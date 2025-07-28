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Маск показал, как идет подготовка к запуску его второго суперкомпьютера

Американский предприниматель Илон Маск сообщил в социальной сети X, что инженеры его компании xAI начали установку вычислительной инфраструктуры в расширенном центре обработки данных в Тулейне, округ Шелби, штат Теннесси. Он станет вторым суперкомпьютером xAI и будет включать в себя не менее одного миллиона графических процессоров.

Маск показал, как идет подготовка к запуску его второго суперкомпьютера / © Elon Musk / Х

Для работы нового кластера, который будет запущен уже через несколько недель, потребуется гигаватт энергии, которую обеспечат газовые турбины, а в будущем — отдельная электростанция. Этот проект уже называют крупнейшим ИИ‑кластером в истории.

Маск показал, как идет подготовка к запуску его второго суперкомпьютера / © Elon Musk / Х

Суперкомпьютеры нужны Маску для создания сильного искусственного интеллекта (AGI), который, несмотря на недостаток базовых знаний, может выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим.