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30 июля, 15:10
Татьяна Пичугина
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Генетики раскрыли происхождение скифов

❋ 5.3

В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.

Археология
# Железный век
# палеогенетика
# скифы
# степные племена
Реконструкция скифского воина / © Martina Unterländer et al., Nature, 2017

Скифы появились в Причерноморье в VIII–VII веках до нашей эры. По одной гипотезе, это потомки мигрантов срубной культуры, смешавшейся с местным населением. Другая точка зрения гласит, что предки скифов пришли из Центральной Азии.

Чтобы внести ясность, ученые из нескольких российских научных организаций во главе с Евгением Рогаевым, представляющим Центр генетики и наук о жизни университета «Сириус» (Сочи) и Медицинскую школу при Государственном университете в Массачусетсе (США), выполнили полногеномный анализ образцов 154 индивидуумов из погребений бронзового и железного веков с территории Великой Скифии, описанной Геродотом. Их еще называют европейскими скифами.

В анализ включили 131 образец с хорошим прочтением, обнаруженных в 289 геномных библиотеках., а также опубликованные данные.

Для сравнения взяли несколько нескифских образцов той же эпохи на северных и южных границах Скифского царства, в том числе из Семилукского городища на Среднем Дону, у представителей пьяноборской и кобанской культур. Еще девять образцов из предгорного Кавказа (аланы, меоты, сарматы), охватывающих период с VII века до нашей эры до I века нашей эры. Кроме того, в датасет вошел генетический материал людей катакомбной и срубной культур. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Карта Великой Скифии с нанесенными на нее образцами и возрастом. Ниже — образцы на временной шкалае / © Tatiana V. Andreeva et al., Science, 2025 

Главное, что показала научная работа, — это большая генетическая неоднородность скифов как географически, так и хронологически. Их азиатское происхождение не подтвердилось: группы, проживавшие в разное время в Причерноморье, теснее всего были связаны со степными культурами бронзового века. Вклад сибирской и азиатской компонент минимален.

«Это говорит в пользу гипотезы о том, что население железного века на обширных степных территориях разделяет общие культурные элементы, а не этническое происхождение», — отметили авторы статьи.

Генетически самые древние скифы ближе к представителям андроновской культуры — народу, населявшему Южный Урал и Южную Сибирь в бронзовом веке. Согласно палеогенетике, андроновцы — потомки мигрантов индоевропейских племен из Европы.

Генетическое сходство и моделирование вклада для отдельных образцов и групп железного века. A — лучшие данные моделирования вклада предковых популяций с помощью программы qpAdm, каждый столбец на графике показывает, какую долю в геноме этих групп составляют потомки различных популяций бронзового века. B (скифские) и C (нескифские) — троичные диаграммы для отдельных людей железного века:  Middle_Don_LBA — источник «степного» происхождения;  Russia_Shamanka_EBA — источник древнего азиатского/сибирского происхождения; Uzbekistan_Bustan_BA — источник неолитического иранского/кавказского компонента. D и E — результаты сравнения геномов с помощью f3-статистики. D — для двух древних азиатских/сибирских популяций бронзового века, E — для популяций, связанных с неолитической Анатолией и неолитическим Ираном / © Tatiana V. Andreeva et al., Science, 2025

С другой стороны, эти ранние скифы оказались родственны ближневосточным образцам из Анатолии, с Синайского полуострова. Скифы классического времени, а также более поздние крымские во многом утратили это наследие и приобрели больше связей с северными соседями. Скорее всего, сделали вывод авторы работы, предки скифов пришли из южных регионов. Смена генетического профиля по времени подкрепилась и изменениями материальной культуры.

Жившие севернее народы семилукской культуры генетически отличались от скифов и были ближе к восточным балтам. Исследователи соотнесли семилукцев с бодунами, описанными у Геродота. Протобалтийские корни нашлись и у соседней юхновской культуры со Среднего Дона.

Исследование подтвердило некоторые факты, изложенные древними греками о скифах и ранее считавшиеся мифами. Так, оказалось, что они действительно могли быть светло- и рыжеволосыми с рубиновым или бронзовым оттенком кожи.

Любопытно, что у них нашли патогенный вариант гена ALDOB, отвечающий за непереносимость фруктозы в современных популяциях. В раннем возрасте эта мутация может приводить к смерти, если не избегать фруктов и меда. Вероятно, диета скифов включала преимущественно мясо и продукты растительного происхождения.

Ученые не узнали, от какого народа произошли скифы. Прямой связи с предшествовавшими им культурами бронзового века, населявшими регион, не выявлено. Это, по мнению ученых, говорит о большой мобильности населения степи в ту эпоху.

Заметного генетического влияния на какие-либо позднейшие народы тоже не обнаружено. Как ни странно, но больше всего сходства у скифов оказалось с современными северными европейцами, нежели с теми, кто занимал территорию после них.

Хотя новая научная работа не дала ответа на ключевые вопросы, она восполнила значительные пробелы в истории этого динамичного региона и помогла нащупать новые проблемы: в частности, взаимодействие различных групп населения бронзового и железного веков, послуживших в итоге субстратом для современных европейских популяций.

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Татьяна Пичугина
156 статей
Журналист с опытом: обучалась в журнале «Химия и жизнь», работала в «Вокруг света», «Известия», «Вечерняя Москва», «ТрВ», «МК в Серпухове» и РИА Новости. За годы работы освещала темы науки, общества и культуры, стараясь излагать факты ясно и без излишних деталей. В работе предпочитает придерживаться сбалансированного и сдержанного стиля изложения.
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Археология
# Железный век
# палеогенетика
# скифы
# степные племена
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