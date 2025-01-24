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У людей, переживших развод родителей, оказался на 61% выше риск инсульта
Новое исследование о негативных последствиях разводов для детей показало, что расставание отца с матерью, пережитое в юные годы, к пожилому возрасту может вылиться в повышенную склонность к инсультам, даже если в детстве не было другого серьезного травмирующего фактора — жестокого обращения.
Ученые неоднократно отмечали, что разрыв отношений между отцом и матерью плохо сказывается на психике и здоровье детей, причем эффект бывает не только немедленным, но и отложенным во времени. Согласно результатам одной из прошлых работ, развод родителей в последующем влиял на выработку окситоцина у повзрослевших детей, уровень их уверенности в себе и ощущение комфорта в близких отношениях.
Кроме того, ранее исследователи из Университета Торонто (Канада) находили связь между разводами родителей и риском инсульта у их детей в дальнейшей взрослой жизни. Свежая статья, опубликованная в журнале PLOS One, продолжает эту тему. Ее авторы — канадские и американские психологи и социологи — решили изучить корреляцию на крупной выборке с акцентом на пожилых людях.
В исследование включили более 13 тысяч жителей США в возрасте 65 лет и старше, которые в детстве не сталкивались с физическим или сексуальным насилием. Источником сведений о них стала американская база данных 2022 Behavior Risk Factor Surveillance System. Ее с помощью телефонных опросов формируют Центры по контролю и профилактике заболеваний США с целью отслеживания факторов риска для здоровья американцев.
Из общего числа респондентов 13,9% сообщили, что их родители развелись до того, как опрошенным исполнилось 18 лет. Кроме того 7,3% пожилых людей положительно ответили на вопрос о перенесенном инсульте.
Анализ данных с применением метода бинарной логистической регрессии показал, что у переживших родительский развод вероятность инсульта была в 1,61 раза выше, чем у респондентов, которые не имели такого негативного опыта в детстве. Корреляция сохранялась независимо от пола опрошенных, а также после поправок на известные факторы риска кровоизлияний в мозг, такие как курение, низкая физическая активность, уровень доходов, образование и прочее.
Возможные причины, объясняющие эту связь, ученые не рассматривали, но предположили, что здесь могут быть замешаны как биологические, так и социальные составляющие. Среди ограничений исследования авторы отметили то, что его дизайн не позволяет установить причинно-следственную корреляцию и распространить выводы на более молодых людей. Также при анализе учли далеко не все искажающие факторы.
Тем не менее полученные результаты важны, поскольку в дальнейшем они могут пригодиться при разработке программ профилактики инсультов, заявили исследователи.
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