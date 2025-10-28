  • Добавить в закладки
28 октября, 08:04
Юлия Трепалина
Девушку с редким менструальным психозом вылечили препаратом от эпилепсии

Японские психиатры описали редкий случай из своей практики. У 17-летней пациентки наблюдались признаки психоза, которые регулярно повторялись перед месячными, а после их окончания исчезали. Терапия антипсихотиками и антидепрессантами не помогла, но когда врачи назначили препарат, применяемый при эпилептических припадках, симптомы полностью прошли.

Медицина
# лекарство
# менструация
# психиатрия
# психоз
# редкий случай
Кадр из японского фильма «Котоко» / © Third Window Films

Для состояния, которое в психиатрии называют менструальным психозом, характерны внезапные психотические проявления у психически здоровых женщин. Обычно такого рода эпизоды кратковременны и происходят циклично, совпадая с менструальным циклом. Наличие бредовых идей или галлюцинаций отличает менструальный психоз от предменструального синдрома и его тяжелой формы — предменструального дисфорического расстройства. Последние в первую очередь связаны с психоэмоциональными нарушениями и резкими изменениями настроения.

Менструальный психоз считают редкостью: в медицинской литературе зафиксировано около 80 таких случаев, единого подхода к лечению нет. Группа психиатров из Токио (Япония) недавно задокументировала эпизод, в котором 17-летней пациентке с таким отклонением помог препарат карбамазепин, обычно применяемый при эпилепсии и ряде других расстройств. Статья вышла в журнале Psychiatry and Clinical Neurosciences Reports.

Симптомы, с которыми девушка поступила к медикам, впервые проявились примерно двумя годами ранее. Ее преследовали тревога, чувство слежки и слуховые галлюцинации в виде голосов. Также пациентке казалось, что все окружающие говорят только о ней. При этом каких-то особенностей развития у девушки не отмечалось, психическими нарушениями ни она, ни ее родственники прежде не страдали.

Когда пациентка ранее обращалась за психиатрической консультацией, ей поставили диагноз «шизофрения» и выписали нейролептик пероспирон, а также лоразепам, который используют для лечения тревожности. Препараты не помогли, даже когда впоследствии дозировку увеличили и применили другое антипсихотическое лекарство — оланзапин. В больнице девушка сообщила врачам еще о ряде симптомов: депрессивном настроении, снижении мотивации и аппетита, нарушении сна и утомляемости.

Наблюдая за госпитализированной несколько месяцев, врачи заметили связь симптомов с ее менструальным циклом. За несколько дней до начала месячных девушка жаловалась на депрессию, появление голосов в голове, страх, ощущение, что за ней следят, и тому подобное. Дезорганизованное мышление подтверждали спутанные записи в дневнике.

Несмотря на терапию антипсихотиками и антидепрессантами, жалобы сохранялись, но когда менструация заканчивалась, бредовые идеи и галлюцинации проходили. После перерыва примерно в 15 дней состояние повторялось, снова улучшаясь к концу очередных месячных.

Заподозрив менструальный психоз, врачи назначили карбамазепин. Это противосудорожное средство обычно используют для купирования приступов и стабилизации настроения при биполярном расстройстве. Выбор препарата отчасти был связан с тем, что он действовал при других циклических психиатрических состояниях. Также врачи учитывали возможное влияние на репродуктивное здоровье.

Пациентка положительно отреагировала на новое лечение: с началом приема карбамазепина, дозу которого постепенно увеличили, все симптомы прекратились. Другие препараты отменили, а девушку выписали из больницы. Психиатры заверили, что рецидивов больше не происходило.

Авторы отчета подчеркнули: один успешный случай применения карбамазепина не означает, что его можно считать универсальным средством при менструальном психозе. Также врачи отметили необходимость дальнейшего изучения этого редкого психического состояния, причины его развития и варианты терапии.

Юлия Трепалина
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
27 октября, 10:38
Игорь Байдов

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
28 октября, 11:44
Любовь С.

Математик объяснил парадокс Ферми «зоной одиночества»

Космическое одиночество человечества может оказаться естественным статистическим законом Вселенной: новая математическая модель показала, что вероятность возникновения сразу нескольких разумных цивилизаций крайне мала.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# жизнь
# обитаемые планеты
# парадокс Ферми
# Уравнение Дрейка
# шкала Кардашева
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
