О мероприятии

Прорыв в космос начинается с чертежа. В фондах Архива РАН хранятся не просто бумаги, а свидетельства эпохи: от рабочих тетрадей К.Э. Циолковского и инженерных расчетов С.П. Королева до уникальных фотографий первых «собаконавтов» и международных экипажей «Интеркосмоса».

Как за строками отчетов и схемами механизмов разглядеть живых людей — творцов космической эры? Как собрать по крупицам подлинную «траекторию памяти» и передать ее будущим поколениям? Об этом на примере уникальных документов из коллекции Архива РАН расскажет кандидат исторических наук, заместитель директора Архива, член РАКЦ Ольга Селиванова.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация