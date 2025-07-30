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В «Росатоме» создали единую базу данных материалов для 3D-печати
Специалисты «Росатома» разработали базу данных, в которой собраны свойства отечественных материалов, изготовленных с помощью 3D-печати (селективного лазерного плавления). Такая система ускорит подбор материалов в три-пять раз, что важно для авиации, космоса, энергетики и других отраслей, где необходимы сложные детали из металлических сплавов.
Базу данных создали в Институте «Росатома» в Сарове. Она включает более 60 ключевых характеристик материалов: состав порошков, свойства сплавов, методы обработки и контроля качества. Исследования показали, что детали, напечатанные на 3D-принтере, по прочности не уступают, а иногда и превосходят традиционные, при этом их свойства более стабильны.
Руководитель приоритетного научно-технического развития «Росатома» «Материалы и технологии» и первый замдиректора компании «Наука и инновации» Алексей Дуб подчеркнул, что база данных поможет ученым сэкономить время: не придется проводить дополнительные расчеты и исследования. Накопленный опыт будет доступен всем.
Использование базы не только сократит время на эксперименты, но и улучшит качество изделий за счет стандартизации и снизит затраты. Кроме того, ее объединят с системой автоматизированного создания новых материалов, представленной в 2025 году. Это позволит разрабатывать до 10 новых составов в день, что важно для атомной энергетики, космоса и медицины.
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