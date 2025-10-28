Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые выяснили, как людей завлекают псевдоинвесторы
Группа ученых из Института экономики и менеджмента Томского государственного университета (ИЭМ ТГУ), Института экономики Российской академии наук (ИЭ РАН), Томского политехнического института (ТПУ) и Южного федерального университета (ЮФУ) исследовала проблему вовлечения россиян в псевдоинвестирование. Экономисты проанализировали, какие манипулятивные техники используют представители «цивилизованной» формы мошенничества.
Как отмечают ученые, в России возникла целая отрасль, которая стимулирует потребителей к неправильному принятию решений и эксплуатирует их ошибки. Результаты исследований представлены в статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики».
— Развитие современных технологий порождает новые схемы вовлечения людей в спекулятивные схемы, — говорит одна из авторов статьи, профессор ИЭМ ТГУ Марина Рыжкова. — Благодаря доступности интернета и продвижению финансовой грамотности возникла индустрия, манипулирующая потребительским выбором, обещая легкий источник пассивного дохода. Задача нашего исследования — изучение групп поведенческих установок, на которые направлено воздействие организаторов курсов по псевдоинвестированию.
Чтобы проследить, как происходит вовлечение непрофессионального инвестора в обслуживание интереса бенефициара, ученые провели исследование на стыке четырех областей знания: поведенческой экономики, критической макроэкономики, институциональной теории и социальной психологии.
Как показали результаты, вовлечение в псевдоинвестирование происходит, как правило, под воздействием мнения влиятельных персон, экспертов социальных сетей, блогеров-консультантов и других медийных личностей. При этом, как отмечается в статье, достоверно оценить численность участников марафонов и тренингов по псевдоинвестированию сложно. Тем более непросто определить круг пострадавших. Зачастую людям неприятно сознаваться в неудачном опыте, в понесенных потерях.
— Под влияние мошенников попадают преимущественно служащие и работники по найму в силу своей доверчивости и сложностей с оценкой рисков, — поясняет Марина Рыжкова. — Мы обнаружили, что вовлечение граждан в спекулятивные операции происходит через стимулирование непроизводительных установок. К ним относятся корыстолюбие, алчность, акцент на быстрый заработок, легкие деньги: «Доходность — 25%», «Заработок — несколько миллионов», «Ваш доход не ограничен», «С огромными рисками можно смириться из-за такой же огромной доходности».
«Цивилизованная» форма финансового мошенничества подпитывается обилием источников информации, доступностью и распространенностью программ, которые преподносятся как обучающие, образовательные. Широко распространилась риторика, подталкивающая непрофессионала к псевдоинвестированию, к созданию надежного источника так называемого пассивного дохода, а в действительности — к статистически предопределенной потере накоплений.
Авторы статьи отмечают, полноценный хрестоматийный материал об инвестициях участникам курсов не предоставляется; даются единичные понятия, зачастую с ошибками; индивидуальная практика лектора бездоказательно объявляется закономерно успешной; лекции изобилуют апеллированием к когнитивным искажениям; поддерживается необоснованная вера в безоговорочный авторитет «учителя» и пропаганда накопления денег на счетах под его руководством.
Наряду с этим во всех курсах наблюдаются обещание высокой доходности, возможность скидки, рассрочки при оплате, экспертная поддержка, сопровождение куратора и т.д. При пассивной стратегии новичков-инвесторов привлекают возможностью входа малыми суммами, обещанием раскрытия секретного рецепта, который поможет заработать, без глубоко погружения в науку инвестирования.
Как отмечают авторы исследования, немалую роль в успехе финансовых махинаторов играет и то, что в России в последние десятилетия в обществе культивируется пренебрежение к систематическому труду, ориентации на традиционные формы занятости. В противовес этому ценится умение получать доход, не вкладываясь, без особого приложения усилий.
— Развитие общества во многом зависит от того, какие поведенческие установки преобладают у составляющих его граждан, какие из этих установок поощряются и воспроизводятся, а какие нет, — подчеркивает Марина Вячеславовна. — Важный фактор принятия решений, в том числе в области распоряжения личными финансами, — подталкивание граждан к тем или иным образцам поведения. Фетишизация в обществе быстрого денежного успеха привела к появлению большого числа сомнительных схем по вложению средств на финансовом рынке людьми, не имеющими необходимой подготовки и опыта.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Японские психиатры описали редкий случай из своей практики. У 17-летней пациентки наблюдались признаки психоза, которые регулярно повторялись перед месячными, а после их окончания исчезали. Терапия антипсихотиками и антидепрессантами не помогла, но когда врачи назначили препарат, применяемый при эпилептических припадках, симптомы полностью прошли.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Мая, 2014
10 самых известных ученых России
2 Октября, 2014
Взрослый ребенок алкоголика
6 Августа, 2014
Природа красоты
30 Апреля, 2014
Люди, ставшие гениями после удара по голове
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии