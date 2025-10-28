Ученые выяснили, как людей завлекают псевдоинвесторы

Группа ученых из Института экономики и менеджмента Томского государственного университета (ИЭМ ТГУ), Института экономики Российской академии наук (ИЭ РАН), Томского политехнического института (ТПУ) и Южного федерального университета (ЮФУ) исследовала проблему вовлечения россиян в псевдоинвестирование. Экономисты проанализировали, какие манипулятивные техники используют представители «цивилизованной» формы мошенничества.

Как отмечают ученые, в России возникла целая отрасль, которая стимулирует потребителей к неправильному принятию решений и эксплуатирует их ошибки. Результаты исследований представлены в статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики».

— Развитие современных технологий порождает новые схемы вовлечения людей в спекулятивные схемы, — говорит одна из авторов статьи, профессор ИЭМ ТГУ Марина Рыжкова. — Благодаря доступности интернета и продвижению финансовой грамотности возникла индустрия, манипулирующая потребительским выбором, обещая легкий источник пассивного дохода. Задача нашего исследования — изучение групп поведенческих установок, на которые направлено воздействие организаторов курсов по псевдоинвестированию.

Чтобы проследить, как происходит вовлечение непрофессионального инвестора в обслуживание интереса бенефициара, ученые провели исследование на стыке четырех областей знания: поведенческой экономики, критической макроэкономики, институциональной теории и социальной психологии.

Как показали результаты, вовлечение в псевдоинвестирование происходит, как правило, под воздействием мнения влиятельных персон, экспертов социальных сетей, блогеров-консультантов и других медийных личностей. При этом, как отмечается в статье, достоверно оценить численность участников марафонов и тренингов по псевдоинвестированию сложно. Тем более непросто определить круг пострадавших. Зачастую людям неприятно сознаваться в неудачном опыте, в понесенных потерях.

— Под влияние мошенников попадают преимущественно служащие и работники по найму в силу своей доверчивости и сложностей с оценкой рисков, — поясняет Марина Рыжкова. — Мы обнаружили, что вовлечение граждан в спекулятивные операции происходит через стимулирование непроизводительных установок. К ним относятся корыстолюбие, алчность, акцент на быстрый заработок, легкие деньги: «Доходность — 25%», «Заработок — несколько миллионов», «Ваш доход не ограничен», «С огромными рисками можно смириться из-за такой же огромной доходности».

«Цивилизованная» форма финансового мошенничества подпитывается обилием источников информации, доступностью и распространенностью программ, которые преподносятся как обучающие, образовательные. Широко распространилась риторика, подталкивающая непрофессионала к псевдоинвестированию, к созданию надежного источника так называемого пассивного дохода, а в действительности — к статистически предопределенной потере накоплений.

Авторы статьи отмечают, полноценный хрестоматийный материал об инвестициях участникам курсов не предоставляется; даются единичные понятия, зачастую с ошибками; индивидуальная практика лектора бездоказательно объявляется закономерно успешной; лекции изобилуют апеллированием к когнитивным искажениям; поддерживается необоснованная вера в безоговорочный авторитет «учителя» и пропаганда накопления денег на счетах под его руководством.

Наряду с этим во всех курсах наблюдаются обещание высокой доходности, возможность скидки, рассрочки при оплате, экспертная поддержка, сопровождение куратора и т.д. При пассивной стратегии новичков-инвесторов привлекают возможностью входа малыми суммами, обещанием раскрытия секретного рецепта, который поможет заработать, без глубоко погружения в науку инвестирования.

Как отмечают авторы исследования, немалую роль в успехе финансовых махинаторов играет и то, что в России в последние десятилетия в обществе культивируется пренебрежение к систематическому труду, ориентации на традиционные формы занятости. В противовес этому ценится умение получать доход, не вкладываясь, без особого приложения усилий.

— Развитие общества во многом зависит от того, какие поведенческие установки преобладают у составляющих его граждан, какие из этих установок поощряются и воспроизводятся, а какие нет, — подчеркивает Марина Вячеславовна. — Важный фактор принятия решений, в том числе в области распоряжения личными финансами, — подталкивание граждан к тем или иным образцам поведения. Фетишизация в обществе быстрого денежного успеха привела к появлению большого числа сомнительных схем по вложению средств на финансовом рынке людьми, не имеющими необходимой подготовки и опыта.

