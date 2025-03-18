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Метаанализ опроверг влияние менструаций на когнитивные функции
Рассмотрев более сотни научных работ с участием почти 4000 женщин, международная группа исследователей не нашла свидетельств в пользу мифа о том, что во время месячных работа женского мозга может ухудшаться.
Тема менструаций во многом остается табуированной и окруженной заблуждениями, которые сохраняются, несмотря на опровержения. Ранее специалисты из Германии, Италии и Швейцарии установили, что колебания уровня гормонов, зависящие от фазы менструального цикла, существенно не влияли на результаты женщин в тестах на память, восприятие и способность выполнять несколько интеллектуальных задач одновременно.
В другой статье спортивные медики из Лондона сообщили, что во время месячных женщины допускали меньше ошибок и демонстрировали высокие когнитивные показатели, хотя жаловались на плохое настроение и симптомы, снижающие результаты. Кроме того, еще одно американское исследование не подтвердило связи между женской работоспособностью и фазой менструального цикла.
Поскольку подобные ложные представления отличаются живучестью, ученые из Австралии, Сингапура и США решили вернуться к вопросу и с помощью метаанализа обобщить научные данные о когнитивных показателях женщин в течение менструального цикла. Их статью опубликовал журнал PLOS One.
По результатам поиска в электронных базах данных PsycInfo, Pubmed, Social Science Research Network и других специалисты отобрали 102 исследования, в которых проверяли способности женщин в разные фазы цикла. Тесты с объективно измеримыми результатами были направлены на оценку внимания, интеллекта, исполнительных и моторных функции, пространственных и речевые способностей, а также креативности. Эксперименты охватили в общей сложности 3943 женщины.
В итоге сопоставление результатов между фазами не выявило устойчивых различий в когнитивных функциях. Даже в областях, где ранее предполагались колебания (пространственное мышление, вербальные навыки), изменения оказались статистически незначимыми после применения поправки Бонферрони — метода, снижающего риск ложных выводов при множественных сравнениях.
Субъективные ощущения о трудностях с концентрацией и падением эффективности во время месячных не подтверждались данными объективных тестов. Женщины справлялись с задачами не хуже, чем в другие дни цикла.
Физиологические изменения в мозге (например, колебания объема серого вещества в гиппокампе или активности префронтальной коры) не влияли на реальные результаты. Ученые предположили, что женщины компенсировали такие подвижки за счет других механизмов.
«Мы утверждаем, что нет никаких научных оснований для установок, практик и комментариев, которые подвергали бы сомнению когнитивные способности женщин в разные фазы цикла», — подчеркнули исследователи.
Выводы важны, поскольку мифы о снижении уровня интеллекта во время менструаций до сих пор влияют на отношение к женщинам, что проявляется в бытовых стереотипах и дискриминации на работе. В качестве наглядного примера ученые упомянули предвыборную кампанию 2016 года в США, во время которой обсуждали, сможет ли Хиллари Клинтон выполнять обязанности президента «в эти дни месяца», хотя по возрасту она уже явно была в постменопаузальном периоде.
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