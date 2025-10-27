  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 октября, 17:29
Илья Гриднев
175

Мозг обезьяны создал «относительную» карту пространства, чтобы отделить внимание от движения

❋ 4.2

Нейроны в мозге обезьяны отследили положение объектов не в абсолютном пространстве, а относительно друг друга. Эта способность позволила мозгу одновременно смотреть в одну точку, концентрировать внимание на другой и планировать движение к третьей.

Биология
# внимание
# нейроны
# реакции мозга
Макака-резус / © Gina Vivinetto/msn.com

В повседневной жизни люди часто выполняют несколько дел одновременно. Например, водитель смотрит на дорогу, следит за показаниями приборов и держит руки на руле. Каждое из этих действий требует отдельного пространственного «прицела». Обычно наш взгляд, внимание и цель движения совпадают, но иногда их приходится разделять. Это сложная задача для мозга, ведь ему нужно одновременно управлять тремя разными системами координат.

Долгое время считалось, что мозг ориентируется в пространстве с помощью некой абсолютной сетки, похожей на GPS. Однако оставалось неясным, как в рамках одной сетки можно эффективно распределять ресурсы между зрением, вниманием и моторикой. Новое исследование показало, что мозг использует более гибкий подход: создает временные системы координат, привязанные не к абстрактному пространству, а к взаимному расположению объектов.

Группа нейробиологов под руководством Михаила Лебедева и Стивена Уайза изучила активность отдельных нейронов в мозге макаки-резуса при выполнении сложной задачи. Результаты исследования опубликованы в виде препринта на портале bioRxiv.

Обезьяна сидела в кресле перед двумя кормушками с едой. Одну кормушку, неподвижную, расположили вручную, а вторую прикрепили к роботу. Робот постоянно двигался, выступая «аттрактором внимания», так что обезьяна должна была неотрывно следить за ним.

Только когда роботизированная кормушка впервые заезжала в зону досягаемости, животное получало сигнал, что можно начинать движение рукой за едой. При этом в зависимости от правил, установленных в блоке испытаний, целью могла быть как подвижная кормушка, так и неподвижная. Это создавало конфликт: обезьяне приходилось концентрировать внимание на одном объекте, а планировать движение к другому.

Ученые записывали активность нейронов из пяти областей лобной коры: дорсальной и вентральной премоторной коры, дополнительной моторной области, дорсолатеральной префронтальной коры и фронтального глазного поля. Значительная доля нейронов во всех пяти областях — от 35% до 65% — показала настройку на относительное положение. Например, некоторые нервные клетки были активнее, когда одна кормушка находилась справа от другой, вне зависимости от их точного местоположения.

При этом разные области мозга специализировались на разных аспектах. В дорсолатеральной префронтальной коре и фронтальном глазном поле — зонах, связанных со зрением и планированием — большинство таких нейронов кодировали положение взгляда. Их активность отражала, смотрела обезьяна на относительно левую или правую кормушку. В то же время в моторных областях нейроны чаще сообщали, какой из объектов привлекал внимание либо был целью для движения, даже если взгляд был направлен в другую сторону.

Проще говоря, мозг действовал не по единой карте местности, а создавал временные, относительные схемы. Это похоже на то, как люди дают указания: вместо точных координат говорят «ключи лежат справа от чашки». Такая способность создавать «относительные карты» и позволяет мозгу успешно координировать внимание и действия.

Открытие можно назвать важным шагом к пониманию того, как в основе способности к многозадачности лежит не одна сложная система, а множество постоянно обновляемых и простых схем.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
94 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Биология
# внимание
# нейроны
# реакции мозга
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Окт
900
Кошкообразные хищники: эволюция ловких охотников и не только
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Окт
700
Как устроено чувство вкуса
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Окт
600
Биохимия лишайников и применение человеком
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
28 Окт
750
Монгольское нашествие и установление власти Орды над Русью
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Окт
700
Происхождение языка: от бактерии до Пушкина
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Занимательная вероятность
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Окт
900
Майя в начале I тыс. н.э.: генезис государства и классического общества
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
750
Экстремальные объекты Вселенной
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
700
Крик корня мандрагоры: как услышать и не умереть?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
27 октября, 10:38
Игорь Байдов

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
24 октября, 17:39
ФизТех

Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем

Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.

