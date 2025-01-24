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11 минут назад
Любовь Соковикова
21

Копирование действий окружающих и риск связали с повреждением мозга

3.8

Когда собственный механизм оценки риска дает сбой, человек может слепо следовать выбору окружающих. К такому выводу международная исследовательская группа пришла, изучив, как в условиях неопределенности люди с повреждениями определенных областей мозга принимают решения. Результаты эксперимента показали, что при утрате четкого «рационального» подсчета вероятностей участники чаще полагались на конформизм и копировали выбор других, даже если это было невыгодно.

Медицина
# импульсивность
# островковая доля
# повреждение мозга
# подростки
# принятие решений
# рискованное поведение
Кадр из фильма "Рискованный бизнес" (1983)

Рискованное поведение свойственно подросткам, а также людям с определенными неврологическими состояниями и заболеваниями. В частности, в классических исследованиях по рискованному поведению ученые неоднократно выделяли две области в мозге, которые активируются при оценке вероятности выигрыша/проигрыша: островковая доля (lobus insularis) и дорсальная часть передней поясной коры (cingularis anterior). Первая считается ответственной за ощущение эмоций и ряд других функций. Вторая задействована в выполнении таких когнитивных функций, как принятие решений, эмпатия и импульсивность.  

Чтобы понять, влияет ли повреждение этих участков головного мозга на способность оценки рисков и учета мнения окружающих, авторы нового исследования, опубликованного в журнале PLOS Computational Biology, попросили испытуемых выбрать между двумя лотереями — более безопасной и более рискованной. В эксперименте участвовали 44 человека: 28 без повреждений мозга (контрольная группа), 10 с поражениями островковой доли и шесть с поражениями дорсальной части передней поясной коры. 

В первой части эксперимента испытуемые выбирали самостоятельно и не видели чужих ответов, а во второй им перед выбором показывали, какое решение якобы приняли два «других игрока». Последние могли склоняться к безопасному или рискованному варианту либо расходиться во мнениях (один — за безопасный, другой — за рискованный). Подход позволил понять, как люди совмещают собственные предпочтения в отношении риска с социальными подсказками (выбором окружающих). 

Авторы научной работы под руководством Марка Орлоффа (Mark A. Orloff) из Виргинского политехнического института (США) создали математическую модель, которая учитывает одновременно «рациональную» оценку выигрыша/проигрыша и «автоматическое» копирование чужого выбора. 

Результаты показали, что при повреждениях мозга люди чаще копировали решения окружающих, а испытуемые из контрольной группы совмещали собственные предпочтения с наблюдаемым решением «других». При этом люди с повреждениями островковой доли и дорсальной части передней поясной коры хуже следовали стандартной экономической логике, которая предполагает вычисление ожидаемой ценности и вероятность выигрыша.

Более того, когда участники эксперимента видели, что выбрали «другие игроки», например, более безопасный вариант, то просто копировали решение, а не анализировали риски. Такое поведение исследователи называют «быстрой когнитивной подсказкой»: когда собственные механизмы оценки риска серьезно нарушены, проще «слепо» следовать за другими.

Исследователи также отметили, что полученные ими выводы касаются не только неврологических пациентов: подобные «сбои» в оценке риска и сильная зависимость от чужого мнения могут встречаться в самых разных ситуациях. Например, подростки часто действуют наобум и легче поддаются давлению группы, а люди с определенными психоневрологическими состояниями или заболеваниями, связанными с когнитивными нарушениями, сложнее обдумывать последствия, поэтому поступают «как все».  

Значит, в условиях неопределенности (при незнакомых, «новых» вариантах выбора, когда прошлый опыт не работает), вероятность полагаться на мнение окружающих возрастает. 

Результаты нового исследования помогут усовершенствовать методы реабилитации людей с травмами мозга и разработать более действенные программы профилактики рискованного поведения, ориентированные на социальное окружение.

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Медицина
# импульсивность
# островковая доля
# повреждение мозга
# подростки
# принятие решений
# рискованное поведение
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Иван, ты ещё и в Школу не ходил, правило склонений слов тебе известны? Написано в бараках,во многочислином числе,ане Барак🤣

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Ivan N
9 часов назад
В оригинале в основном говорится о корреляции, и очень осторожно выдвигается гипотеза, что пристрастие к коротким видео может быть вызвано

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Александр Березин
12 часов назад
Dmitriy, я не вижу тут противоречий. "угольные ТЭС не выдерживают конкуренции с газовыми и закрываются _во многих частях мира_" (но никак не везде) -- это

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Александр Березин
12 часов назад
Степан, чье мнение правильное -- вам пока еще только предстоит понять.

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Yuri G
12 часов назад
Dmitriy, про короткие видео типа тиктока, шортсов ,рилсов и т.п , было достаточно очевидно о не очень благоприятном воздействии на психику , некая

Просмотр коротких видео «убил» мозг

mad sweeeney
13 часов назад
- Так, ребята, надо наворотить всякого и в разных плоскостях. И угловатостей чтоб побольше! И зелень, зелень вкорячить не забудьте! - Ни слова больше.

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Red
13 часов назад
Dmitriy, Под предвидением имелась в виду способность человека прогнозировать последствия своих поступков хотя бы на один шаг вперёд. Если долго

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Степан Жук
13 часов назад
Александр, а, ну то есть вы могли оценивать долю электромобилей в 2030-е из 2021, а я, из 2025 - не могу, ага 🤣 🤣 🤣 Действительно, в мире есть только два

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Дмитрий Афонин
14 часов назад
Gabriel, можно спорить об этом миллионы лет, но к сожалению все банально, у каждого проекта есть срок окупаемости а значит это коммерческое

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Dmitriy Dorian
16 часов назад
Александр, в этой статье: "С другой стороны, запасов газа все еще много, а цены на него низки настолько, что угольные ТЭС не выдерживают конкуренции

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Александр Березин
16 часов назад
Dmitriy, не совсем понял, какое именно изменение позиции вы имеете в виду. Уточните, пожалуйста.

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Dmitriy Dorian
16 часов назад
Red, так именно способность выдвигать гипотезы и предположения (которые вы, видимо, подразумевали под словом "предвидение") и инициирует наблюдения

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Dmitriy Dorian
16 часов назад
Yuri, на основании чего вы сделали это предположение? У вас есть данные аналогичных исследований по чтению коротких статей?

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Иван Колупаев
16 часов назад
Sargon, в США тоже макет )) Там испытали топливо при высокой температуре которое как бы будет в реакторе и убедились что топливо сможет эту температуру

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

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