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Ученые предположили, почему кошки не любят воду

Многие владельцы кошек знают, что их питомцы не любят быть мокрыми. Домашние животные часто отчаянно сопротивляются, когда хозяева пытаются их искупать. И даже небольшое количество воды, попавшее на шерсть животного, может вызвать у него стресс. Есть кошки, которые любят плавать, но их не так уж много.

Ученые предположили, почему кошки не любят воду / © Sanja Baljkas / Getty Images

Но почему кошки не любят воду? Специальных научных исследований, посвященных взаимоотношениям кошек с водой, не проводилось. Однако, по словам экспертов, к которым обратились журналисты издания Live Science, некоторые потенциальные подсказки можно найти в биологии и эволюционной истории кошек, а также в особенностях их воспитания.

Специалист по поведению животных Кристин Витале считает, что причина нелюбви к воде у современных кошек связана с их предком — степной кошкой (Felis silvestris lybica), которая обитала в основном в пустынных регионах, где редко видела водоемы или плавала. Кроме того, значительную часть ее рациона составляли наземные животные, такие как грызуны, поэтому животное просто не приспособилось к взаимодействию с водной средой.

Эволюционный биолог Джонатан Лосос не согласен с этой теорией. Он отметил, что происхождение животного от предков, живущих в пустыне, не означает, что оно боится воды. К тому же ареал обитания степной кошки простирается довольно широко за пределы пустынных районов, то есть некоторые представители этого вида действительно часто сталкиваются с водой в течение своей жизни.

Эксперт из Оклендского университета Дженнифер Вонк уверена, что кошки не любят воду, потому что для них физически неприятно быть мокрыми. Кроме того, вода ухудшает их обоняние.

По мнению Кристин Витале, на отношение животного к воде влияет его детский опыт. Считается, что знакомство котят с разными звуками, запахами, текстурами и впечатлениями позволяет им стать более уверенными во взрослой жизни. Этот процесс может быть применим и к воде: если котенок с самого раннего возраста контактировал с ней, то он может чувствовать себя более комфортно, когда будет взаимодействовать с водой во взрослом возрасте.

Но все кошки и коты индивидуальны, поэтому одни могут полюбить воду, а другие — ее ненавидеть.