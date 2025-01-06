Инсульт «превратил в Отелло» 50-летнюю женщину

Синдром Отелло, известный также, как маниакальная или патологическая ревность, проявляется в бредовой и ничем необоснованной убежденности человека в неверности партнера. Причин у этого состояния может быть множество. Оно встречается при некоторых психических расстройствах и нейродегенеративных патологиях, вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона. Синдром Отелло возможен при травмах головного мозга, а иногда — после инсульта. Один из таких редких случаев недавно описали марокканские врачи: в результате ишемического инсульта ранее психически здоровая 50-летняя женщина превратилась в агрессивную ревнивицу.

Медики знают, что патологическая ревность может быть следствием повреждений головного мозга, но какие из его областей при этом затрагиваются, изучено недостаточно. В отчете о клиническом случае, который недавно опубликовал научный журнал Neurocase, авторы пришли к выводу, что к развитию синдрома Отелло привели постинсультные нарушения в таламусе, особенно его правой части.

В исследовании речь идет о 50-летней пациентке, которая до произошедшего не страдала психиатрическими нарушениями и более 30 лет была счастлива в браке. Однажды женщина во время готовки почувствовала головную боль и потеряла сознание. Ее срочно доставили в больницу, где обследование выявило инсульт. Судя по снимкам мозга пациентки, окклюзия, или закупорка, артерии Першерона привела к двустороннему инфаркту таламуса (разновидности ишемического инсульта) с выраженным повреждением его правой половины.

Таламус — парная структура в глубине больших полушарий — выполняет несколько важных физиологических функций. В частности, он отвечает за передачу информации от органов чувств к мозгу, играет роль в регуляции уровня сознания, процессов сна и бодрствования, концентрации внимания.

Пока пациентка находилась в больнице, у нее наблюдались галлюцинации и проблемы со зрением. Однако после двух недель госпитализации состояние женщины улучшилось, и ее выписали. Спустя примерно два дня у нее появились признаки синдрома Отелло, которые со временем усилились.

Женщина подозревала мужа в измене — сначала с сестрой, а затем с дочерью подруги. Поведение становилось все более непредсказуемым: в попытке уличить супруга в измене она проверяла его телефон, шпионила за ним, будила по ночам с обвинениями. Через год после перенесенного инсульта ревность стала настолько маниакальной, что переросла в физическую агрессию: женщина дважды нападала на мужа с режущими предметами. Она так зациклилась на предполагаемой измене, что практически потеряла интерес ко всему другому.

В рамках курса терапии врачи назначили пациентке антипсихотические препараты, и в конце-концов от синдрома Отелло удалось избавиться. По мнению авторов отчета, бредовые идеи о неверности супруга стали следствием повреждений в таламусе, которые нарушили нейронные связи в мозге, необходимые для принятия решений, правильных суждений и адекватного поведения.

Ученые подчеркнули важность своевременного распознавания и лечения этого постинсультного осложнения, учитывая социальную опасность синдрома Отелло.

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