О мероприятии

Выпускник Астрономического отделения физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Молоствов расскажет про главные инструменты современной астрономии — телескопы. Благодаря им ученые могут стать свидетелями самых мощных процессов в природе, а также заглянуть в далекое прошлое и лучше понять, как развивалась Вселенная. Слушатели узнают, как менялось устройство телескопа за прошедшие сотни лет, какие сложности возникали перед конструкторами, как удавалось их преодолеть, и в каких направлениях развивается телескопостроение в наше время. И многое другое.

Расписание улица Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1 Москва 21:00 Купить