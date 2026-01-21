Кофе замедлил попадание сахара в кровь

В обжаренных зернах кофе обнаружили соединения, которые способны регулировать расщепление углеводов в организме. По эффективности эти вещества превзошли распространенное лекарство для лечения сахарного диабета второго типа.

Недавние исследования показали, что польза кофе заключается не только в бодрящем эффекте и способности улучшить концентрацию. Согласно ранее опубликованным научным работам, напиток может снизить риск аритмии, повысить настойчивость и даже защитить от некоторых видов рака.

Однако нельзя забывать и о рисках, связанных с чрезмерным употреблением кофе: возможны бессонница, тревога, раздражительность, учащенное сердцебиение и сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, авторы одного из исследований пришли к выводу, что кофеин стал причиной уменьшения объема серого вещества в головном мозге.

Специалисты из Института ботаники Китайской академии наук выяснили, что ранее неизвестные соединения, содержащиеся в обжаренных кофейных зернах (Coffea arabica), замедляют поступление сахара в кровь. Их исследование опубликовал научный журнал Beverage Plant Research.

Команда ученых использовала передовые лабораторные инструменты, в том числе ядерно-магнитный резонанс и жидкостную хроматографию-масс-спектрометрию. Сначала исследователи определили наиболее химически активные компоненты кофейного экстракта, затем — выявили три новых соединения, которые назвали каффальдегидами А, В и С.

Все эти три вещества блокируют α-глюкозидазу — фермент, с помощью которого организм в процессе пищеварения расщепляет углеводы. Он напрямую влияет на то, как быстро сахар поступает в кровь и на то, происходит ли резкий скачок его уровня. Кроме того, эффективность обнаруженных соединений оказалась выше, чем у акаробозы — лекарственного средства, которое обычно применяют для лечения сахарного диабета.

Поскольку снижение скорости, с которой сахар поступает в кровь, — одна из стратегий контроля диабета второго типа, результаты исследования могут быть использованы в медицине. На основе кофе, вероятно, получится разработать специализированные продукты питания и биологически активные добавки к пище.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Полина Меньшова 398 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.