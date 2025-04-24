  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Юлия Трепалина
58

Аллергию на арахис у взрослых впервые ослабили с помощью арахиса

5.2

В Великобритании успешно завершились первые клинические испытания экспериментального метода лечения аллергии на арахис у взрослых. Под наблюдением медиков участникам ежедневно давали небольшие дозы арахиса, постепенно увеличивая их, что позволило снизить чувствительность испытуемых к аллергену.

Медицина
# аллергия
# Арахис
# иммунотерапия
# клинические испытания
# пищевая аллергия
арахис
© John Campbell, flickr.com

Арахис считают одним из самых аллергенных продуктов питания. У людей с такой непереносимостью употребление арахиса и продуктов на его основе может вызывать зуд, крапивницу, отеки лица и другие острые реакции вплоть до анафилаксии и остановки сердца.

Ранее в США, где аллергия на арахис особенно распространена, одобрили препарат Palforzia для смягчения опасных реакций на протеины арахиса у детей. Кроме того, эффективность показала оральная иммунотерапия детской аллергии на арахис, суть которой состоит в постепенном «приучении» иммунитета не реагировать на аллерген. Этот подход на детях успешно опробовали в Великобритании, Соединенных Штатах и других странах.

Теперь британские врачи продемонстрировали, что оральная иммунотерапия арахисом может работать и на взрослых с выраженной непереносимостью этого продукта. Статью об успешных итогах первых клинических испытаний исключительно на взрослой выборке опубликовал журнал Allergy.

Для эксперимента набрали 21 человека от 18 до 40 лет с аллергией на арахис, подтвержденной с помощью кожного аллергологического теста. Под контролем врачей участникам первоначально дали 0,8 миллиграмма арахисовой муки, смешанной с пищей. Затем, с интервалами в полчаса, дозу увеличили сначала до полутора, а потом до трех миллиграммов, что соответствовало менее чем одному проценту от целого арахиса.

Те, кто перенес пробы без последствий, продолжили испытания в домашних условиях, ежедневно принимая строго отведенную дозу арахисовой муки. Каждые две недели ее увеличивали под наблюдением врача. Начав с шести миллиграммов, участники постепенно довели ежедневное потребление арахисовой муки до одного грамма — эквивалентно примерно четырем цельным орехам (с точки зрения ботаники плод арахиса — боб, но в быту его принято называть орехом).

Если люди не реагировали на 50-100 миллиграммов белка арахиса, их переводили на цельный арахис и продукты с его содержанием, отслеживая дозу и контролируя первый прием. По достижении порога в один грамм участники поддерживали его еще минимум месяц, после чего их допускали к двойному слепому плацебо-контролируемому пищевому испытанию. Далее ежедневный прием отведенного количества арахиса продолжали в течение минимум трех месяцев до выхода из исследования.

По итогам испытаний 67% участников смогли без негативных последствий съедать не менее 1,4 грамма арахисового белка (приблизительно пять орехов). Повышение толерантности к аллергену подтвердили также кожные пробы. Исследователи отметили, что трое человек выбыли из испытаний из-за нежелательных реакций, а еще трое не завершили эксперимент по другим причинам.

Для поддержания сниженной чувствительности людям рекомендовали продолжать ежедневное потребление арахиса. Но статус аллергиков с них не сняли: врачи посоветовали не превышать свою дозу арахиса и иметь под рукой средство экстренной помощи — автоинъектор эпинефрина.

Тем не менее авторы исследования и его участники остались довольны результатами. Правда, для широкого применения метода оральной иммунотерапии арахисом на взрослых потребуются более масштабные испытания, которые уже запланированы.

Добавим, что экспериментировать самостоятельно с «приучением» иммунитета к арахису ни в коем случае не стоит из-за риска острых аллергических реакций.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# аллергия
# Арахис
# иммунотерапия
# клинические испытания
# пищевая аллергия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Апр
Бесплатно
От сенсоров к сетям мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Жизнь на грани фантастики: почему микробы — главные экстремалы планеты
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
24 Апр
800
Процессы научения в мозге
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
От френологии до нейросетей: понять, как работает мозг
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Путешествие по аквариумам Японии
Московский зоопарк
Москва
Лекция
24 Апр
500
Опасности Адриатического моря: кого стоит остерегаться?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Рождение мозга
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Древняя ДНК: ключ к разгадке прошлого
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Бактерии против человечества: как антибиотики теряют свою силу
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 21:01
Юлия Трепалина

Социолог назвала общую деталь детства у школьных стрелков

В прошлых исследованиях о скулшутинге в Соединенных Штатах некоторые эксперты называли основной причиной случаев массовой стрельбы в учебных заведениях наличие большого количества легальных «стволов» на руках у людей. Но в подобных работах редко систематически анализировали роль огнестрельного оружия в жизни школьных стрелков. По мнению профессора социологии Энн Нассауер из Эрфуртского университета (Германия), эта деталь роднит большинство совершавших такого рода нападения в США.

Психология
# владение оружием
# оружие
# родители
# скулшутинг
# стрельба
# сша
# школа
Вчера, 19:20
Березин Александр

Финикийцев выписали из предков карфагенян

Западные колонии финикийцев включали сильнейшую морскую державу древнего Средиземноморья — Карфаген. Его жители использовали финикийский язык и поклонялись соответствующим богам. Теперь генетики заявили, что практически все эти люди — не потомки финикийских колонистов. Происхождение их в связи с этим довольно загадочно.

