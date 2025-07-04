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Лекция
12+
От Галилея до Уэбба

Слушатели узнают, как менялось устройство телескопа за прошедшие сотни лет.

Московский Планетарий
30 июля, 21:00 Идет 2 ч
600 Стоимость
Москва улица Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

О мероприятии

Выпускник Астрономического отделения физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Молоствов расскажет про главные инструменты современной астрономии — телескопы. Благодаря им ученые могут стать свидетелями самых мощных процессов в природе, а также заглянуть в далекое прошлое и лучше понять, как развивалась Вселенная. Слушатели узнают, как менялось устройство телескопа за прошедшие сотни лет, какие сложности возникали перед конструкторами, как удавалось их преодолеть, и в каких направлениях развивается телескопостроение в наше время. И многое другое.

Расписание
30
Среда
Июль 2025
улица Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1 Москва
21:00
Купить
Адрес

улица Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

Сегодня, 11:59
Александр Речкин
3
# астрономия
# звезды
# космос
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Комментарии

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