Девушку с редким менструальным психозом вылечили препаратом от эпилепсии
Японские психиатры описали редкий случай из своей практики. У 17-летней пациентки наблюдались признаки психоза, которые регулярно повторялись перед месячными, а после их окончания исчезали. Терапия антипсихотиками и антидепрессантами не помогла, но когда врачи назначили препарат, применяемый при эпилептических припадках, симптомы полностью прошли.
Для состояния, которое в психиатрии называют менструальным психозом, характерны внезапные психотические проявления у психически здоровых женщин. Обычно такого рода эпизоды кратковременны и происходят циклично, совпадая с менструальным циклом. Наличие бредовых идей или галлюцинаций отличает менструальный психоз от предменструального синдрома и его тяжелой формы — предменструального дисфорического расстройства. Последние в первую очередь связаны с психоэмоциональными нарушениями и резкими изменениями настроения.
Менструальный психоз считают редкостью: в медицинской литературе зафиксировано около 80 таких случаев, единого подхода к лечению нет. Группа психиатров из Токио (Япония) недавно задокументировала эпизод, в котором 17-летней пациентке с таким отклонением помог препарат карбамазепин, обычно применяемый при эпилепсии и ряде других расстройств. Статья вышла в журнале Psychiatry and Clinical Neurosciences Reports.
Симптомы, с которыми девушка поступила к медикам, впервые проявились примерно двумя годами ранее. Ее преследовали тревога, чувство слежки и слуховые галлюцинации в виде голосов. Также пациентке казалось, что все окружающие говорят только о ней. При этом каких-то особенностей развития у девушки не отмечалось, психическими нарушениями ни она, ни ее родственники прежде не страдали.
Когда пациентка ранее обращалась за психиатрической консультацией, ей поставили диагноз «шизофрения» и выписали нейролептик пероспирон, а также лоразепам, который используют для лечения тревожности. Препараты не помогли, даже когда впоследствии дозировку увеличили и применили другое антипсихотическое лекарство — оланзапин. В больнице девушка сообщила врачам еще о ряде симптомов: депрессивном настроении, снижении мотивации и аппетита, нарушении сна и утомляемости.
Наблюдая за госпитализированной несколько месяцев, врачи заметили связь симптомов с ее менструальным циклом. За несколько дней до начала месячных девушка жаловалась на депрессию, появление голосов в голове, страх, ощущение, что за ней следят, и тому подобное. Дезорганизованное мышление подтверждали спутанные записи в дневнике.
Несмотря на терапию антипсихотиками и антидепрессантами, жалобы сохранялись, но когда менструация заканчивалась, бредовые идеи и галлюцинации проходили. После перерыва примерно в 15 дней состояние повторялось, снова улучшаясь к концу очередных месячных.
Заподозрив менструальный психоз, врачи назначили карбамазепин. Это противосудорожное средство обычно используют для купирования приступов и стабилизации настроения при биполярном расстройстве. Выбор препарата отчасти был связан с тем, что он действовал при других циклических психиатрических состояниях. Также врачи учитывали возможное влияние на репродуктивное здоровье.
Пациентка положительно отреагировала на новое лечение: с началом приема карбамазепина, дозу которого постепенно увеличили, все симптомы прекратились. Другие препараты отменили, а девушку выписали из больницы. Психиатры заверили, что рецидивов больше не происходило.
Авторы отчета подчеркнули: один успешный случай применения карбамазепина не означает, что его можно считать универсальным средством при менструальном психозе. Также врачи отметили необходимость дальнейшего изучения этого редкого психического состояния, причины его развития и варианты терапии.
