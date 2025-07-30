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Лекция
16+
Неожиданная биология: ключевые открытия июня

Слушатели узнают, как грибы управляют голодом.

Центр «Архэ»
31 июля, 20:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Ученые совершают множество открытий каждый день. Знать о каждом из них невозможно, а может и не нужно… но очень хочется. Лишь за последний месяц ученые разобрались: как могли возникать первые геномы; как грибы управляют голодом; и как люди отличают реальность от воображения. Подводя итоги июня, учитель и популяризатор биологии Сергей Лопатин обсудит эти и многие другие, самые неожиданные открытия — те, которые сильнее всего расширяют представления об устройстве жизни.

Расписание
31
Четверг
Июль 2025
timepad Онлайн
20:00
Купить
30 июля, 04:34
Александр Речкин
2
# биология
# наука
# открытия
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Адель Романова

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ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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Yulia Shiryaeva
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Yulia Shiryaeva
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