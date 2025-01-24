Новое китайское лекарство от гриппа неожиданно сильно помогло мужчинам, но не женщинам

В Китае прошел третью фазу клинических исследований препарат, который успешнее аналогов справился с инфекциями, вызванными вирусами гриппа A и B. Однако для мужчин и женщин его эффективность была неодинаковой.

Авторы последних исследований в области медицины обнаружили множество новых способов бороться с известными болезнями. Например, проказу удалось вылечить с помощью антибиотика, который применяют при туберкулезе. А с раком позволила справиться маскировка клеток опухоли под клетки свиных органов.

Специалисты из нескольких университетов и больниц Китая разработали и опробовали на людях лекарство от гриппа (так обозначают четыре вируса: Alphainfluenzavirus, Betainfluenzavirus, Gammainfluenzavirus, Deltainfluenzavirus), которое показало высокую эффективность. Научную статью о нем опубликовал журнал Nature Medicine.

Сураксавир марбоксил — противовирусный препарат, который подавляет полимеразный кислотный белок РНК-полимеразы, то есть фермента, синтезирующего полимеры нуклеиновых кислот. Его два дня после проявления симптомов принимали амбулаторные пациенты с гриппом без тяжелых осложнений, в то время как контрольная группа получала плацебо. В выборку вошел 591 человек от пяти до 65 лет, две трети которых принимали экспериментальное лекарство, а треть — «пустышку».

В качестве главного показателя эффективности препарата авторы исследования рассматривали время, необходимое для облегчения симптомов гриппа. Ученые следили, как скоро температура тела у участников эксперимента станет не выше 37,2°C, а также контролировали другие симптомы: кашель, боль в горле, головную боль, заложенность носа, лихорадку или озноб, боли в мышцах или суставах и усталость.

Медиана времени ожидания, то есть значение, которое делит упорядоченный набор данных на две равные части, была значительно меньше в группе, принимавшей сураксавир марбоксил, чем в контрольной. В первом случае показатель был равен 42 часам, во втором — 63 часам.

Вирусная нагрузка — количество вируса в материале пациента — быстрее изменилось у тех, кто получал новый препарат, чем у принимавших плацебо. Однако сураксавир марбоксил чаще приводил к нежелательным последствиям: с легкими или среднетяжелыми побочными эффектами столкнулись 28,4% тех, кто принимал этот препарат, и 23,3% «лечившихся» плацебо.

Для разных групп пациентов новое лекарство оказалось неодинаково эффективным / © Yeming Wang et al., Nature Medicine

При этом для мужчин эффект нового лекарства оказался более выраженным, чем для женщин. Хотя по некоторым критериям сураксавир марбоксил действовал одинаково на пациентов разного пола (например, вирусная нагрузка на второй день после начала лечения у мужчин уменьшалась так же, как у женщин), некоторые показатели (среднее время ожидания до ослабления симптомов) у представительниц женского пола были незначительными.

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