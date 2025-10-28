  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 октября, 09:10
ТГУ
3
312

Ученые выяснили, как людей завлекают псевдоинвесторы

❋ 4.4

Группа ученых из Института экономики и менеджмента Томского государственного университета (ИЭМ ТГУ), Института экономики Российской академии наук (ИЭ РАН), Томского политехнического института (ТПУ) и Южного федерального университета (ЮФУ) исследовала проблему вовлечения россиян в псевдоинвестирование. Экономисты проанализировали, какие манипулятивные техники используют представители «цивилизованной» формы мошенничества.

ТГУ
# занятость
# инвестиции
# инфоцыгане
# мошенники
# психология
# финансовая грамотность
Кадр из к/ф «12 стульев» / © Творческое объединение «Экран», Первая программа ЦТ

Как отмечают ученые, в России возникла целая отрасль, которая стимулирует потребителей к неправильному принятию решений и эксплуатирует их ошибки. Результаты исследований представлены в статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики».

— Развитие современных технологий порождает новые схемы вовлечения людей в спекулятивные схемы, — говорит одна из авторов статьи, профессор ИЭМ ТГУ Марина Рыжкова. — Благодаря доступности интернета и продвижению финансовой грамотности возникла индустрия, манипулирующая потребительским выбором, обещая легкий источник пассивного дохода. Задача нашего исследования — изучение групп поведенческих установок, на которые направлено воздействие организаторов курсов по псевдоинвестированию.

Чтобы проследить, как происходит вовлечение непрофессионального инвестора в обслуживание интереса бенефициара, ученые провели исследование на стыке четырех областей знания: поведенческой экономики, критической макроэкономики, институциональной теории и социальной психологии.

Как показали результаты, вовлечение в псевдоинвестирование происходит, как правило, под воздействием мнения влиятельных персон, экспертов социальных сетей, блогеров-консультантов и других медийных личностей. При этом, как отмечается в статье, достоверно оценить численность участников марафонов и тренингов по псевдоинвестированию сложно. Тем более непросто определить круг пострадавших. Зачастую людям неприятно сознаваться в неудачном опыте, в понесенных потерях.

— Под влияние мошенников попадают преимущественно служащие и работники по найму в силу своей доверчивости и сложностей с оценкой рисков, — поясняет Марина Рыжкова. — Мы обнаружили, что вовлечение граждан в спекулятивные операции происходит через стимулирование непроизводительных установок. К ним относятся корыстолюбие, алчность, акцент на быстрый заработок, легкие деньги: «Доходность — 25%», «Заработок — несколько миллионов», «Ваш доход не ограничен», «С огромными рисками можно смириться из-за такой же огромной доходности».

«Цивилизованная» форма финансового мошенничества подпитывается обилием источников информации, доступностью и распространенностью программ, которые преподносятся как обучающие, образовательные. Широко распространилась риторика, подталкивающая непрофессионала к псевдоинвестированию, к созданию надежного источника так называемого пассивного дохода, а в действительности — к статистически предопределенной потере накоплений.

Авторы статьи отмечают, полноценный хрестоматийный материал об инвестициях участникам курсов не предоставляется; даются единичные понятия, зачастую с ошибками; индивидуальная практика лектора бездоказательно объявляется закономерно успешной; лекции изобилуют апеллированием к когнитивным искажениям; поддерживается необоснованная вера в безоговорочный авторитет «учителя» и пропаганда накопления денег на счетах под его руководством.

Наряду с этим во всех курсах наблюдаются обещание высокой доходности, возможность скидки, рассрочки при оплате, экспертная поддержка, сопровождение куратора и т.д. При пассивной стратегии новичков-инвесторов привлекают возможностью входа малыми суммами, обещанием раскрытия секретного рецепта, который поможет заработать, без глубоко погружения в науку инвестирования.

Как отмечают авторы исследования, немалую роль в успехе финансовых махинаторов играет и то, что в России в последние десятилетия в обществе культивируется пренебрежение к систематическому труду, ориентации на традиционные формы занятости. В противовес этому ценится умение получать доход, не вкладываясь, без особого приложения усилий.

— Развитие общества во многом зависит от того, какие поведенческие установки преобладают у составляющих его граждан, какие из этих установок поощряются и воспроизводятся, а какие нет, — подчеркивает Марина Вячеславовна. — Важный фактор принятия решений, в том числе в области распоряжения личными финансами, — подталкивание граждан к тем или иным образцам поведения. Фетишизация в обществе быстрого денежного успеха привела к появлению большого числа сомнительных схем по вложению средств на финансовом рынке людьми, не имеющими необходимой подготовки и опыта.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТГУ
81 статей
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) — первый российский университет на территории Русской Азии (фактически первый российский университет восточнее берегов Волги), один из 29 национальных исследовательских университетов.
Показать больше
ТГУ
# занятость
# инвестиции
# инфоцыгане
# мошенники
# психология
# финансовая грамотность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Окт
900
Кошкообразные хищники: эволюция ловких охотников и не только
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Окт
700
Как устроено чувство вкуса
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Окт
600
Биохимия лишайников и применение человеком
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
28 Окт
750
Монгольское нашествие и установление власти Орды над Русью
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Окт
700
Происхождение языка: от бактерии до Пушкина
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Занимательная вероятность
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Окт
900
Майя в начале I тыс. н.э.: генезис государства и классического общества
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
750
Экстремальные объекты Вселенной
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
700
Крик корня мандрагоры: как услышать и не умереть?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
27 октября, 10:38
Игорь Байдов

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
28 октября, 08:04
Юлия Трепалина

Девушку с редким менструальным психозом вылечили препаратом от эпилепсии

Японские психиатры описали редкий случай из своей практики. У 17-летней пациентки наблюдались признаки психоза, которые регулярно повторялись перед месячными, а после их окончания исчезали. Терапия антипсихотиками и антидепрессантами не помогла, но когда врачи назначили препарат, применяемый при эпилептических припадках, симптомы полностью прошли.

Медицина
# лекарство
# менструация
# психиатрия
# психоз
# редкий случай
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
3 Комментария
ulogin_vkontakte_3936144
ulogin_vkontakte_3936144
4 часа назад
-
0
+
В Китае запретили людям, не имеющим профильного образования писать и говорить в интернете на темы, в которых они не специалисты. Угадайте с трех раз, где шарлатанство уменьшится в разы в течение короткого периода времени.
Ответить
-
0
+
    Иван Колупаев
    Иван Колупаев
    16 минут назад
    -
    0
    +
    ulogin, все немножко не так. Но одному известному специалисту по всем вопросам в Китае пришлось бы тяжко 😁 ------------------------- Ограничения касаются блогеров и влиятельных лиц в социальных сетях и на онлайн-платформах, а не рядовых граждан, обсуждающих что-либо в личных целях. Запрет распространяется на распространение информации по строго определенным профессиональным областям, требующим специальных знаний и квалификации: - Медицина и здравоохранение. - Юриспруденция и право. - Финансы и инвестиции. - Образование. Для обсуждения этих тем публично, с целью формирования общественного мнения или предоставления советов, блогеры должны иметь соответствующее образование или профессиональную квалификацию.
    Ответить
    -
    0
    +
Сергей Механик
Сергей Механик
6 часов назад
-
0
+
Однако предполагаю, что по другим странам ситуация частично или полностью другая.
Ответить
-
0
+

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно