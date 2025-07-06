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Лекция
16+
Генеративные подходы в исследованиях пептидов и белков

Слушатели узнают, создавать новые пептидные последовательности с заданными свойствами.

Библиотека Планетарий 1
31 июля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Белки и пептиды — это биомолекулы, играющие фундаментальную роль в жизнедеятельности организмов и являющиеся основой для создания многих лекарств. Их уникальные свойства определяют широкий спектр биологических процессов, однако разработка новых эффективных белковых и пептидных соединений остается сложной задачей.

Выпускник магистратуры «Химия и Искусственный интеллект» университета ИТМО Евгений Нам расскажет, как современные методы машинного обучения, в частности генеративные модели, помогают преодолевать эти трудности. Особое внимание лектор уделит вариационным автоэнкодерам и трансформерам — архитектурам, способным не только предсказывать трехмерную структуру и биофизические характеристики белков, но и создавать новые пептидные последовательности с заданными свойствами.

Лектор обсудит практические возможности и ограничения этих моделей, а также приведет примеры их успешного применения в биоинформатике.

Расписание
31
Четверг
Июль 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

7 июля, 02:59
Александр Речкин
2
# биология
# ДНК
# технологии
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# молоко
# ТГК
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