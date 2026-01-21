Уведомления
Кофе замедлил попадание сахара в кровь
В обжаренных зернах кофе обнаружили соединения, которые способны регулировать расщепление углеводов в организме. По эффективности эти вещества превзошли распространенное лекарство для лечения сахарного диабета второго типа.
Недавние исследования показали, что польза кофе заключается не только в бодрящем эффекте и способности улучшить концентрацию. Согласно ранее опубликованным научным работам, напиток может снизить риск аритмии, повысить настойчивость и даже защитить от некоторых видов рака.
Однако нельзя забывать и о рисках, связанных с чрезмерным употреблением кофе: возможны бессонница, тревога, раздражительность, учащенное сердцебиение и сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, авторы одного из исследований пришли к выводу, что кофеин стал причиной уменьшения объема серого вещества в головном мозге.
Специалисты из Института ботаники Китайской академии наук выяснили, что ранее неизвестные соединения, содержащиеся в обжаренных кофейных зернах (Coffea arabica), замедляют поступление сахара в кровь. Их исследование опубликовал научный журнал Beverage Plant Research.
Команда ученых использовала передовые лабораторные инструменты, в том числе ядерно-магнитный резонанс и жидкостную хроматографию-масс-спектрометрию. Сначала исследователи определили наиболее химически активные компоненты кофейного экстракта, затем — выявили три новых соединения, которые назвали каффальдегидами А, В и С.
Все эти три вещества блокируют α-глюкозидазу — фермент, с помощью которого организм в процессе пищеварения расщепляет углеводы. Он напрямую влияет на то, как быстро сахар поступает в кровь и на то, происходит ли резкий скачок его уровня. Кроме того, эффективность обнаруженных соединений оказалась выше, чем у акаробозы — лекарственного средства, которое обычно применяют для лечения сахарного диабета.
Поскольку снижение скорости, с которой сахар поступает в кровь, — одна из стратегий контроля диабета второго типа, результаты исследования могут быть использованы в медицине. На основе кофе, вероятно, получится разработать специализированные продукты питания и биологически активные добавки к пище.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.
Арктика — стратегически важный для России регион с огромными ресурсами. Однако ее освоение осложняется экстремальным климатом и удаленностью, что делает доставку строительных материалов и возведение инфраструктуры крайне дорогими и сложными. В качестве альтернативы используют местный снег, доступный большую часть года. Однако традиционные методы — резка блоков (иглу) или формирование в опалубке — имеют серьезные недостатки: они требуют особого снега, трудоемки и теряют теплоизоляцию при оттепели. Ранее для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали метод прессования снега с подплавлением. Теперь им удалось построить из таких блоков экспериментальную хижину и доказать ее высокие теплоизоляционные свойства и долговечность.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
