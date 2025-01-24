Копирование действий окружающих и риск связали с повреждением мозга

Когда собственный механизм оценки риска дает сбой, человек может слепо следовать выбору окружающих. К такому выводу международная исследовательская группа пришла, изучив, как в условиях неопределенности люди с повреждениями определенных областей мозга принимают решения. Результаты эксперимента показали, что при утрате четкого «рационального» подсчета вероятностей участники чаще полагались на конформизм и копировали выбор других, даже если это было невыгодно.

Рискованное поведение свойственно подросткам, а также людям с определенными неврологическими состояниями и заболеваниями. В частности, в классических исследованиях по рискованному поведению ученые неоднократно выделяли две области в мозге, которые активируются при оценке вероятности выигрыша/проигрыша: островковая доля (lobus insularis) и дорсальная часть передней поясной коры (cingularis anterior). Первая считается ответственной за ощущение эмоций и ряд других функций. Вторая задействована в выполнении таких когнитивных функций, как принятие решений, эмпатия и импульсивность.

Чтобы понять, влияет ли повреждение этих участков головного мозга на способность оценки рисков и учета мнения окружающих, авторы нового исследования, опубликованного в журнале PLOS Computational Biology, попросили испытуемых выбрать между двумя лотереями — более безопасной и более рискованной. В эксперименте участвовали 44 человека: 28 без повреждений мозга (контрольная группа), 10 с поражениями островковой доли и шесть с поражениями дорсальной части передней поясной коры.

В первой части эксперимента испытуемые выбирали самостоятельно и не видели чужих ответов, а во второй им перед выбором показывали, какое решение якобы приняли два «других игрока». Последние могли склоняться к безопасному или рискованному варианту либо расходиться во мнениях (один — за безопасный, другой — за рискованный). Подход позволил понять, как люди совмещают собственные предпочтения в отношении риска с социальными подсказками (выбором окружающих).

Авторы научной работы под руководством Марка Орлоффа (Mark A. Orloff) из Виргинского политехнического института (США) создали математическую модель, которая учитывает одновременно «рациональную» оценку выигрыша/проигрыша и «автоматическое» копирование чужого выбора.

Результаты показали, что при повреждениях мозга люди чаще копировали решения окружающих, а испытуемые из контрольной группы совмещали собственные предпочтения с наблюдаемым решением «других». При этом люди с повреждениями островковой доли и дорсальной части передней поясной коры хуже следовали стандартной экономической логике, которая предполагает вычисление ожидаемой ценности и вероятность выигрыша.

Более того, когда участники эксперимента видели, что выбрали «другие игроки», например, более безопасный вариант, то просто копировали решение, а не анализировали риски. Такое поведение исследователи называют «быстрой когнитивной подсказкой»: когда собственные механизмы оценки риска серьезно нарушены, проще «слепо» следовать за другими.

Исследователи также отметили, что полученные ими выводы касаются не только неврологических пациентов: подобные «сбои» в оценке риска и сильная зависимость от чужого мнения могут встречаться в самых разных ситуациях. Например, подростки часто действуют наобум и легче поддаются давлению группы, а люди с определенными психоневрологическими состояниями или заболеваниями, связанными с когнитивными нарушениями, сложнее обдумывать последствия, поэтому поступают «как все».

Значит, в условиях неопределенности (при незнакомых, «новых» вариантах выбора, когда прошлый опыт не работает), вероятность полагаться на мнение окружающих возрастает.

Результаты нового исследования помогут усовершенствовать методы реабилитации людей с травмами мозга и разработать более действенные программы профилактики рискованного поведения, ориентированные на социальное окружение.





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