История
# история
# Карфаген
# финикийцы
Вчера, 14:46
Юлия Трепалина

Любовную химию разложили на девять элементов

Многие, наверное, слышали фразу «Между ними возникла „химия“». Поясняя смысл выражения, часто говорят, что любовная химия между мужчиной и женщиной — это нечто сложное и с трудом поддающееся определению. Однако ученые не любят такой неясности, поскольку она мешает исследовать явление. Недавно группа психологов с помощью опроса выяснила основные компоненты взаимного влечения в паре, которое принято называть романтической, или любовной, химией.

Психология
# влюбленные
# любовь
# пара
# романтические отношения
# чувства
20 апреля
Полина Меньшова

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.

Психология
# мужчины и женщины
# отношения
# секс
# удовлетворенность отношениями
18 апреля
Игорь Байдов

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

В 2006 году исследователи из Великобритании объявили, что легендарный антикитерский механизм, древнегреческий «компьютер», мог быть всего лишь игрушкой для демонстрации астрономических явлений. Авторы нового исследования подтвердили это, построив математическую модель на основе данных своих коллег, которая показала, что шестерни устройства заклинивало при запуске. Но несмотря на полученные результаты, ученые пытаются спасти репутацию древнего чуда техники, обвинив предыдущую команду в ряде ошибок.

Археология
# антикитерский механизм
# античность
# артефакты
# Древняя Греция
18 апреля
Любовь

Выживание Homo sapiens при сдвиге магнитных полюсов связали с древним кремом и теплой одеждой 

Примерно 41-42 тысячи лет назад на Земле произошел кратковременный сдвиг магнитных полюсов, который мог способствовать вымиранию неандертальцев, но не Homo sapiens — их выживание авторы нового исследования связали с появлением теплой одежды и добычей охры.

Антропология
# Homo sapiens
# климат
# магнитосфера
# наскальная живопись
# неандертальцы
# озоновый слой
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Цитомегаловирус помог лечить больных раком

    15 минут назад

  2. Аллергию на арахис у взрослых впервые ослабили с помощью арахиса

    1 час назад

  3. Физики научились упаковывать свет в скирмионные «мешки»

    2 часа назад

  4. Обманчивое похудение: пермские ученые опровергли мифы о «здоровых» продуктах

    2 часа назад
Выбор редакции

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

Позавчера, 10:33

Последние комментарии

Dmitriy
36 минут назад
Это сильно приувеличено, китайский пластик разлагается через пару лет, вон в наушниках сяоми начал липнут и течь, в прибора что нагревается слегка

Инфографика: сколько лет разлагается пластик

Николай Цыгикало
44 минуты назад
Александр, спасибо, очень любопытно. А как же тогда вакуумность сопла? Очень небольшая , выходит. А сопло широкое.

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

Александр Речкин
57 минут назад
Николай, в сентябре 2023 года SpaceX показывала, как проводит испытания вакуумного двигателя Raptor (https://x.com/SpaceX/status/1702382139331977713).

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

Николай Цыгикало
1 час назад
«Судя по всему, двигатель отправился на огневые испытания.» Непростое дело для высотного двигателя. Его ведь на уровне моря на открытом воздухе не

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

Игорь Телятник
2 часа назад
Васька.Сейчас Зомбилэнд накинется на тебя всей своей мощью😂Сотрясая рухлядью с новыми названиями))

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Ветер Свободы
3 часа назад
Эрик, ха.ха.ха

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Ветер Свободы
3 часа назад
Лёха, не смеши живот уже болит от смеха

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Дождиков Антон
3 часа назад
Александр, когда достигается понимание, как можно дообучить стандартную.LLM типа Qween2.5 7B Instruct на низкоранговых матрицах по методу LoRA- можно

Гуманоидные роботы впервые пробежали полумарафон вместе с людьми

Нья
3 часа назад
Васька, не беспокойся😉 у нас достаточно стиральных машинок, это достаточно чтоб вывести из строя сверх электронику запада😂

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Николай Цыгикало
4 часа назад
Этот двигатель называется RVac 3. То есть Raptor Vacuum 3.

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

Sergej Sl
5 часов назад
Полагаю, что здесь надо брать во внимание события, которые происходили в этот момент. Рушился мир бронзового века (с 12 в до н.э.), все супердержавы

Финикийцев выписали из предков карфагенян

Александр Французов
5 часов назад
Ну разлагается, значит не совсем вредный)

Инфографика: сколько лет разлагается пластик

Shelove517
6 часов назад
"All the other kids with the pumped up kicks You better run, better run outrun my gun"(с)

Социолог назвала общую деталь детства у школьных стрелков

Егор Платонов
6 часов назад
Всё в России заканчивается на двух словах: Дэняг Нэт

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Эрик Рыжий
6 часов назад
Васька, васыль, во-первых Китай, перед тем как напасть на самую мощную ядерную державу в мире, пусть на кошках потренируется, возьмёт хотя бы

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

roofprod
7 часов назад
Не такой уж и сад. Одни одноэтажные муравейники 🤷‍♂️

Саудовская Аравия анонсировала новый мегапроект — «Вечный сад»

Ольга Гусева
7 часов назад
Наоборот, они не на шаг назад поступили, а сделали огромный шаг вперёд, они в зачатке научились мыслить и мечтать, но и в то же врать получив с этим

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Стэн Станиславский
7 часов назад
В связи с этой новостью вспоминается басня "Лиса и виноград". : ))) Ибо на разработке попилить можно на порядки больше, чем на модернизации.

Lockheed Martin сделает истребители F-35 и F-22 Raptor более смертоносными

Sergey Gorovoy
7 часов назад
катастрофа!(

Инфографика: сколько лет разлагается пластик

Стэн Станиславский
7 часов назад
Так то колибри тоже нехило прокачали скилл кушать на лету - общеизвестно, что они едят нектар с цветов, не прерывая полета, но при этом зависая как

Биофизики выяснили, как летучие мыши пьют воду на лету и не падают

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно