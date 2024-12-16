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Камчатские психологи предложили новый взгляд на восстановление внутренней гармонии
Исследователи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга предлагают решать проблему кризиса идентичности через работу с временной перспективой личности. Такой подход помогает человеку восстановить целостное восприятие себя через переосмысление своего прошлого, настоящего и будущего.
«В современном мире проблема потери человеком понимания себя становится все острее. Это связано с высокой скоростью изменений в обществе, глобализацией и цифровизацией, которые приводят к постоянному обновлению того, как люди определяют себя», – отмечает автор исследования, старший преподаватель кафедры теоретической и практической психологии КамГУ имени Витуса Беринга Елена Мещерякова.
Неустойчивость идентичности может способствовать быстрой адаптации к изменяющимся условиям жизни, однако ее маргинальные формы приводят к разрушению социальных связей и нестабильным самоидентификациям.
Исследователь выявила ключевые признаки кризиса идентичности: изменение ценностно-смысловой сферы, нарушение осмысленности жизни, социальная и внутриличностная дезинтеграция, нарушение целостности образа «Я» во времени.
Предложенный подход основан на работе с временной перспективой личности. При переживании кризиса временная перспектива «смещается» в сторону большей выраженности отрицательного отношения к прошлому и большей выраженности фаталистического настоящего.
На основе этих наблюдений были определены основные направления работы: пересмотр жизненных событий прошлого, их позитивная реконструкция с выходом на личностные ресурсы совладания с ситуацией; формирование навыков осознания себя в настоящем, умения замечать хорошее в моменте «сейчас»; пересмотр событий жизни и своей роли в них, формирование субъектности; рассмотрение персонального будущего с увеличением протяженности временной перспективы.
Исследования показывают, что для людей с высоким личностным потенциалом характерна связь между гедонистическим настоящим (умение наслаждаться моментом), позитивным прошлым (конструктивное отношение к произошедшим событиям) и нацеленностью на будущее, предполагающая умение видеть перспективы и ставить достижимые цели.
В отличие от существующих длительных программ коррекции кризисной идентичности, работа с временной перспективой позволяет ускорить процесс адаптации человека к изменившимся условиям жизни. Подобный подход не только помогает справиться с текущим кризисом, но и формирует базисную структуру идентичности, которая позволит быстрее и легче справляться с другими кризисными проявлениями в будущем.
Работа выполнена в рамках научного проекта «Путь к себе: выход из кризиса», получившего грант университета в рамках программы «Приоритет 2030».
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