О мероприятии

Белки и пептиды — это биомолекулы, играющие фундаментальную роль в жизнедеятельности организмов и являющиеся основой для создания многих лекарств. Их уникальные свойства определяют широкий спектр биологических процессов, однако разработка новых эффективных белковых и пептидных соединений остается сложной задачей.

Выпускник магистратуры «Химия и Искусственный интеллект» университета ИТМО Евгений Нам расскажет, как современные методы машинного обучения, в частности генеративные модели, помогают преодолевать эти трудности. Особое внимание лектор уделит вариационным автоэнкодерам и трансформерам — архитектурам, способным не только предсказывать трехмерную структуру и биофизические характеристики белков, но и создавать новые пептидные последовательности с заданными свойствами.

Лектор обсудит практические возможности и ограничения этих моделей, а также приведет примеры их успешного применения в биоинформатике.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация