую крупносерийную отечественную ЭВМ, БЭСМ-6 — некогда самый быстрый компьютер Европы, «Агат» — первую советскую персоналку и многие другие интереснейшие экземпляры. А после экскурсии разберутся, как работает транзистор — основа современной электроники, и соберут схему, способную хранить один бит информации.
Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Американские ученые сообщили об успешной фотонакачке фотонно-кристаллического поверхностно-излучающего лазера c захороненным диэлектриком на безопасной для глаз длине волны при комнатной температуре. Это новый этап в развитии лазерных технологий.
Галактики — спутники Млечного Пути преимущественно представляют собой карликовые сфероидальные системы. Астрономам известно о существовании примерно 60 таких объектов, однако результаты нового исследования показали, что вокруг нашей Галактики могут вращаться до 100 «пропавших» спутников.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Ученые разработали высокоэффективный платина-кобальтовый катализатор для производства водорода из метана. Сырьем может стать возобновляемый источник — биогаз, образующийся на свалках при разложении органики, что позволит получить «зеленый» водород. Открытие совершила команда исследователей из РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН и Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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