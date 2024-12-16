Медики проверили согревающий и веселящий эффект глинтвейна с алкоголем и без

Глинтвейн считают традиционным напитком для холодного времени года и символом рождественских гуляний. Обычно его готовят из нагретого вина, специй, сахара или меда, цитрусовых и других ингредиентов. Также бывают безалкогольные варианты. Накануне грядущих праздников исследователи из Дании решили экспериментально протестировать согревающее действие глинтвейна с добавлением алкоголя и без, а также сравнить, как напитки работают в плане создания праздничного настроения.

Статья на не совсем серьезную тему вышла в рождественском выпуске датского журнала для врачей Ugeskrift for Læger. Публикация подобных исследований с шуточным оттенком в конце года — своеобразная предпраздничная традиция у западных ученых.

Эксперимент проходил в одной из больниц датского города Хиллерёд на севере острова Зеландия. Его организовали сотрудники клиники, а участниками стали их коллеги — 15 добровольцев, включая нескольких врачей, медсестер и другой персонал.

В рамках тестирования испытуемые в два разных дня пили приготовленный главврачом глинтвейн с добавлением рома крепостью 39 градусов (по 83 миллилитра на кружку) либо его безалкогольную версию. Перед началом эксперимента у людей измеряли температуру лица с помощью специальной термографической камеры (модель FLIR SC645). После выпивания напитка замеры повторяли каждые 10 минут в течение часа. Также у добровольцев с помощью алкотестера оценивали содержание алкоголя в крови.

Одним из условий при проведении испытаний было наличие шапки Санта-Клауса на голове, что исследователи объяснили необходимостью «стандартизировать потерю тепла через кожу головы у лысых людей и обладателей густых шевелюр».

Во время эксперимента проигрывали один и тот же список рождественских музыкальных мелодий для создания соответствующего настроения. Кроме того, участники свободно угощались традиционной датской выпечкой на Рождество — ванильным песочным печеньем и шоколадными пирожными. Свои ощущения в эксперименте люди характеризовали в онлайн-анкете, созданной в Google Forms и доступной с мобильных телефонов.

Данные термографии показали, что у пивших глинтвейн с алкоголем температура лиц повышалась сильнее — в среднем до 33,6 °C, тогда как при употреблении безалкогольной версии результат составлял в среднем 32,9 °C. Значимых отличий в субъективных ощущениях прилива тепла в теле после выпивания двух вариантов напитка исследователи не зарегистрировали.

Также ученые заявили, что испытуемые оценивали обе версии глинтвейна как вкусные, а рождественское настроение у них отмечалось вне зависимости от присутствия спиртного. По словам авторов новой работы, это согласуется с выводами других исследований о том, что психологические факторы играют в создании праздничной атмосферы большую роль, чем употребление алкоголя.

«Наши результаты подтверждают, что ощущение тепла после приема спиртного, вероятно, в первую очередь обусловлено физиологическими механизмами, тогда как рождественское настроение в большей мере вызвано психологическими факторами, а не эффектом опьянения», — заключили исследователи.

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