ФизТех
# алгоритмы
# большие языковые модели
# искусственный интеллект
# нейросети
# языковые модели
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Мозг обезьяны создал «относительную» карту пространства, чтобы отделить внимание от движения

    27 октября, 17:29

  2. Астрономы выяснили, почему большинство метеоритов начали формироваться позже планет

    27 октября, 15:11

  3. Химик объяснил, почему не следует заменять мыло антисептиками

    27 октября, 14:24

  4. Обзор научных работ показал, что причины непереносимости глютена могут быть не в нем самом

    27 октября, 11:59
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Alexander Suvorov
2 минуты назад
У Илона спросить надо. Не терял ли он страрлинку накануне?

Зеленый след в небе: астроном объяснил природу заснятого в Подмосковье явления

Петр Р
4 минуты назад
Анастасия, так конечно, поэтому не понимаю, как отни так считают - это давно известный трюк еще с первых небоскребов

Инфографика: Башня Джидды по сравнению с самыми высокими небоскребами мира  

Alexander Nazarov
13 минут назад
Нет искусственного интеллекта. Есть хорошие программисты.

Сэм Альтман: если вы потеряете работу из-за ИИ, значит у вас была «ненастоящая работа»

Vladimir Zaharov
1 час назад
Россия 30? Надо уточнить какие республики СССР

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Jagga Jagga
2 часа назад
Имя, а у нас по другому? Не знал, не знал. Пропихнули заблуждение, что леса не влияют особо на атмосферу и вырубили древние леса в Сибири для продажи

Власти Индии приступили к реализации амбициозной идеи борьбы со смогом при помощи искусственного дождя 

Сергей Механик
2 часа назад
Иван, да это конечно шутка была, дружище. ☺️ А по-серьезному, определенная проблема конечно есть. Какое там предостережение было в известном

«Крестные отцы ИИ», включая Стива Возняка, призвали запретить сверхразумный ИИ

Дмитрий Мельников
3 часа назад
На родной планете жизнь уничтожаем в том числе убиваем себе подобных но ищем жизнь на других планетах!

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Андрей Бояринов
3 часа назад
Тормозная ручка с мотоцикла

В Польше обнаружили кельтский инструмент для трепанации черепа, датируемый IV–III веками до нашей эры

Elusive Joe
3 часа назад
По тв говорят, космический мусор. Мол, цветовой спектр соответствует никелю и магнию. Очевидно, что это что-то, что развалилось в атмосфере и не

Зеленый след в небе: астроном объяснил природу заснятого в Подмосковье явления

Oksana Kim
3 часа назад
А ниче тот факт что тут нет пакситана

Топ-10 крупнейших стран-производителей молока в мире

Oksana Kim
3 часа назад
Да мне пофиг

Топ-10 крупнейших стран-производителей молока в мире

Oleg Eshevsky
3 часа назад
Sam, назовите, пожалуйста, хотя бы 5 липовых Нобелевских премий за несуществующие открытия. Очень интересно посмотреть. С огромной натяжкой пару

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Иван Колупаев
3 часа назад
Сергей, ну это пока ИИ не встроен в управление производствами и транспортом. А тогда "просто выключить" может привести к нехорошим последствиям. Да

«Крестные отцы ИИ», включая Стива Возняка, призвали запретить сверхразумный ИИ

Андрей Макаров
3 часа назад
Это наверно вторая ступень китайской ракеты. После испытаний на высоте 10 км, первая ступень приземлилась, а вторая полетела непонятно куда.

Зеленый след в небе: астроном объяснил природу заснятого в Подмосковье явления

Константин Зорькин
3 часа назад
Из статьи - "вероятно, возможно, предположительно". А может просто костным мозгом лакомились?

В Польше обнаружили кельтский инструмент для трепанации черепа, датируемый IV–III веками до нашей эры

Iglo Gal
4 часа назад
А не зонд ли это с 3I/ATLAS?

Зеленый след в небе: астроном объяснил природу заснятого в Подмосковье явления

Al Nik
4 часа назад
Иван, а зачем такая связь везде, если практически везде же интернет блокируется?

Россия к Новому году запустит группировку низкоорбитальных спутников

Сергей Механик
4 часа назад
Эра и разгул антисептиков начались и расцвели во времена COVID.

Химик объяснил, почему не следует заменять мыло антисептиками

Igor Gitneek
4 часа назад
Fake, ВЫ опять же не правы когда сравниваете 2 мировую и то оружие где не было ядерных боеголовок и оружия которое может убить млн солдат

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Igor Gitneek
4 часа назад
Дима, ДИМА ВАС ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ ЖИВУ В ИЗРАИЛЕ

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно