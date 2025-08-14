Уведомления
мРНК-вакцина превзошла иммунотерапию в борьбе с агрессивным раком желудка
В поисках новых способов лечения одного из самых агрессивных вариантов метастазирования рака желудка — перитонеального канцероматоза — ученые из Университета Киндай (Японии) разработали мРНК-вакцину, которая показала впечатляющие результаты в лечении и профилактике заболевания у мышей. Более того, препарат, нацеленный на индивидуальные опухолевые «мишени» (неоантигены), превзошел эффективность иммунотерапии.
По данным ВОЗ, каждый год в мире регистрируют около миллиона новых случаев рака желудка. Особую угрозу представляет перитонеальный канцероматоз — процесс, при котором опухоль распространяется на брюшину и внутреннюю оболочку брюшной полости. Чаще всего этот тип рецидива возникает после операции, а прогноз в большинстве случаев неблагоприятный: современные схемы лечения включают комбинацию химиопрепаратов и моноклональных антител — искусственных аналогов молекул, вырабатываемых иммунными клетками.
Вакцина, разработанная исследовательской группой под руководством Кадзухиро Какэми (Kazuhiro Kakimi), направлена на неоантигены — белки, возникающие в результате уникальных для каждой опухоли мутаций. Поскольку они не встречаются в здоровых тканях, то прекрасно подходят для точечных «атак» иммунной системы. Результаты новой научной работы представлены в журнале Gastric Cancer.
В основе новинки лежат три идентифицированных ранее неоантигена клеточной линии рака желудка у мышей (YTN16). Генетический материал, кодирующий эти мишени, синтезировали in vitro и упаковали в липидные наночастицы (LNP). Похожий метод применяли для создания некоторых вакцин против Covid-19, поскольку он позволяет доставлять информацию в клетки организма напрямую, запуская выработку антигенов и активируя иммунный ответ.
Серии экспериментов на мышах показали, что новая мРНК-вакцина действует эффективнее созданных ранее препаратов: у привитых животных было больше CD8+Т-лимфоцитов (цитотоксические клетки приобретенного иммунитета), а их способность вырабатывать противоопухолевый интерферон-γ намного сильнее. Вакцина также оказалась эффективна при лечении уже сформированных опухолей, а повторное заражение теми же клетками спустя месяц не привело к рецидиву.
Наиболее впечатляющие результаты получили при сочетании мРНК-вакцины с анти-PD-1-моноклональными антителами, которые ранее доказали свою эффективность в лечении пациентов с метастатическим раком кожи. Такой «дуэт» приводил к полному исчезновению опухоли (даже на поздних стадиях болезни), а также сформировал особую популяцию Т-клеток, которые помогают активным клеткам иммунной системы бороться с опухолью. При монотерапии анти-PD-1 эти Т-клетки не формировались, что приводило к временной ремиссии.
В моделях по профилактике агрессивного перитонеального канцероматоза новая вакцина практически полностью предотвращала распространение рака по брюшине, а в моделях по терапии значительно снижала опухолевую нагрузку и количество очагов метастазирования, особенно в «дуэте» с анти-PD-1-терапией.
Результаты научной работы подчеркивают потенциал индивидуальных мРНК-вакцин в борьбе с онкологическими заболеваниями. Но есть и проблема — поиск «истинных» неоантигенов, способных запустить эффективный ответ Т-клеток у конкретного пациента. Над ее решением трудятся исследовательские группы по всему миру. В частности, компании Moderna и BioNTech уже тестируют аналогичные технологии в клинических испытаниях.
