Камчатские психологи предложили новый взгляд на восстановление внутренней гармонии

Исследователи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга предлагают решать проблему кризиса идентичности через работу с временной перспективой личности. Такой подход помогает человеку восстановить целостное восприятие себя через переосмысление своего прошлого, настоящего и будущего.

«В современном мире проблема потери человеком понимания себя становится все острее. Это связано с высокой скоростью изменений в обществе, глобализацией и цифровизацией, которые приводят к постоянному обновлению того, как люди определяют себя», – отмечает автор исследования, старший преподаватель кафедры теоретической и практической психологии КамГУ имени Витуса Беринга Елена Мещерякова.

Неустойчивость идентичности может способствовать быстрой адаптации к изменяющимся условиям жизни, однако ее маргинальные формы приводят к разрушению социальных связей и нестабильным самоидентификациям.

Исследователь выявила ключевые признаки кризиса идентичности: изменение ценностно-смысловой сферы, нарушение осмысленности жизни, социальная и внутриличностная дезинтеграция, нарушение целостности образа «Я» во времени.

Предложенный подход основан на работе с временной перспективой личности. При переживании кризиса временная перспектива «смещается» в сторону большей выраженности отрицательного отношения к прошлому и большей выраженности фаталистического настоящего.

На основе этих наблюдений были определены основные направления работы: пересмотр жизненных событий прошлого, их позитивная реконструкция с выходом на личностные ресурсы совладания с ситуацией; формирование навыков осознания себя в настоящем, умения замечать хорошее в моменте «сейчас»; пересмотр событий жизни и своей роли в них, формирование субъектности; рассмотрение персонального будущего с увеличением протяженности временной перспективы.

Исследования показывают, что для людей с высоким личностным потенциалом характерна связь между гедонистическим настоящим (умение наслаждаться моментом), позитивным прошлым (конструктивное отношение к произошедшим событиям) и нацеленностью на будущее, предполагающая умение видеть перспективы и ставить достижимые цели.

В отличие от существующих длительных программ коррекции кризисной идентичности, работа с временной перспективой позволяет ускорить процесс адаптации человека к изменившимся условиям жизни. Подобный подход не только помогает справиться с текущим кризисом, но и формирует базисную структуру идентичности, которая позволит быстрее и легче справляться с другими кризисными проявлениями в будущем.

Работа выполнена в рамках научного проекта «Путь к себе: выход из кризиса», получившего грант университета в рамках программы «Приоритет 2030».

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КамГУ 6 статей Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга – ключевое учреждение высшего образования в Камчатском крае и ДВФО. Участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В структуру университета входят три факультета и отделение среднего профессионального образования. В КамГУ имени Витуса Беринга функционируют шесть научных лабораторий, что способствует развитию исследовательской деятельности. В КамГУ обучается более 1500 студентов по десяткам направлений подготовки. Реализуется 17 магистерских и 39 бакалаврских программ, включая уникальные направления, такие как «Вулканология и сейсмология», «Этнолингвистика» и «Заповедное дело».