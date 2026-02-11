Уведомления
Слушатели узнают правда ли, что антибиотики негативно влияют на иммунитет.
О мероприятии
Антибиотики — тяжелая артиллерия врачебного арсенала. Это не «пациентские» препараты, к ним не должно быть свободного доступа по желанию. Какие правила «антибиотиковой безопасности» нужно знать и соблюдать обычному человеку, чтобы не попасть под дружественный огонь действительно мощного оружия против микробов? Научный журналист и врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов подробно разберет понятие антибиотика, принцип действия, выяснит, что такое резистентность, нужно ли «прикрытие пробиотиками», правда ли, что антибиотики негативно влияют на иммунитет, можно ли запивать антибиотики молоком или спиртными напитками. Также обсудит возможные альтернативы этим жизненно важным препаратам и выяснит, причем здесь вакцины.
набережная реки Фонтанки, д.15
